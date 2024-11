Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2024 öffnet seine Tore

Oberbürgermeister Dennis Weilmann gibt offiziellen Startschuss

Wolfsburg, 25.11.2024 – Am Montag, 25. November 2024, eröffnete Oberbürgermeister Dennis Weilmann gemeinsam mit Vertretern der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sowie Partnern und Sponsoren offiziell den Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Der neue Fotopoint in Form einer beleuchteten Wolfsskulptur wurde im Rahmen des feierlichen Einschaltens der Weihnachtslichter auf dem Markt offiziell eingeweiht. Im Anschluss sorgte die Eröffnungs-Party von Antenne Niedersachsen mit musikalischer Untermalung für Stimmung.

Rund 60 Stände sorgen in den kommenden Wochen bis zum 29. Dezember 2024 (außer 24. und 25. Dezember) für eine besinnliche Weihnachtsatmosphäre in der Wolfsburger Fußgängerzone und halten ein vielfältiges kulinarisches Angebot für die Gäste bereit. Donnerstags bis sonntags können sich die Besucherinnen und Besucher auf abwechslungsreiche DJ- und Live-Musik freuen und bis zum 22. Dezember 2024 ein kostenloses Kinderprogramm im NEULAND Haus des Weihnachtsmannes in Anspruch nehmen.

„Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört für viele von uns zu den schönsten Traditionen in der Vorweihnachtszeit. Daher freue ich mich, den Wolfsburger Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder eröffnen zu dürfen“, betont Oberbürgermeister Dennis Weilmann und ergänzt: „Fünf Wochen lang könne wir hier mit Freunden und Familie in besinnlicher Stimmung zusammenkommen und uns gemeinsam auf die Festtage einstimmen.“

„Mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes wird es wieder weihnachtlich in der Wolfsburger Innenstadt. Nach intensiver Vorbereitung ist es uns als Veranstalter eine besondere Freude, alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste aus der Region zu einem gemütlichen, winterlich-weihnachtlichen Programm herzlich in unserer Innenstadt willkommen zu heißen“, erklärt Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Weitere Informationen zum von der WMG organisierten Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben„.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2024 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

