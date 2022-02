Babelli.de erweitert Kompetenz mit Hebamme Emely Hoppe

Das Schwangerschafts- und Eltern-Portal Babelli hat sein Team um Hebamme Emely Hoppe erweitert und setzt damit weiter auf Kompetenz.

Zum 1. Februar 2022 startete Hebamme Emely Hoppe beim Onlineportal Babelli.de als Expertin für Fragen rund um die Gesundheit und Entwicklung von Babys in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Damit unterstützt sie die Redaktion bei inhaltlichen Fragen und gibt im Podcast und Videoformat hilfreiche Tipps für frisch gebackene Eltern.

Emely Hoppe hat ein duales Studium zur Hebamme in Berlin absolviert, mit dem sie 2017 ihr Examen in der Tasche hatte und 1 Jahr später ihren Bachelor of Science in Midwifery (Hebammenkunde). Währenddessen hat sie 2 Jahre im Kreißsaal Erfahrung gesammelt. Danach wechselte sie in die freiberufliche Tätigkeit und betreut bis heute leidenschaftlich Familien in der Vor- und Nachsorge.

Das Onlineportal https://www.babelli.de möchte sich damit noch stärker vom Wettbewerb abheben und für inhaltliche Qualität und Güte stehen. Babelli arbeitet mit zahlreichen ExpertInnen zusammen, die veröffentlichte Inhalte auf Korrektheit und Aktualität prüfen. „Damit möchten wir neue Standards setzen und dem Wunsch der NutzerInnen auf verlässliche Informationen gerecht werden. Die Studienlage und Erkenntnisse daraus verändert sich heutzutage so schnell, dass inhaltliche Prüfungen deutlich mehr Gewicht bekommen sollten, als es vor 5 oder sogar 10 Jahren der Fall war.“, so Patrick Konrad, Gründer von Babelli.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fabulabs GmbH

Herr Patrick Konrad

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-28630464

web ..: https://www.fabulabs.net

email : patrick@fabulabs.net

Pressekontakt:

Fabulabs GmbH

Herr Patrick Konrad

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

fon ..: 030-28630464

web ..: https://www.fabulabs.net

email : patrick@fabulabs.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutsches Tierschutzbüro rettet Füchse aus polnischer Pelzfarm