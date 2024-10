Wolfsburg auf der EXPO REAL 2024

Wirtschaftsstandort präsentiert sich auf internationaler Fachmesse

Wolfsburg, 08.10.2024 – Vom 7. bis zum 9. Oktober 2024 präsentiert sich Wolfsburg auf der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen, der EXPO REAL, in München. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) stellt gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg, der Wolfsburg AG, der Volkswagen Immobilien GmbH sowie der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg Projekte sowie Perspektiven der Stadtentwicklung vor und wirbt für den Standort.

Dezernent für Wirtschaft und Digitales und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer betont: „Mit Erfolg präsentieren wir unseren Wirtschaftsstandort mit aktuellen Projekten der Immobilienwirtschaft auf der EXPO REAL. Wolfsburg ist ein gefragter Standort mit konkreten Investitionschancen – das bestätigen uns auch die zahlreichen persönlichen Gespräche mit Investoren und Projektentwicklern. Wir freuen uns, dass wir belastbare Vereinbarungen für konkrete Projekte erzielen konnten, die zu einer Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts beitragen.“

Im Fokus des Messeauftritts stehen vor allem aktuelle, zukunftsorientierte Projekte und Perspektiven für Wolfsburg, allen voran die nachhaltige Entwicklung und Aufwertung der Innenstadt inklusive des städtebaulichen Konzepts für das Nordkopfquartier Mitte vom Büro Henning Larsen mit konkreten Investitionschancen. In einem Panel sprachen Wirtschaftsdezernent Jens Hofschröer, Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, Irina Franz, Geschäftsführerin der Neuland Wohnungsgesellschaft, und Stephanie Levy, CEO of Schools der 42 Wolfsburg und 42 Berlin, über die Zukunft der Innenstadt und das Wolfsburger Nutzungsgefüge als Pionier.

Die Wolfsburger Präsenz fügt sich gemeinsam mit anderen Städten und Landkreisen in einen Gemeinschaftsstand der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH ein.

Zur EXPO REAL:

Die EXPO REAL findet als internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen im Jahr 2024 zum 26. Mal statt. Vom 7. bis zum 9. Oktober 2024 bietet die EXPO REAL der Immobilienwirtschaft eine Plattform, um die Herausforderungen und Chancen zu diskutieren sowie sich über Lösungsansätze zu informieren. Im Rahmen der Messe präsentieren knapp 1.850 Aussteller aus 36 Ländern verschiedene Themen der Branche.

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren." aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 5361 89994-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

