Neue Attraktion auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Fotopoint zaubert weihnachtliche Erinnerungsbilder

Wolfsburg, 02.12.2024 – Bis zum 29. Dezember 2024 lädt der Wolfsburger Weihnachtsmarkt, organisiert von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie in die Innenstadt ein. Neues Highlight auf dem Weihnachtsmarkt ist unterstützt von Antenne Niedersachen ein kostenloser Fotopoint in Form einer beleuchteten Wolfsfigur.

„Mit dem neuen Fotopoint können die Besucherinnen und Besucher besondere Fotoerinnerungen schaffen, die auch nach dem Ende des Wolfsburger Weihnachtsmarkts bleiben. Und welches Symbol wäre dafür passender als ein Wolfsburger Wolf?“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Der rund 2,50 m hohe Fotopoint wurde im Rahmen der Weihnachtsmarkteröffnung durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann mit dem Anschalten der Lichtinstallation offiziell eingeweiht. Die Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besucher können auf dem integrierten Sitz oder stehend mit dem Wolf als Wahrzeichen der Stadt posieren, Selfies machen oder sich von Freunden oder Familie fotografieren lassen. Die Skulptur, welche sich in der mittleren Porschestraße neben dem NEULAND Haus des Weihnachtsmannes befindet, soll nicht nur als neue Attraktion den diesjährigen Weihnachtsmarktgästen eine Freude bereiten, sondern auch als fester Bestandteil des Wolfsburger Weihnachtsmarktes in den kommenden Jahren etabliert werden. Im Sinne eines verantwortungsbewussten und nachhaltigen Einsatzes von Ressourcen wurde auch bereits bei der Produktion des neuen Fotopoints durch das Unternehmen Blachere Illumination, welches auch die städtische Winterbeleuchtung entwarf und produzierte, auf recycelte Materialien gesetzt.

Der beleuchtete Wolf ist aktuell Teil einer auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben“ laufenden Gewinnspiel-Aktion, bei der die WMG noch bis zum 20. Dezember 2024 wöchentlich Verzehr-Gutscheine für den Wolfsburger Weihnachtsmarkt im Wert von 24 Euro verlost. Um daran teilzunehmen, muss ein Bild mit dem Fotopoint-Wolf auf Instagram in einem Beitrag oder einer Story gepostet und mit @wolfsburgerleben und #wolfsburgerweihnachtsmarkt markiert werden.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2024

Vom 25. bis zum 29. Dezember 2024 (außer 24. und 25. Dezember) findet in der Innenstadt zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße der Wolfsburger Weihnachtsmarkt, organisiert von der WMG, statt. Insgesamt verbreiten knapp 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Neben verschiedensten, kulinarischen Angeboten dürfen sich die Besucherinnen und Besucher jeweils von Donnerstag bis Sonntag auf stimmungsvolle Musikdarbietungen freuen. Speziell für Kinder gibt es im beliebten NEULAND Haus des Weihnachtsmannes kostenlose Mitmachaktionen.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben“.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2024 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

