  • Zahnarzt am Bubenberg

    Das Zahnarztteam Bubenberg in der Schweiz freut sich auf Sie!

    Herzlich willkommen bei Zahnarzt Bubenberg, Ihrer vertrauensvollen Praxis für umfassende Zahngesundheit im Herzen von Bern. Unsere Praxis steht für erstklassige zahnmedizinische Versorgung, modernste Technologie und eine patientenorientierte Betreuung.

    Die Zahnärzte am Bubenberg bieten ein breites Spektrum an Leistungen, darunter professionelle Zahnreinigungen und Vorsorgeuntersuchungen zur Erhaltung Ihrer Zahngesundheit, ästhetische Zahnmedizin wie Zahnaufhellung oder hochwertige Veneers für ein strahlendes Lächeln sowie Implantologie und Prothetik für individuellen Zahnersatz, der Funktion und Ästhetik vereint. Auch konservierende Behandlungen wie hochwertige Füllungen oder Wurzelbehandlungen und moderne Kieferorthopädie für Kinder und Erwachsene, einschließlich unsichtbarer Zahnspangen, gehören zu unserem Angebot.

    Unser erfahrenes Team aus Zahnärzten, Dentalhygienikern und Assistenten arbeitet eng zusammen, um Ihnen die bestmögliche Behandlung zu bieten, und bleibt durch regelmäßige Fortbildungen stets auf dem neuesten Stand der Zahnmedizin. Zentral gelegen. ist unsere Praxis leicht erreichbar in der Nähe des Bubenbergplatzes. Wir nutzen modernste Technologien wie digitale Röntgenbilder und 3D-Diagnostik für präzise Behandlungen und legen großen Wert auf individuelle Beratung, denn Ihre Zahngesundheit liegt uns am Herzen.

    Direkt am Bahnhof in Bern

    Zahnarztpraxis Bubenberg

    Bubenbergplatz 9

    3011 Bern

