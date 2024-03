Lifecoach Steffi Christian erhält Platinum Award von Top-100-Speaker Hermann Scherer

Das Wesentliche – in vier Minuten zusammengefasst

Bereits zum zweiten Mal in Folge hat Lifecoach Steffi Christian von Top-100-Speaker Hermann Scherer eine begehrte Auszeichnung erhalten: Auf dem jüngsten internationalen Fachtreffen von Hermann Scherer – dem Platinprogramm – hat sie jetzt den Platinum Award aus den Händen des wohl wichtigsten deutschsprachigen Experten für Markenbildung entgegennehmen dürfen.

Zuvor hatte sie in den Herrmann-Scherer-Studios in Mastershausen vor mehr als 60 begeisterten Gästen, allesamt Speaker, Berater und Coaches, zum Thema „Komm in Deine Kraft – alles ist in Dir“ gesprochen – und damit einhergehend darüber, wie jeder Mensch sein Potenzial entfalten kann.

Ihr Auftritt innerhalb des „Big Hall Speaker Slam“ dauerte gerade einmal vier Minuten. „Doch das reicht aus, um das Wesentliche zusammenzufassen und die Essenz rüberzubringen. Natürlich hatte ich mich vorbereitet und genau darüber nachgedacht, was ich sagen möchte. Dann aber hat das Universum die Führung meiner Worte übernommen – gleichzeitig auch der Aufhänger meiner Rede, nämlich wie der Geist heilen und Wunder bewirken kann“, sagt Steffi Christian.

Erst im Dezember war Steffi Christian in Herrmann Scherers Hall of Fame aufgenommen. Für diese Auszeichnung gelten klare Kriterien, darunter Multimillionenumsätze und/ oder außergewöhnliche Ergebnisse und Fähigkeiten.

Für Steffi Christian bedeuten beide Würdigungen eine große Ehre: „Hermann Scherer ist der alles überragende Markenexperte im deutschsprachigen Raum. Er ist Coach, Speaker, Bestsellerautor und Unternehmensberater mit mehr als 30 Jahren Bühnenerfahrung. Ich habe ihm viele Einsichten und Eingebungen zu verdanken, wie ich mich als Speakerin vor großem Publikum präsentiere. Gleichzeitig bin ich ihm zutiefst dankbar für das viertägige Platinprogramm. Es hat mich und alle anderen mit Inspiration und Handwerkszeug versorgt – um aufs nächste Level zu gelangen.“

Weitere Informationen zu Steffi Christan unter: https://www.schmetterlingseffekt888lebensfreude.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schmetterlingseffekt888­Lebensfreude UG (haftungsbeschränkt)

Frau Steffi Christian

Celler Straße 101

38518 Gifhorn

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.schmetterlingseffekt888lebensfreude.de/

email : kontakt@steffichristian.com

.

Pressekontakt:

Schmetterlingseffekt888­Lebensfreude UG (haftungsbeschränkt)

Frau Steffi Christian

Celler Straße 101

38518 Gifhorn

fon ..: –

web ..: https://www.schmetterlingseffekt888lebensfreude.de/

email : kontakt@steffichristian.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber trägt Pelzmantel von Tieren aus Finnland OK.secure – Crypto Wallet Messenger wird durch die Öffnung von WhatsApp für andere Messaging-Dienste profitieren