Dr. Copper wird zurückkommen

Die Fundamentaldaten bezüglich Kupfer haben sich stabilisiert.

Noch vor einiger Zeit verschlechterten sich die Fundamentaldaten, da die Nachfrage schwach war und die Lagerbestände sich deutlich aufgebaut haben. Doch nun haben die chinesischen Kupferkäufe zugenommen. Dementsprechend gehen die Lagerbestände zurück. Sie sind rund 30 Prozent niedriger als noch im Juni. Auch der nicht unerhebliche Schrottmarkt ist beim rötlichen Metall rückläufig. Analysten sehen bei 8.700 bis 9.000 US-Dollar je Tonne Kupfer eine Bodenbildung und eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

Auf längere Sicht sollte der Kupferverbrauch von den Bereichen erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, KI-Rechenzentren und Verteidigung profitieren. Verkäufe von Elektrofahrzeugen und die Installation von Photovoltaikanlagen nehmen zu. Den nächsten Wachstumsschub erhält die Elektromobilität wohl besonders von Lkw und Transportern. Denn Nutzfahrzeuge und schwere LKW verursachen in Europa rund 20 Prozent der CO2-Emissionen. Kupfer ist nicht nur in vielen Energiespeichersystemen vorhanden, Kupfer ist auch ein wichtiger Bestandteil der Lithium-Ionen-Batterien. Zudem ist es in Windkraftanlagen und Wärmepumpen verbaut. Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung in Verbindung mit einem sicheren Energienetz machen Kupfer zu einem Schlüsselmaterial.

Die längerfristigen Fundamentaldaten dürften also intakt sein. Was das Kupferangebot anbelangt, ist mit einem Wachstum kaum zu rechnen. Da könnte es schon in einem Jahr zu einem Kupferdefizit kommen, welches die Preise weiter antreibt. Kupferaktien besitzen einen Hebel auf den Kupferpreis und gerade jetzt könnte ein Einstieg also günstig sein.

Im Kupferbereich ist Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – ein beachtenswerter Kandidat. In Argentinien und Chile ist die Gesellschaft in Sachen Kupfer und Gold unterwegs. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur im Vicuña-Distrikt in Argentinien.

Foran Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-corp/ – kümmert sich um Kupfer, Zink, Gold und Silber und besitzt mehrere nahe beieinander liegende Projekte in einer Region im Osten von Saskatchewan. Die Scotiabank sieht aufgrund der hervorragenden Bohrergebnisse ein Kursziel von 4,50 CanDollar.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

