Weihnachtliches Wolfsburg entdecken

Weihnachtsmarktführungen starten am 28. November 2024

Wolfsburg, 05.11.2024 – Mit Eröffnung des Wolfsburger Weihnachtsmarktes veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) ab dem 28. November 2024 wieder die beliebten Weihnachtsmarktführungen „HoHoHoch“ durch die Wolfsburger Innenstadt und bietet damit die Gelegenheit, das weihnachtliche Wolfsburg auf besondere Weise zu entdecken.

Die jeweils rund eineinhalbstündige Tour führt zunächst auf das Wolfsburger Rathausdach, das ein eindrucksvolles Panorama über die Dächer und Sehenswürdigkeiten der Stadt bietet. Im Anschluss führt der Weg weiter in die historische Museumswohnung. Hier können die Teilnehmenden in die Wohnwelten und Traditionen der 50er und 60er Jahre eintauchen bevor es zum Abschluss in geselliger Runde bei einem Getränk oder Snack nach Wahl auf den Wolfsburger Weihnachtsmarkt geht. Ein Gästeführer versorgt die Anwesenden während der Tour mit spannenden Insiderinfos zu Wolfsburg.

„Die Führungen sind eine schöne Möglichkeit, unsere weihnachtlich inszenierte Innenstadt einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben und die vorweihnachtliche Atmosphäre in Wolfsburg gemeinschaftlich zu genießen“, sagt Christoph Kaufmann, Leiter Wolfsburg Store und Tourist-Information der WMG. „Vor allem der Blick vom Rathausdach lohnt sich mit all den weihnachtlichen Lichtern in der Winterzeit ganz besonders.“

Die Weihnachtsmarktführungen „HoHoHoch“ finden jeweils um 17 Uhr am 28. November 2024 sowie an den ersten drei Donnerstagen im Dezember (5., 12. und 19. Dezember 2024) statt. Startpunkt ist am Haupteingang des Rathaus A. Tickets inklusive eines Verzehrgutscheins für den Weihnachtsmarkt im Wert von 8 Euro kosten 15 Euro für Erwachsenen sowie 13 Euro pro Kind (ab sieben Jahren). Eine Buchung ist bis 48 Stunden vor Führungsbeginn in der Tourist-Information im Wolfsburg Store oder online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de möglich.

Die Weihnachtsmarkführungen eignen sich auch als Rahmenprogramm für Firmen-Weihnachtsfeiern und können exklusiv gebucht werden.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2024

Vom 25. bis zum 29. Dezember 2024 (außer 24. und 25. Dezember) findet in der Innenstadt zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße der Wolfsburger Weihnachtsmarkt, organisiert von der WMG, statt. Insgesamt verbreiten knapp 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Neben Kunsthandwerk sowie verschiedensten, kulinarischen Angeboten dürfen sich die Besucherinnen und Besucher jeweils von Donnerstag bis Sonntag auf stimmungsvolle Musikdarbietungen freuen. Speziell für Kinder gibt es im beliebten „NEULAND Haus des Weihnachtsmannes“ kostenlose Mitmachaktionen.

Die offizielle Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes durch Oberbürgermeister Dennis Weil-mann mit anschließendem gemeinsamen Anschalten des neuen Fotopoints und weiterer Weihnachtslichter findet am Montag, 25. November 2024, um 16:45 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz statt. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung von einem DJ.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben„.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2024 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntags: 13 bis 20 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Mülller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 5361 89994-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Noch mehr Potenzial: Golden Cariboo weist bis zu 8,47 g/t Gold in Oberflächenproben nach! Entdecken Sie die Computerschrottentsorgung in Oldenburg – Gemeinsam für eine saubere Zukunft!