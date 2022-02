Neues IN-Accessoire: Elegante Einstecktücher für Frauen und Männer

Homeoffice und Videokonferenzen machen Krawatten im Berufsalltag oft überflüssig, Elegante Einstecktücher sind das entscheidende Element während dieser Corona Pandemie.

Wetzlar, 22.02.2022 Tie Solution GmbH bringt Eleganz in die Brusttaschen von Mann und Frau

Gewebte oder bedruckte Einstecktücher aus edler italienischer Seide sind nicht neu. Durch die Corona-Pandemie erleben Sie aber ein echtes Revival. Denn Homeoffice und Videokonferenzen machen Krawatten im Berufsalltag oft überflüssig. Stattdessen setzen Mann – und Frau – mit einem schicken Einstecktuch ein optisches Highlight bei Online-Konferenzen und Videocalls.

Das perfekte Accessoire im Homeoffice

„Viele Mitarbeiter hatten aufgrund der Homeoffice-Pflicht in Folge der Corona-Pandemie irgendwann genug von der Krawatte und haben diese dann weggelassen“, beginnt Isabel Garcia, Senior Sales Executive Spain & South Amerika bei der Tie Solution GmbH. „Trotzdem war der Wunsch da, auch bei Videokonferenzen im heimischen Büro gut gekleidet zu sein und so wurden die Einstecktücher mit Hemd und Sakko kombiniert.“

Bei Tie Solution ist man überzeugt: Elegante Tücher und Einstecktücher sind das entscheidende Element, um ein Business-Outfit zu perfektionieren. Und auch Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind begeistert. Denn die Tücher dürfen gerne farbenfroh oder mit dem Unternehmenslogo versehen sein. Dadurch wird das Einstecktuch zum besonderen Hingucker.

Maßanfertigung für Ihr Unternehmen

Unternehmen, die auf der Suche nach passenden Einstecktüchern sind, werden bei der Tie Solution GmbH schnell fündig. Der Wetzlarer Betrieb fertigt bereits ab einer Auflage von 50 Stück individuelle Designs mit auffälligen Mustern, Farben etc. an. Auf Wunsch verpackt Tie Solution die handgefertigten Einstecktücher anschließend in Seidenpapier und in einer edlen Schachtel. So wird bereits das Auspacken zu einer besonderen Freude für den neuen Besitzer.

Tie Solution stellt die maßgefertigten Einstecktücher in Italien und Spanien her. Verwendet werden ausschließlich hochwertige Seidenstoffe aus Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich, die nach dem Zuschnitt auf Wunsch mit einem farbigen Rollsaum versehen werden können. Dieser wertet jedes Einstecktuch zusätzlich auf und macht es so zum perfekten Accessoire für Mann und Frau.

Neben Einstecktüchern produziert Tie Solution auch Halstücher und Mitzahs auch Twilly genannt, Schals für Damen sowie elegante Schals für Damen und Herren.

Überzeugen Sie sich selbst von den Möglichkeiten bei Tie Solution unter https://www.tiesolution.de/einstecktuecher/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tie Solution GmbH

Herr Andreas Schmitt

Philipp-von-Bostel-Weg 20

35578 Wetzlar

Deutschland

fon ..: +49 6441 982 08 48

fax ..: +49 6403 929 868 2

web ..: http://www.tiesolution.de

email : info@tiesolution.com

Die Tie Solution GmbH bietet Ihnen Halstücher, Schals, Mode Krawatten, Logokrawatten, Firmenkrawatten, Winterschals und Mitzahs (Twillys) in den Farben des Unternehmens mit oder ohne Logo Ihres Unternehmens.

Wir zählen zu den führenden Herstellern von Halstüchern, Schals, Krawatten, Tüchern, Logo Krawatten, Firmenkrawatten, Winterschals- und Schals für die Bereiche Mode, Merchandising und Corporate Identity. Tücher und LogoKrawatten im Corporate Identity Design stellen bei Messen oder generell als Firmenkrawatten oder Firmen halstücher eine elegante Möglichkeit der Firmenzugehörigkeit dar.

Wir produzieren für Modeunternehmen, Airlines, Banken, Automobilbauer, Werbeagenturen, Messen, Getränkehersteller, Vereine, Sport Verbände, etc. Innovative Produkt- und Service-Lösungen, sowie weltweiter Vertrieb zeichnen uns aus.

Durch unsere Weberein für Krawatten, Schals und Tücher in Como Italien und bei Barcelona Spanien bieten wir qualitativ hochwertige Ausführungen von Polyester bis hin zu Reiner Seide. Darüber hinaus garantieren wir durch unsere Produktionsstandorte kurze Reaktionszeiten (ab 2 Wochen). Durch unsere Weberei in Asien verschaffen wir Ihnen natürlich bei gleichbleibender Qualität wie in Europa eine große Budget Reduzierung. Lieferzeit beträgt dann ab 4 Wochen.

