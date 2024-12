Foodhighlights auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Klassiker, Trends und Neukreationen

Wolfsburg, 06.12.2024 – Seit rund zwei Wochen lockt der Wolfsburger Weihnachtsmarkt, organisiert von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), neben dem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm und weihnachtlicher Atmosphäre vor allem mit einem breiten gastronomischen Angebot zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. Mit dabei sind weihnachtliche Klassiker, aber auch ausgefallene Leckereien.

„Viele freuen sich das ganze Jahr über auf die zahlreichen leckeren Speisen und Getränke in der Weihnachtszeit. Auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt gibt es neben beliebten Klassikern wie Schmalzkuchen, Poffertjes oder Glühwein auch in diesem Jahr wieder einige besondere Foodhighlights, die nicht auf jedem Weihnachtsmarkt zu finden sind“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Der aktuelle Trend um die sogenannte Dubai-Schokolade, einer mit Kadaifi und Pistazien gefüllte Tafelschokolade, hat auch auf dem diesjährigen Wolfsburger Weihnachtsmarkt seinen Platz gefunden und so können sich Besucherinnen und Besucher gleich auf mehrere Variationen der Süßigkeit freuen. In der „Knusperhütte“ am Ende des Marktes Richtung Pestalozziallee finden sich die klassischen Dubai-Tafelschokolade sowie im Dubai-Schokoladen-Stiel überzogene Früchte. Auch spanische Churros gibt es an der Hütte „Original spanische Churros“ nahe der Glühwein-Pyramide im beliebten Dubai-Schokoladen-Stil.

Im „Crêpes-Stübchen“ schräg gegenüber gibt es gleich zwei Neuvariationen des französischen Klassikers. Einmal im Dubai-Schokoladen-Stil und als Crêpes Bowl. Bei letzterem wird der aufgerollte Crêpe in Streifen geschnitten und dann in einer Schüssel mit verschiedenen Toppings versehen. Alle Crêpes sind aus veganem Teig.

Ebenfalls ein internationaler Import sind die Corn Dogs von „M’dsheys Corndogs“ vor dem Glasdach. Dabei handelt es sich um Würstchen am Stiel im frittierten Teigmantel. Wer es lieber süß mag, kriegt die Corn Dogs auch mit Snickers statt Würstchen im Inneren.

Ebenfalls ein besonderes Foodhighlight findet sich seitlich des Brunnens in der mittleren Porschestraße bei „Pasta aus dem Parmesanleib“. Hier werden Nudeln live vor den Augen der Besucherinnen und Besucher in einem großen Parmesanleib geschwenkt und serviert.

Was auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt natürlich nicht fehlen darf, ist die original VW-Currywurst, die man am gleichnamigen Stand an der äußeren Seite der Glasdachfläche bekommt.

Eine leckere Punsch-Eigenkreation gibt es beim „Kupfertürmchen“ vor der Weihnachtsmarktbühne unter dem Glasdach. Der Heiße Grinch besteht aus weißem Glühwein, Apfel, Gewürzen und Waldmeister für die grüne Farbe.

Egal ob Trend, Neukreation oder Klassiker, auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt ist auch 2024 für jeden Geschmack etwas dabei.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2024:

Vom 25. bis zum 29. Dezember 2024 (außer 24. und 25. Dezember) findet in der Innenstadt zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße der Wolfsburger Weihnachtsmarkt statt. Insgesamt verbreiten knapp 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Neben verschiedensten, kulinarischen Angeboten dürfen sich die Besucherinnen und Besucher jeweils von Donnerstag bis Sonntag auf stimmungsvolle Musikdarbietungen freuen. Speziell für Kinder gibt es im beliebten NEULAND Haus des Weihnachtsmannes kostenlose Mitmachaktionen.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben“.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2024 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

