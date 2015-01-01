  • BGN Reinigung

    BGN Reinigungsservice & Hausbetreuung ist ein professionelles Reinigungsunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung, das in Wien, Mödling, Baden, Wiener Neudorf, Wiener Neustadt, Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Vösendorf, Perchtoldsdorf, Laxenburg, Pfaffstätten, Bad Vöslau und Leobersdorf tätig ist. Mit mehr als 58 geschulten Reinigungskräften und über 1.000 zufriedenen Kunden bietet BGN ein breites Leistungsspektrum für Privathaushalte, Büros, gewerbliche Objekte, öffentliche Einrichtungen und Industrieanlagen. Zu den Dienstleistungen gehören Gebäudereinigung, Büroreinigung, Stiegenhausreinigung, Fensterreinigung, Fassadenreinigung, Grundreinigung, Grünflächenbetreuung und Winterdienst. Der Hauptsitz befindet sich in Mödling, das Servicegebiet umfasst u.a. Wien, Mödling, Baden, Wiener Neustadt, Brunn am Gebirge, Vösendorf, Perchtoldsdorf und Eisenstadt. BGN zeichnet sich durch zertifizierte Spezialisten, faire Preise, flexible Verfügbarkeit, umweltfreundliche Reinigungsmittel und hohe Zuverlässigkeit aus. Ihr Vorteile bei BGN auf einen Blick:

    – Breites Leistungsspektrum für Industrie- & Produktionsanlagen bis hin zum Privathaushalt
    – kurzfristige und flexible Verfügbarkeit
    – diskrete und professionelle Reinigung durch zertifizierte Spezialisten
    – Meisterbetrieb mit jahrelanger Erfahrung seit 2003
    – faire Preise und umfassende Services wie z.B. Gebäudereinigung
    – partnerschaftliche Kommunikation auf Augenhöhe
    – 100% Zuverlässigkeit in Sachen Pflege und Sauberkeit

    BGN Reinigungsservice GmbH
    Herr Miroslav Kostic
    Kalterer Gasse 1F
    2340 Mödling
    Österreich

    fon ..: +43 800 400 850
    web ..: https://www.bgn.at
    email : office@bgn.at

