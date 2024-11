Kinderprogramm auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Kostenlose Workshops für Kinder

Wolfsburg, 04.11.2024 – Vom 25. November bis zum 29. Dezember 2024 lädt der Wolfsburger Weihnachtsmarkt mit einem vielfältigen Angebot und weihnachtlicher Atmosphäre zum Bummeln und Verweilen in der Innenstadt ein. Speziell für Kinder sowie Grundschulen und Kindergärten gibt es im beliebten „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“ kostenfreie Mitmachangebote.

„Der Wolfsburger Weihnachtsmarkt ist ein Ort, an dem in der Weihnachtszeit alle Altersklassen zusammenkommen, um gemeinsam die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen. Daher war es uns wichtig, auch in diesem Jahr wieder besondere Erlebnisse speziell für die kleinen Weihnachtsmarktgäste zu schaffen“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG). „Ein besonderer Dank gilt unseren Partnern – der Neuland, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der Neuland Stiftung, der Bürgerstiftung Wolfsburg und der Audi BKK – für ihre Unterstützung sowie den Veranstaltern der Mitmachaktionen – Frau Schaa und Herr und Frau Sterz – für die gute Zusammenarbeit.“

Das Künstlerehepaar Sterz aus Ehmen bietet donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 14 bis 19 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr verschiedene weihnachtliche Bastelaktionen und Märchenstunden an. Zusätzlich gestaltet jeden Donnerstag von 14 bis 19 Uhr der WölfiClub des VfL Wolfsburg einen erlebnisreichen Nachmittag für Kinder. Am 11. Dezember 2024 veranstaltet die NEULAND Stiftung erstmals von 15:30 bis 17 Uhr ein buntes Basteln für Kinder ab 7 Jahren. Während die Kinder im „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“ betreut werden, können die Erwachsenen entspannt über den Wolfsburger Weihnachtsmarkt bummeln.

Für die kostenlosen Workshops speziell für Kindergartengruppen, welche die WMG gemeinsam mit dem Ehepaar Sterz dienstags bis freitags von 9 bis 10 Uhr sowie von 10 bis 11 Uhr anbietet, gibt es noch wenige freie Termine. Die Kleinen können sich dabei auf Bastelaktionen, eine Märchenstunde, eine Fahrt auf dem Karussell sowie einen kleinen Snack freuen. Interessierte Gruppen können sich für die verbleibenden Plätze per E-Mail an team.Veranstaltungen@wmg-wolfsburg.de anmelden.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2024

Vom 25. bis zum 29. Dezember 2024 (außer 24. und 25. Dezember) können die Besucherinnen und Besucher den Wolfsburger Weihnachtsmarkt und die weihnachtliche Atmosphäre in der Fußgängerzone genießen. Mit seinem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie lädt der Markt in der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee zum Verweilen in die Innenstadt ein. Veranstaltet wird der Wolfsburger Weihnachtsmarkt wie jedes Jahr von der WMG. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben„.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2024 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 5361 89994-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wachstumstreiber für die Silbernachfrage ist die Photovoltaikbranche Neue Chance für die Veranstaltungsbranche?