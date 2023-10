Braue dein eigenes Bier! Geschenkideen von Frauen für Männer; Einsteigerbrausets: ideales Firmengeschenk

Du suchst das ideale Geschenk für Weihnachten? Dieses Geschenk ist nicht nur eine Geste der Liebe, sondern auch eine Einladung, die Welt des Bierbrauens zu erkunden und zu genießen!

Neukirch 11.10.2023 – Die Weihnachtszeit naht und mit ihr die Suche nach einzigartigen Geschenkideen, um den Liebsten eine besondere Freude zu bereiten. In diesem Jahr steht selbstgebrautes Bier ganz oben auf der Liste der originellen Präsente für Männer und immer mehr Frauen entdecken die Freude am Verschenken dieser besonderen Idee. Selbstgebrautes Bier ist nicht nur ein einzigartiges Geschenk, sondern auch eine Einladung, die Welt des Bierbrauens zu erkunden und zu genießen. Hier vereinen sich Leidenschaft und Kreativität!

Also warum nicht dieses Jahr ein einzigartiges Weihnachtsgeschenk auswählen, das den Gaumen verwöhnt und die Sinne anspricht? Die Leidenschaft für Bier entdecken und den eigenen, unverwechselbaren Geschmack kreieren! Dieses Geschenk ist nicht nur eine Geste der Liebe, sondern auch eine Einladung, die Welt des Bierbrauens zu erkunden und zu genießen.

Einsteigerbrausets: Perfekt für Neulinge

Für all jene, die das Bierbrauen zum ersten Mal erkunden möchten, sind die Bier-Kwik® Einsteigerbrausets optimal. Diese Sets beinhalten alles, was benötigt wird, um den faszinierenden Prozess des Bierbrauens in den eigenen vier Wänden zum Erlebnis werden zu lassen. Die eigene Küche bietet alles, was nötig ist, um dies in Gänze umzusetzen. Die Einsteigerbrausets sind perfekt für Neulinge und ermöglichen es jedem, sein eigenes Bier zu brauen und zu genießen – einfach und unkompliziert! Darüber hinaus werden stilvolle Verkostungsgläser und hochwertige Literatur geboten, um noch tiefer in die Thematik einzusteigen. Hier geht es zum Überblick in die Geschenkübersicht.

Firmengeschenke: Bierkultur für Ihre Kunden und Mitarbeiter

Doch wie sieht es auf der Business-Ebene aus? Für Unternehmen, die nach originellen Werbegeschenken suchen, sind unsere Einsteigerbrausets ebenfalls die ideale Lösung. Verschenken Sie an Ihre Kunden und Mitarbeiter ein Stück Bierkultur, eingebettet in eine einzigartige Erfahrung des Bierbrauens! Die Individualisierungsmöglichkeiten und die Verbindung mit Ihrem Unternehmen machen dieses Geschenk zu einem bleibenden Eindruck für Ihre Geschäftspartner, welches sie nicht so schnell vergessen werden. Hier geht es zur Übersicht der Einsteigerbrauset von Bier-Kwik®.

Unvergessliche Geschenke für die festliche Saison

Kontaktieren Sie heute noch den Support von Hopfen und mehr – der Nummer 1 für Haus- und Hobbybrauer, oder durchstöbern Sie die Geschenkideen auf der offiziellen Seite des Onlineversandhandels, um mehr darüber zu erfahren. Hier wird Ihnen geholfen, ein unvergessliches Geschenk für diese festliche Saison zu finden!

Die Hopfen und mehr GmbH hat ihren Standort in Neukirch am Bodensee. „Der kluge Mensch, so glaube mir, der braut und trinkt sein eigenes Bier“. Mit dieser Erkenntnis, diesem Slogan und besonderen Qualitätsansprüchen hat sich Christian Herkommer seit 2003 daran gemacht, diese Mission weiter zu tragen.

Von den USA kam der Hausbrauer-Trend nach Deutschland. Und inzwischen sind regionale Biere angesagt, hausgebraute aber noch angesagter und der Trend reicht durch alle Altersklassen. Authentischer und individueller geht es nicht – und das bei beachtlicher Qualität. Mit Hilfe des Hobbybrauerversands kann jeder zuhause brauen. Alles, was man dazu braucht, gibt es im Onlineshop von ,Hopfen und mehr‘, von verschiedenen Hopfen- und Malzsorten über Hefen, viele praktische Hilfsmittel bis hin zu Brauanlagen.

Mit seinem Hobbybrauerversand hat das Hopfen-und-mehr-Team inzwischen eine beachtliche Marktposition erreicht. Deswegen ist man auch 2016 von Tettnang nach Neukirch gezogen, konnte weiter expandieren und möchte seinen Online- und Versandhandel nun auch regional aufwerten.

Seit 2019 betreibt Hopfen und mehr die Brauakademie Argental und führt dort Braukurse und Biertastings durch. Bei max. 2 – 3 Personen pro Braugerät kann jeder Teilnehmer selbst Hand anlegen und alle Schritte zum fertigen Bier selber ausführen (Schroten, Maischen, Läutern, Würzespindeln etc.). So wird im Kurs alles Wissenswerte über das Bierbrauen in Theorie und Praxis vermittelt. Weitere Infos unter: www.brauakademie-argental.de

