Zahnarzt Angst ist kein Grund, nicht zum Zahnarzt zu gehen

Angst vor einem Zahnarztbesuch ist weit verbreitet. Man schätzt, das 60-80 Prozent vor einem Zahnarzttermin Angst verspüren. Dabei gibt es heute sehr schonende und schmerzfreie Behandlungsmethoden.

Saarlouis, 06.12.2024 – Die Praxis ZA. Jankowski ist gut auf Angstpatienten vorbereitet

Wer unter Zahnarzt Angst leidet, vermeidet oft über Jahre den Weg in eine Praxis. Doch dadurch werden Probleme mit den Zähnen nicht besser, ganz im Gegenteil: Ein krankes Gebiss kann die verschiedensten körperlichen Beschwerden und sogar ernsthafte Erkrankungen, beispielsweise des Herzens, oder schlimme Entzündungen auslösen. In der Praxis Jankowski & Kollegen in Saarlouis geht man auf besondere Weise auf Patienten mit Zahnarzt Phobie ein.

Wenn die Angst vor dem Zahnarzt zum Problem wird

Ein etwas mulmiges Gefühl haben sehr viele Menschen vor dem Gang in die Zahnarztpraxis. Das ist auch völlig normal. Wenn jedoch schon der bloße Gedanke an den Besuch Schweißausbrüche, Herzrasen, Übelkeit und pure Panik auslöst, spricht man von einer ausgeprägten Zahnarzt Angst oder sogar einer Zahnarzt Phobie. Ein Angstpatient geht in der Regel selbst dann nicht zum Zahnarzt, wenn er starke Schmerzen hat, nicht mehr gut zubeißen oder kauen kann und die Optik des Gebisses erheblich beeinträchtigt ist.

Eine Lösung ist das aber natürlich nicht. Mittlerweile gibt es jedoch einige Möglichkeiten, um die Angst zu überwinden oder zumindest zu reduzieren. Das kann autogenes Training sein oder auch eine professionelle Hypnose. Es geht aber auch anders. Einige Zahnarztpraxen haben sich nämlich speziell auf die Zahnarzt Angst spezialisiert. Sie gehen nicht nur besonders geduldig und einfühlsam auf die Patienten ein, sondern bieten ihnen auch modernste medizinische Lösungen und Verfahren. Eine dieser Praxen befindet sich in Saarlouis, in unmittelbarer Nähe zu Luxemburg.

Das sehr gut geschulte Team der Praxis Jankowski & Kollegen verfügt im Umgang mit der Zahnarzt Phobie über viel Erfahrung und begegnet Angstpatienten empathisch, feinfühlig und rücksichtsvoll. Im Rahmen eines ausführlichen Gesprächs werden die Möglichkeiten einer angstfreien Behandlung in Ruhe besprochen. Interessenten können sich jederzeit mit der Praxis Jankowski & Kollegen in Verbindung setzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für ästhetische Zahnmedizin

Herr Julian Jankowski

Schulstraße 22

66740 Saarlouis

Deutschland

fon ..: 06831-98614-0

web ..: https://www.zahnaerztesaarland.de/

email : presse@zahnaerztesaarland.de

Ein Team aus mehreren Ärzten mit langjähriger Erfahrung, die sich auf Parodontologie, ästhetische Zahnmedizin und Implantologie spezialisiert haben, steht Ihnen mit Rat und Tat aktiv zur Seite und bietet Ihnen durch ständige Weiterbildung, neueste Techniken und kompetente Betreuung die bestmöglichen Behandlungen.

Qualität und Vertrauen haben unser Erfolgskonzept über die Jahre geprägt und im Zusammenspiel mit unserer angenehmen Praxisatmosphäre gewährleisten wir Ihnen einen auf Sie individuell abgestimmten Besuch in unserer Praxis.



