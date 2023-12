Bier-Kwik® präsentiert das neue Minibrauset Pale Ale (5 Liter) inkl. Nachfüllpaket!

Werde selbst zum Hobbybrauer und tauche ein in die Welt des Bierbrauens!

Neukirch, 07.12.2023 – Bier-Kwik®, die Hausmarke des Hobbybrauerversands „Hopfen und mehr“, hat einmal wieder sein Sortiment erweitert: diesmal mit dem Minibrauset Pale Ale und dem dazugehörigen Nachfüllpaket für „Wiederholungstäter“. Eigenes Bier zu brauen hat nämlich im positiven Sinne „Suchtpotential“ und kann zu einem sehr erfüllenden neuen Hobby werden, wenn man erst mal auf den Geschmack gekommen ist! Was für ein spannendes Geschenk jetzt zu Weihnachten, wenn man jemanden kennt, der es liebt, Bier zu genießen!

Wie schmeckt Pale Ale?

Das Aussehen von Pale Ale ist dunkelgold bis hell bernsteinfarben. Sein Geruch ist süß, mild und zeichnet sich durch angenehm frische Fruchtigkeit aus – mit Fruchtnoten wie Pfirsich, Mango und Zitrus. Der Geschmack ist leicht herb mit deutlicher Hopfenaromatik und die Restsüße hat eine leichte Karamellnote. Weiterhin ist der Geschmack des Bieres mild und fruchtig. Der Abgang ist trocken herb mit Kräuternote und sehr hopfig.

Das Minibrauset

Das Minibrauset Pale Ale (5 Liter) eröffnet die komplette Welt des Bierbrauens. So geht es nach einfacher Anleitung Schritt für Schritt mit hochwertigen Zutaten in der eigenen Küche zum eigenen Bier. Dabei eignet sich das Minibrauset für alle, die ins Hobbybrauen komplett neu einsteigen möchten, für Hobbybrauer mit ersten Erfahrungen oder für die Selberbraufreunde, die Hobbybrauern gerne etwas schenken möchten. Daher gibt es für Bierfreunde, Craftbeer-Fans und Liebhaber selbstgebrauter leckerer Biersorten eine gute Nachricht von Bier-Kwik®: Das Minibrauset bedeutet fortgesetzten und unangestrengten Spaß am Bierbrauprozess. Dabei setzt das Minibrauset mit seiner speziellen Dimension neue Maßstäbe für die Hausbrauerei, die mit wenig Aufwand in der eigenen Küche entsteht: klein, fein und unkompliziert.

Christian Herkommer, Geschäftsführer und Gründer von „Hopfen und mehr“, dem Nummer 1 Onlineshop für Haus- und Hobbybrauer, kann bereits auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken. Und eine Wahrheit hat sich in den Jahren immer bestätigt: „Wer sein eigenes hausgebrautes Bier probiert, merkt schnell, dass Selbstgebrautes überraschend viel besser schmeckt als die Biere aus der Massenproduktion.“

Erfolg im Brauprozess

Wie beim Brauen mit großen Brauanlagen verläuft der Brauprozess in den wesentlichen Schritten der Bierherstellung, beginnend mit dem Maischen, Läutern, Würzekochen, über die Gärung bis zum Abfüllen und der Nachgärung.

Das Minibrauset bietet neben einfacher Freude am gelungenen Hausbrauen auch eine Grundlage für weitere Braukünste. Denn die eigentlich wichtigen Schritte sind rasch verinnerlicht. Wer die Schritte einmal verinnerlicht hat, kann immer wieder neue Biere brauen und ist bereit für mehr. Zur Freude am gelingenden Brauvorgang kommt oft der Spaß an Variationen hinzu. So lassen sich mit der Zeit die einzelnen Schritte beeinflussen und variieren. Nach und nach kann die Hausbrauerin oder der Hausbrauer auch andere Bierstile und größere Mengen nach demselben Prinzip angehen. Dank übersichtlicher Anleitung führt der Bauprozess auch ohne Vorkenntnisse sicher zum gewünschten Ergebnis. Das ist in aller Regel ein Erfolgserlebnis – und dann wird erst mal angestoßen! Ein Erfolgsgeheimnis beim Minibrauset sind Zutaten von höchster Qualität fürs Brauerlebnis, vom Malz über den Hopfen bis zur Hefe.

Weiter enthalten sind ein Gärbehälter mit passendem Gärspund- und Gärstopfen, Klebethermometer, Thermometer aus Glas, eine Läuterspirale mit Stopfen, Monofilamentfilter samt Dosierhilfe. Dazu die Schritt-für-Schritt-Brauanleitung, 2 x 20 g OXI Reiniger, schließlich ein Auslaufhahn sowie ein Abfüllröhrchen.

Was man sich selbst besorgen sollte, sind neben Haushaltszucker und Wasser zwei Kochtöpfe einmal mit 12 Liter und einer mit 5 Liter Fassungsvermögen. Dazu leere Flaschen oder ein 5 Liter Fässchen. Ein Messbecher und eine Schöpfkelle werden meist vorhanden sein. Und los geht’s, schon wird die eigene Küche zur Minibrauerei!

Jetzt zu Weihnachten verschenken!

Einfach zu bestellen – und auszuprobieren. Jetzt das Minibrauset Pale Ale zu Weihnachten verschenken und ein tolles Fest feiern. Begeistere deine(n) Liebste(n) mit einem Bierbrauset, das es in sich hat!

Hier geht es direkt zum Minibrauset Pale Ale.

Hier geht es zum Nachfüllpaket Minibrauset Pale Ale.



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hopfen und mehr GmbH

Herr Christian Herkommer

Hüttenseestraße 40

88099 Neukirch

Deutschland

fon ..: 075289699010

web ..: https://www.hobbybrauerversand.de/

email : christian.herkommer@hopfen-und-mehr.de

Die Hopfen und mehr GmbH hat ihren Standort in Neukirch am Bodensee. „Der kluge Mensch, so glaube mir, der braut und trinkt sein eigenes Bier“. Mit dieser Erkenntnis, diesem Slogan und besonderen Qualitätsansprüchen hat sich Christian Herkommer seit 2003 daran gemacht, diese Mission weiter zu tragen.

Von den USA kam der Hausbrauer-Trend nach Deutschland. Und inzwischen sind regionale Biere angesagt, hausgebraute aber noch angesagter und der Trend reicht durch alle Altersklassen. Authentischer und individueller geht es nicht – und das bei beachtlicher Qualität. Mit Hilfe des Hobbybrauerversands kann jeder zuhause brauen. Alles, was man dazu braucht, gibt es im Onlineshop von ,Hopfen und mehr‘, von verschiedenen Hopfen- und Malzsorten über Hefen, viele praktische Hilfsmittel bis hin zu Brauanlagen.

Mit seinem Hobbybrauerversand hat das Hopfen-und-mehr-Team inzwischen eine beachtliche Marktposition erreicht. Deswegen ist man auch 2016 von Tettnang nach Neukirch gezogen, konnte weiter expandieren und möchte seinen Online- und Versandhandel nun auch regional aufwerten.

Seit 2019 betreibt Hopfen und mehr die Brauakademie Argental und führt dort Braukurse und Biertastings durch. Bei max. 2 – 3 Personen pro Braugerät kann jeder Teilnehmer selbst Hand anlegen und alle Schritte zum fertigen Bier selber ausführen (Schroten, Maischen, Läutern, Würzespindeln etc.). So wird im Kurs alles Wissenswerte über das Bierbrauen in Theorie und Praxis vermittelt. Weitere Infos unter: www.brauakademie-argental.de

Pressekontakt:

Hopfen und mehr GmbH

Herr Sebastian Bauer

Hüttenseestraße 40

88099 Neukirch

fon ..: 075289699010

email : sebastian.bauer@hopfen-und-mehr.de

