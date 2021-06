Beziehung mit Afrikanern: Beispiele von Problemen und typischen kulturellen Missverständnissen. Dantse hilft t

Das afrikanisch inspirierte Coaching macht dich schlau: Wir reden über Deine Erlebnisse und Erfahrungen ohne Tabus. Es gibt kein Thema, das wir nicht besprechen können.

Finde an diesen Beispielen heraus, ob Du diese Erlebnisse hast und nicht klar kommst:

Beispiel 1: Du Willst reden er will nicht reden. Nach einem Streit will eine deutsche Frau sofort Klärung. Aber der afrikanische Mann ist nicht an einer Klärung interessiert. Die Frau fühlt sich zurückgestoßen und nicht geschätzt; daraus entstehen andere Reaktionen, die vermieden werden könnten. Dabei lehnt der afrikanische Mann die Klärung überhaupt nicht ab!

Ich zeige Dir dann in meinem Coaching, wie solche Situationen ohne Streit geklärt werden können und dabei beide Partner zufrieden gestellt werden.

Beispiel 2: Fragen, die nerven

Der Afrikaner geht weg und die Frau fragt „Wo willst Du hin?“ – vielleicht überhaupt nicht mal böse gemeint, sondern nur um ihr Interesse an ihm zu zeigen.

So gestellt, antwortet der Afrikaner: „Es geht Dich Nichts an, wo ich hin gehe.“

D.h. er hat den Hintergrund der Frage einfach falsch verstanden.

Hätte die Frau z.B. einfach gesagt: „Es ist zu warm, zieh doch lieber ein T-Shirt an bevor Du raus gehst.“, hätte der Mann geantwortet: „Nein, ich brauche die Jacke, weil ich XYZ treffe und wir in den Park gehen.“

Das heißt, er hat auf die Frage geantwortet und diese als Interesse an ihm empfunden und normal beantwortet. Die erste Frage sah er als Angriff, obwohl die Frau das gleiche erreichen wollte, nämlich Interesse an ihm zeigen!

Beispiel 3: Fremd gehen. S… ohne Liebe? S… mit Liebe, S…oder Liebe?

Die Definition von Sexualität und Liebe wird in der afrikanischen Gesellschaft anders verstanden als in der westlichen Gesellschaft. Dies führt zu vielen Missverständnissen und Streitereien in einer afro-westlichen Beziehung.

Der Afrikaner fühlt sich verfolgt und überwacht und die Frau fühlt sich betrogen, belogen und ausgenutzt.

Alles scheint aussichtslos zu sein. Aber es muss nicht sein.

Beispiel 4: Love Scammer aus Afrika?: Romance Lover? You are my number 1 baby…

Viele Frauen melden sich bei mir wegen angeblichem romance Scam. Und in dem Zusammenhang wird oft die sogenannte Nigeria oder Ghana Connection genannt. Aber ist es wirklich so wie es aussieht? Du hast einen Mann oder eine Frau aus Afrika kennengelernt. Im Sturm und in Windeseile hat er/sie Dich erobert, vielleicht sogar innerhalb weniger Tage. Noch nie hast Du Dich so sehr verehrt und begehrt gefühlt. Alles fängt so romantisch an. Er/Sie macht Dir viele Komplimente, wo auch immer ihr seid, er küsst Dich und lässt Dich nicht los. Sehr schnell kommen Wörter wie Engel, Schätzchen, Prinzessin/Prinz, Honey. Er/Sie sagt Dir sehr schnell, dass er/sie dich liebt. Zwar wundert es Dich, dass jemand so schnell weiß, was er will, aber insgeheim hast Du Dir ja genau diesen Prinz/diese Prinzessin gewünscht. Er/Sie ist wunderschön. Du bist stolz und Du willst alles tun, dieses „Glück“ nie mehr zu verlieren. Nach kurzer Zeit zeigt er/sie sich betrübt. Er/sie braucht Deine Hilfe, er/sie braucht Geld. Du gibst es ihm/ihr, Du liebst ihn/sie ja und Du willst, dass er/sie glücklich ist. Doch es wird immer mehr, was er/sie braucht und immer mehr wird es zur Berg- und Talfahrt…

Mach hier eine Pause, atme durch und finde heraus, ob dieser Mann/diese Frau Dich braucht oder ob er/sie Dich missbraucht. Vielleicht meint er/sie es ernst, vielleicht auch nicht? Es kann alles sein. Lass es uns herausfinden, damit Du nicht unglücklich wirst.

Beispiel 5: Fremdgehen. Er schläft mit anderen Frauen…

Du lebst in einer afrikanisch/weißen Beziehung und die Zeit hat gezeigt, dass ihr Euch gut versteht und einander vertraut. Ihr habt tollen Liebesleben, Dein Partner ist leidenschaftlich und es mangelt Dir nicht an seiner Zuwendung. Du fällst fast in Ohnmacht als Dir klar wird, dass er mit anderen Frauen schläft. Du bist verletzt und gedemütigt. Er schwört Dir, dass er sich nur amüsiert und nichts und niemand seine Liebe zu Dir schmälern wird… Er lacht und versteht dich nicht. Oder Du ahnst es nur und findest Beweise, Textnachrichten auf dem Handy oder er geht oft lange abends aus ohne, dass Du weißt, mit wem er sich so oft trifft. Er riecht nach einer anderen Frau. Du konfrontierst ihn und eine Odyssee von Lügen entsteht, immer mehr steigen die Aggressionen, je mehr Du ihn kontrollierst und konfrontierst und immer mehr steigt das Lügengebilde und das Ausweichen…

Gib nicht auf! Lass mich Dir erklären was passiert und wie ihr Wege zur Offenheit findet und euch die Chance zum Verständnis gebt. Es gibt eine Lösung für euch.

Beispiel 6: Dein afrikanischer Prinz bleibt stumm…

Ihr seid schon eine Weile zusammen oder auch ganz frisch, Du und Deine große Liebe aus Afrika. Er ist so exotisch und Du möchtest so gerne alles wissen. Wie ist er aufgewachsen? Wie ist das Leben für ihn gewesen als Kind oder als Heranwachsender? Wie kam er nach Europa? Wie fühlt er sich hier? Was sind seine Träume und Hoffnungen? Wieso zeigt er Dir keine Bilder? Warum telefoniert er so oft „heimlich“? Mit wem trifft er sich? Er erzählt Dir nichts…

Ja, so kann es sein und ich verspreche Dir, es gibt Erklärungen dafür über die Du sehr überrascht sein wirst. Denn im Moment fühlst Du Dich nicht respektiert, möchtest Du doch ALLES wissen. Was ihr ändern könnt für euer Verständnis, das werde ich Dir und euch verraten.

Beispiel 7: True Lies…

Was ist nur los, fragst Du Dich? Du merkst immer deutlicher, dass Dein Partner Dich belügt? Er merkt sich nicht einmal seine „Geschichten“ von gestern. Es ist eine Berg- und Talfahrt. Er überwacht Dich und selbst entzieht er sich jeder Möglichkeit, dass Du weißt, was los ist. Es interessiert ihn auch nicht, was er Dir gestern versprochen hat. Zukunftspläne und Versprechen werden vergessen. Wenn Du ihn darauf ansprichst, gibt es großen Streit und er wird aggressiv oder haut aus der Diskussion ab. Dir selbst geht es immer schlechter…Dann melde Dich, wir finden gemeinsam heraus, was die Wahrheit ist.

Beispiel 8: Gelassenheit und Glaube…

Dein Partner und Du – ihr habt Probleme. Du suchst nach Lösungen, während er nur sagt „Gott wird es machen“ und weiter auf Eurem Sofa entspannt obwohl die Situation für Dich sehr angespannt ist und Du strampelst weiter und rackerst, dass Ihr Eure Probleme lösen könnt. Du findest auch Lösungen zum Beispiel für finanzielle Probleme. Du erwartest ein Lob oder ein Dank – doch die Antwort ist: „Ich habe Dir gesagt, dass Gott uns helfen wird“. So möchtest und kannst Du nicht weitermachen, Du fühlst Dich am Limit mit dem Kämpfen und hast jetzt schon Angst vor dem nächsten Problem…

Warum rate ich zu mir? Weißt Du, eine Liebe zwischen schwarz und weiß ist von großen kulturellen Unterschieden geprägt. Man kann sie nur ermessen, wenn man sie kennt. Es ist wie wenn ein Blinder vom Sehen spricht, wenn Dich ein europäischer Therapeut (egal, welche Erfahrung er hat) versucht, zu therapieren. Man kann es nicht wissen, was es heißt für beide, einen gemeinsamen Weg zu finden…

Lass uns gemeinsam herausfinden, ob Du kämpfen musst und was der Glaube an Gott, nicht Angst haben müssen, und zu Vertraue, dass sich alles allein lösen wird, in Afrika bedeutet.

Liebe Ratsuchenden, ich kenne die Herausforderungen und ich sage euch mit der Dantse Dantse Garantie: es gibt Erklärungen und Lösungen, die nur ein Coach hat, der beide Kulturen kennt. Einseitige Erfahrungen können sogar noch mehr Schaden anrichten. Du lebst eine unkonventionelle Beziehung oder sehnst Du dich nach „schwarz-weiß“ – deswegen benötigst Du Antworten von einem unkonventionellen Coach.



