Wechselndes Kunsthandwerksangebot auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Wenige freie Verkaufsplätze für spontan Entschlossene

Wolfsburg, 21.11.2024 – Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bietet Privatpersonen und Unternehmen auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, ihre Waren auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt anzubieten. Aktuell gibt es noch wenige verbleibende freie Verkaufsplätze, für die sich Interessierte anmelden können.

„Die wechselnden Verkäufer bildet mit ihren Waren an den beiden Ständen eine abwechslungsreiche Erweiterung des beständigen Angebots des Wolfsburger Weihnachtsmarkts. Als Ergänzung zu dem kultigen VW-Bulli-Verkaufsstand geben wir in diesem Jahr mit einer neuen Weihnachtsmarkthütte nun auch Verkäufern mit einem größeren Sortiment den Platz, den sie benötigen“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Wir freuen uns, dass das wechselnde Kunsthandwerksangebot auch in diesem Jahr wieder Teil des Wolfsburger Weihnachtsmarktes ist und verschiedenste Sortimente bereithalten wird.

Vom 25. November bis zum 23. Dezember 2024 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein tage- und wochenweise wechselndes Angebot von lokalen Unternehmen und privaten Kunsthandwerkern im beliebten VW- Bulli und der neuen Weihnachtsmarkthütte am NEULAND Haus des Weihnachtsmannes in der mittleren Porschestraße. Unter anderem wird es Waren aus dem Unverpacktladen Un Mondo aus Fallersleben, Keramik, gehäkelte Produkte wie Puppen sowie Trockenblumen und -kränze geben. Geöffnet sind die beiden Stände jeweils Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 20 Uhr.

Für die wenigen noch verbleibenden freien Plätze können sich spontan Entschlossene unter www.wolfsburg-erleben.de/anmeldung-vw-bulli anmelden. Dort findet sich auch eine Übersicht über die Standmiete. VW-Bulli und Weihnachtsmarkthütte sind beide mit Heizung und Stromanschluss ausgestattet. Ein Gewerbeschein ist für eine Anmeldung nicht erforderlich.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2024:

Vom 25. bis zum 29. Dezember 2024 (außer 24. und 25. Dezember) findet in der Innenstadt zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße der Wolfsburger Weihnachtsmarkt, organisiert von der WMG, statt. Insgesamt verbreiten knapp 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Neben Kunsthandwerk sowie verschiedensten, kulinarischen Angeboten dürfen sich die Besucherinnen und Besucher jeweils von Donnerstag bis Sonntag auf stimmungsvolle Musikdarbietungen freuen. Speziell für Kinder gibt es im beliebten „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“ kostenlose Mitmachaktionen.

Die offizielle Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes durch Oberbürgermeister Dennis Weil-mann mit anschließendem gemeinsamen Anschalten des neuen Fotopoints und weiterer Weihnachtslichter findet am Montag, 25. November 2024, um 16:45 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz statt. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung von einem DJ.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben“.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2024 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren." aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

