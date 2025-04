BGX erwirbt strategische Option im Illinois-Becken

Black Gold Exploration diversifiziert und erweitert sein Portfolio in den Vereinigten Staaten

Vancouver, British Columbia, Kanada – 7. August 2024 / IRW-Press / BGX – Black Gold Exploration Corp. (CSE: BGX), (FWB: P30), (BGX, Black Gold Exploration oder das Unternehmen), ein dynamischer Öl- und Gasexplorer mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und Projekten im ertragreichen San Jorge-Becken in Argentinien, freut sich, den Abschluss einer Aktienkaufvereinbarung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (Arm’s Length Share Purchase Agreement, die Vereinbarung) bekannt zu geben, die den Erwerb (die Übernahme) von 100 % der ausstehenden Aktien der Firma Energy Holding Americas 1 Inc. (EHA1) im Tausch gegen 480.000 Stammaktien des Unternehmens mit einem Richtwert von insgesamt 2.400.000 $ vorsieht. Dieser strategische Schachzug ist ein wesentlicher Meilenstein in der Expansions- und Diversifizierungsstrategie von Black Gold Exploration.

EHA1 ist eine Zweckgesellschaft, die eine 30%ige Beteiligung an (i) einer Gruppe von Öl-, Gas- und Mineralkonzessionen in Vigo County im US-Bundesstaat Indiana (die Konzessionsgebiete) sowie an (ii) den dazugehörigen Seismikdaten bzw. anderen geologischen Daten hält. Die Region ist bekannt für ihr Potenzial und für die Förderung der dort reichlich vorhandenen Kohlenwasserstoffe. Der verbleibende Anteil von 70 % befindet sich im Besitz der Firma LGX Energy Corp. (LGX), einem Öl- und Gasproduzenten in Indiana mit Explorationsschwerpunkten in verschiedenen Counties. Gemäß einer zwischen LGX und EHA1 abgeschlossenen Konzessionskaufvereinbarung und Beteiligungsvereinbarung besteht für EHA1 die unbefristete Option, sich an neuen Erschließungs- und Förderprojekten in den Konzessionsgebieten durch Übernahme von 30 % der anfallenden Kosten zu beteiligen.

Horizonterweiterung: von Argentinien in die Vereinigten Staaten

Black Gold Exploration hat in Argentinien eine starke Präsenz aufgebaut und ist dort aktiv mit der Exploration von Öl- und Gasvorkommen beschäftigt. Die Übernahme in Vigo County in Indiana bietet die Möglichkeit, in den US-amerikanischen Öl- und Gasmarkt im Illinois-Becken einzusteigen, wo jährlich 10 bis 12 Millionen Barrel Öl gefördert werden.1

Francisco Gulisano, CEO von Black Gold Exploration, meint dazu: Vigo County bietet vielversprechende Fördermöglichkeiten, und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Firma LGX Energy Corp., deren Team eine tolle Erfolgsbilanz vorweisen kann.

LGX wurde von Howard Crosby gegründet, der davor beim Öl- und Gasproduzenten Cadence Resources tätig war. Die Firma plant umfangreiche Bohrungen und die Erschließung von Ölvorkommen in Indiana.

Howard Crosby, CEO von LGX, erklärt: Mit unserer starken Basis an Bohrprospektionsgebieten, unserer Erfahrung in der 3D-Seismik und unserer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Übernahme von Öl- und Gaskonzessionen sind wir überzeugt, dass die Partnerschaft mit BGX beiden Unternehmen eine entsprechende Wertschöpfung in Indiana ermöglichen wird.

Bekenntnis zu verantwortungsbewusster Exploration und Produktion

Black Gold Exploration ist es nach wie vor ein Anliegen, seinen Betrieb nach den höchsten Standards der Umweltverantwortung und des sozialen Engagements zu führen. Das Unternehmen wird auch weiterhin nachhaltigen Praktiken den Vorrang geben und hat die Absicht, mit den Interessengruppen vor Ort zusammenzuarbeiten, um eine verantwortungsvolle Erschließung der Ressourcen in Vigo County zu gewährleisten.

Ausblick

Dank dieser strategischen Übernahme ist Black Gold Exploration in der Lage, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und seine Position in der globalen Öl- und Gasbranche zu stärken. Das Unternehmen freut sich darauf, sein technisches Know-how und seinen innovativen Ansatz einzubringen und gemeinsam mit seinem Partner LGX das volle Potenzial seiner neuen Projekte in Vigo County auszuschöpfen.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt den üblichen aufschiebenden Bedingungen. Dazu zählen die Zustimmung der Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange, der Abschluss einer unabhängigen Bewertung von EHA1, der Rücktritt bzw. die Entlassung von bestimmten EHA1-Führungskräften sowie weitere für eine Transaktion dieser Art übliche Abschlussbedingungen.

1 www.usgs.gov/publications/new-albany-shale-illinois-emerging-play-or-prolific-source

Im Auftrag des Unternehmens

Francisco Gulisano

236-266-5174

Chief Executive Officer

Über BGX

BGX – Black Gold Exploration Corp. (CSE: BGX) ist ein Öl- und Gasexplorationsunternehmen, das sich der Steigerung des Unternehmenswertes durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Öl- und Gasprojekten verschrieben hat. Derzeit wird das Projekt El Carmen in der argentinischen Provinz Chubut in der Nähe bestehender und funktionierender Pipelines in einem gut etablierten Ölfördergebiet erschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bgxcorp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Ansichten des Managements über zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: (i) die Akquisition; (ii) die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Akquisition; (iii) die weitere Erschließung und Produktion auf den Konzessionsgebieten; (iv) die Partnerschaft des Unternehmens mit LGX; (v) das Erschließungspotenzial auf den Konzessionsgebieten; (vi) die Schätzungen für unentdecktes, förderbares Öl und Gas im Illinois-Becken; (vii) die Geschäftspläne von LGX; (viii) das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Praktiken und die Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen; (ix) der Plan des Unternehmens, seine Produktionskapazitäten zu verbessern und seine Position in der globalen Öl- und Gasindustrie zu stärken; und (x) das Unternehmen, das sein technisches Know-how und seinen innovativen Ansatz nutzt, um das volle Potenzial seiner neuen Anlagen in Vigo County zu erschließen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen einer zukunftsgerichteten Aussage als richtig erweisen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Einen umfassenden Überblick über alle Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken können, finden Sie in den auf SEDAR+ hinterlegten Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung des Unternehmens.

Weder die CSE noch der Regulierungsdienstleister der CSE (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

