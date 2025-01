Beyond Oil weitet seine Präsenz auf Frankreich aus und treibt seine globale Expansionsstrategie weiter voran

VANCOUVER, B.C. und KIBBUTZ YIFAT, ISRAEL / 31. Januar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) (Beyond Oil oder das Unternehmen), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich, eine Partnerschaft mit FollowFood, einem wichtigen Akteur in der französischen Lebensmittelindustrie, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Schritt für das europäische Wachstum von Beyond Oil dar und steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, nachhaltige und gesundheitsfördernde Innovationen auf Märkte rund um den Globus zu bringen.

FollowFood ist auf den Import und den Vertrieb innovativer Lösungen spezialisiert und arbeitet mit einer Vielzahl von Kunden zusammen, darunter große Restaurantketten, Cateringservices und Lebensmittelproduktionsstätten in ganz Frankreich. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung hat sich FollowFood einen Namen als Partner des Vertrauens für Unternehmen gemacht, die nach innovativen Lösungen suchen, bei denen Qualität und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird das einzigartige Filterpulver von Beyond Oil auf dem französischen Markt eingeführt, um der wachsenden Nachfrage nach gesundheitsbewussten, hochwertigen und nachhaltigen Lösungen in der Lebensmittelindustrie zu begegnen. Frankreich ist einer der größten europäischen Märkte für die Gastronomie und stellt für Beyond Oil eine große Chance dar, seine Präsenz auf dem Kontinent zu erweitern. FollowFood rechnet mit einem großen Interesse seitens seines Netzwerks und prognostiziert eine robuste Nachfrage nach Ölfiltrationsprodukten, zumal der Markt verstärkt Wert auf Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz legt. Dieser Meilenstein unterstreicht die zunehmende Dynamik der globalen Expansionsstrategie des Unternehmens.

Aviel Bitane, CEO von FollowFood, meint dazu: Wir sind stolz darauf, die Technologie von Beyond Oil in Frankreich einzuführen und damit wichtige Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Nachhaltigkeit anzugehen. Durch die Zusammenarbeit mit Beyond Oil bekräftigen wir unser Engagement, innovative Lösungen bereitzustellen, die im Zeichen des Fortschritts und der Exzellenz in der Lebensmittelindustrie stehen. Diese Partnerschaft ist auch Ausdruck unseres Engagements, israelische Innovationen zu unterstützen und sinnvolle Kooperationen zu fördern, die Fortschritte in den Bereichen öffentliche Gesundheit und ökologische Nachhaltigkeit anstreben.

Jonathan Or, CEO von Beyond Oil, erklärt: Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit FollowFood, die uns den Eintritt in den französischen Markt ermöglicht und einen wichtigen Meilenstein auf unserem europäischen Wachstumskurs darstellt. Sie baut nicht nur die Reichweite von Beyond Oil aus, sondern unterstreicht auch die Nachfrage nach innovativen und nachhaltigen Lösungen in der globalen Lebensmittelindustrie. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Aviel Bitane und seinem Team, um Beyond Oil als führendes Unternehmen für nachhaltige Lebensmitteltechnologie in Frankreich und darüber hinaus zu etablieren.

Über Beyond Oil Ltd.

Beyond Oil Ltd. ist ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das sich seit über 15 Jahren der Entwicklung von Lösungen widmet, die darauf abzielen, Gesundheitsrisiken zu mindern, die Nachhaltigkeit zu verbessern und die Kosten für Lebensmittelunternehmen zu senken. Die patentierte Technologie des Unternehmens, die Zulassungen von der FDA und der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada erhalten hat, reduziert die schädlichen Verbindungen in Frittieröl erheblich und trägt damit kritischen gesundheitlichen Bedenken Rechnung. Die Lösung von Beyond Oil geht ein globales Problem in der Lebensmittelindustrie an: die weit verbreitete Praxis der Wiederverwendung von Frittieröl für hunderte von Zyklen über mehrere Tage hinweg. Diese Praxis ist in Restaurantküchen, Hotels, Cateringservices, Bankettsälen, Produktionsstätten von frittierten Lebensmitteln und Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Militäranlagen gang und gäbe. Das Produkt von Beyond Oil stützt sich auf umfangreiche Forschungsergebnisse, die seinen Wert in Bezug auf Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der Wiederverwendung von Öl, die unter anderem mit dem Auftreten von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht wird, unterstrichen haben. Das Produkt von Beyond Oil bietet eine wirksame Möglichkeit zur Minderung dieser Risiken und bietet zugleich zusätzliche Vorteile wie eine verbesserte Lebensmittelqualität, Einsparungen bei den Betriebskosten und eine geringere Umweltbelastung. Weitere Informationen über Beyond Oil erhalten Sie unter: www.beyondoil.co

Über FollowFood:

FollowFood ist ein zuverlässiger und etablierter Vertreiber von hochwertigen Lebensmitteln und ist stolz, die Gastronomie in Paris (Frankreich) und Umgebung zu beliefern. Das Unternehmen ist bekannt für sein Engagement für Exzellenz und Nachhaltigkeit und hat sich darauf spezialisiert, erstklassige Zutaten anzubieten, die den vielfältigen Anforderungen von Gastronomen gerecht werden. Gemeinsam mit Beyond Oil widmet sich FollowFood der Bereitstellung innovativer, gesünderer und nachhaltiger Lebensmittellösungen für die Gastronomie. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.facebook.com/followfoodfr

