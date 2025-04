Hutsalon Bollmann auf dem Schlossfrühling Schloss Dyck 2025

Besuchen Sie den Hutsalon Bollmann auf dem Schlossfrühling Schloss Dyck! Vom 19.-21. & 26.-27. April 2025 präsentieren wir exklusive Hutkreationen in einzigartigem Ambiente. Wir freuen uns auf Sie!

Auch in diesem Jahr ist der Hutsalon Bollmann wieder auf dem beliebten Schlossfrühling auf Schloss Dyck vertreten. Vom 19. bis 21. April 2025 (Ostersamstag bis Ostermontag) sowie vom 26. bis 27. April 2025 präsentieren wir unsere hochwertigen Hutkreationen in der einzigartigen Kulisse des historischen Schlosses.

Der Schlossfrühling ist eine traditionsreiche Veranstaltung, die Garten- und Lifestyle-Liebhaber aus der gesamten Region anzieht. Besucher können sich auf eine Vielfalt an exklusiven Produkten und handgefertigten Unikaten freuen – darunter auch unsere erlesene Auswahl an Hüten. Besonders unsere handgefertigten Hüte https://www.meinhut.de/Marken/Huete-von-Hand/ erfreuen sich großer Beliebtheit und sind ein Highlight für alle, die Wert auf Qualität und Stil legen. Entdecken Sie unsere vielfältige Auswahl an Herrenhüten, Damenhüten, Mützen für Herren und Damen sowie Caps für Herren, die Ihren Look perfekt ergänzen. Ob klassischer Stetson Hut, modischer Pork Pie oder funktionaler Regenhut oder UV-Schutz – bei uns finden Sie für jeden Stil und Anlass die passende Kopfbedeckung. Ergänzen Sie Ihr Outfit mit hochwertigen Hosenträger, Handschuhen und Schals aus unserem Sortiment. Hutsalon Bollmann Ihr Experte für stilvolle Modeaccessoires!

Interessierte können sich bereits jetzt auf unserer Homepage https://www.meinhut.de/ über unser Sortiment informieren. Weitere Details zu unserer Teilnahme am Schlossfrühling finden Sie unter Termine https://www.meinhut.de/Termine/. Dort finden Sie auch andere Veranstaltungen an denen wir Teilnehmen z.B.:

07.06. – 09.06.2024 Flachsmarkt Burg Linn in Krefeld Handwerker aus ganz Deutschland und dem umliegenden Ausland präsentieren sich Pfingsten (7. Juni bis 9. Juni 2025) auf dem Flachsmarkt in Krefeld. Der traditionelle Handwerker- und Erlebnismarkt rund um Burg Linn bietet nicht nur niveauvolle Demonstrationen und Präsentationen verschiedenster Handwerkskünste, sondern auch ein attraktives Rahmenprogramm mit Rittern und Musikanten für die ganze Familie. Eine der besonderen Veranstaltungen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf ein wundervolles Frühlingswochenende auf Schloss Dyck oder Burg Linn!

