Wölfinnen und Wölfe auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt

VfL Wolfsburg bietet verschiedene Aktionen an

Wolfsburg, 09.12.2022 – Jeden Mittwoch und Donnerstag ist der VfL Wolfsburg auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt, der von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert wird, im Einsatz. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf verschiedene Aktionen für kleine und große Fans freuen.

„Ein Highlight unseres diesjährigen Weihnachtsmarktes ist das tolle Engagement des VfL Wolfsburg. Jede Woche ist der Verein mit besonderen Persönlichkeiten vor Ort und bereichert damit das abwechslungsreiche Rahmenprogramm“, betont WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

So verkaufen jeden Mittwoch von 17:00 bis 19:00 Uhr Teammitglieder des VfL Wolfsburg – von Spielerinnen und Spielern bis hin zu Verantwortlichen und Akteuren des Traditionsteams – Speisen und Getränke an wechselnden Ständen auf dem Weihnachtsmarkt. Nach VfL-Persönlichkeiten wie Roy Präger, Holger Ballwanz, den VfL-Damen Merle Frohms und Rebecka Bomqvist, Pierre Littbarski, Ricarda Zander, Patrick Wimmer und Marcel Schäfer werden an den kommenden Tagen unter anderem auch Jörg Schmadtke, Kevin Paredes und Micky van de Ven mit Glühwein und anderen Leckereien für das Wohl der Besucherinnen und Besucher sorgen. Zusätzlich gestaltet jeden Donnerstag der WölfiClub ein buntes Kinderprogramm mit weihnachtlichen Bastelaktionen im NEULAND Haus des Weihnachtsmannes. Jeweils in der Zeit von 15:30 bis 19:00 Uhr werden VfL-Mitarbeitende mit den kleinen Künstlerinnen und Künstlern aktiv werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Die Bastelangebote für unsere kleinen Gäste, sowohl vom WölfiClub als auch von Familie Sterz, werden sehr gut angenommen“, freut sich Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Die Angebote sind kostenfrei und wir freuen uns über viele weitere leuchtende Kinderaugen.“

Noch bis zum 29. Dezember 2022 (außer 24. und 25. Dezember) veranstaltet die WMG den Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. In stimmungsvoller Atmosphäre lädt der Markt in der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Verweilen ein. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2022 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

