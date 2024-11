Vielfältiges Angebot in der Ehrenamtshütte 2024

Ehrenämter präsentieren sich auf Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Wolfsburg, 22.11.2024 – Auch auf dem diesjährigen Wolfsburger Weihnachtsmarkt gibt es wieder ein vielfältiges Angebot in der Ehrenamtshütte. Diese wird mit Unterstützung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und Abbundtechnik Karsten Ziebart kostenlos von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zur Verfügung gestellt, um Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, mit verschiedenen Aktionen auf ihr Engagement aufmerksam zu machen.

„Ehrenamtliches Engagement unterstützt, fördert und erschafft. So gestaltet es in den verschiedensten Bereichen das soziale sowie private Leben in Wolfsburg. Daher war es uns ein besonderes Anliegen, auch in diesem Jahr wieder mit der Ehrenamtshütte all diesen inspirierenden Projekten eine Plattform zu bieten“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Vom 25. November bis zum 23. Dezember 2024 präsentieren sich in der Ehrenamtshütte täglich im wechselnden Rhythmus lokale und regionale Vereine sowie Institutionen mit ihren Angeboten. Mit verschiedenen Aktionen machen sie das Thema Ehrenamt für die Weihnachtsmarktgäste erlebbar, informieren, machen auf ihr Anliegen aufmerksam und generieren Spenden für den guten Zweck. Mit dabei sind unter anderem der Tierhilfe Wolfsburg e. V., der Musikhof-Wolfsburg e. V. und der DLRG Ortsgruppe Wolfsburg e. V. Der komplette Belegungsplan ist online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de einsehbar. Die Hütte ist kostenfrei buchbar. Kurzentschlossene können sich unter www.wolfsburg-erleben.de/anmeldung-ehrenamtshuette für vereinzelte noch freie Plätze anmelden.

Kommunikativ begleitet wird die Ehrenamtshütte durch den Instagram-Kanal „wolfsburg_unbezahlbar“ der Stabsstelle Ehrenamt und dem Referat Kommunikation der Stadt Wolfsburg.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2024

Vom 25. bis zum 29. Dezember 2024 (außer 24. und 25. Dezember) findet in der Innenstadt zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße der Wolfsburger Weihnachtsmarkt, organisiert von der WMG, statt. Insgesamt verbreiten knapp 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Neben Kunsthandwerk sowie verschiedensten, kulinarischen Angeboten dürfen sich die Besucherinnen und Besucher jeweils von Donnerstag bis Sonntag auf stimmungsvolle Musikdarbietungen freuen. Speziell für Kinder gibt es im beliebten NEULAND Haus des Weihnachtsmannes kostenlose Mitmachaktionen.

Die offizielle Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes durch Oberbürgermeister Dennis Weil-mann mit anschließendem gemeinsamen Anschalten des neuen Fotopoints und weiterer Weihnachtslichter findet am Montag, 25. November 2024, um 16:45 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz statt. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung von einem DJ.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben“.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2024 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

