Biolog steigt in den europäischen Diagnostikmarkt ein und punktet mit 45 Jahren Kompetenz in der Kultivierung von Anaerobiern

Biolog, ein führender Anbieter von Instrumenten und Dienstleistungen zur Identifizierung und phänotypischen Charakterisierung von Mikroorganismen, hat heute bekannt gegeben, dass sowohl seine anaeroben Medien als auch seine anaeroben Kammern die CE-Kennzeichnung erhalten haben. Damit ist der Weg frei für eine breitere internationale Nutzung.

HAYWARD, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 29. Juli 2025 / Biolog, ein führender Anbieter von Instrumenten und Dienstleistungen zur Identifizierung und phänotypischen Charakterisierung von Mikroorganismen, hat heute mitgeteilt, dass sowohl seine anaeroben Medien als auch seine anaeroben Kammern die CE-Kennzeichnung erhalten haben und damit die Weichen für eine breitere internationale Nutzung gestellt wurden. Im Zuge der Übernahme der Firma Anaerobe Systems in der ersten Jahreshälfte mit dem Ziel, die wachstumsstarken Märkte der medizinischen Klinik, Mikrobiom-Forschung und Landwirtschaft mit erstklassigen Instrumenten für die Mikrobiologie zu beliefern, wurden diese Medien und Kammern von Biolog übernommen.

Heute sind die TruPRAS-Medien von Biolog die einzigen im Handel erhältlichen Medien, die unter echten vorreduzierten, anaerob sterilisierten Bedingungen hergestellt werden, um die Bildung von schädlichen Nebenprodukten, die für anaerobe Organismen toxisch sein können, zu verhindern. Diese Produktlinie von Medien, die seit Jahren von der US-Arzneimittelbehörde FDA für die In-vitro-Diagnostik (IVD) zugelassen ist, hat nun auch die CE-Kennzeichnung gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung über In-vitro-Diagnostika Nr. 2017/746 erhalten. Diese Produkte, für die es in ihrer langen Verwendungsgeschichte keinerlei Rückrufe oder Feldaktionen gab, ermöglichen den Transport von Proben und das Wachstum anspruchsvoller Anaerobier, die eine wichtige Rolle in der Krankheitspathologie spielen und die klinische Diagnostik in medizinischen Labors unterstützen.

Die IVDR/CE-Kennzeichnung ist ein bedeutender Meilenstein, der dem hohen Standard unserer anaeroben Medien und ihren Wert bei der Unterstützung kritischer diagnostischer Arbeitsabläufe Anerkennung zollt, erklärt Robert Wicke, CEO von Biolog. Wir können mit Stolz sagen, dass die klinische Labordiagnostik in ganz Europa nun von den gleichen zuverlässigen Leistungsmerkmalen profitieren kann, auf die die Forscher und Kliniker in den Vereinigten Staaten schon seit Jahrzehnten vertrauen.

Die anaeroben Kammern von Biolog haben ebenfalls die CE-Kennzeichnung erhalten, was ihre Sicherheit und Leistungsfähigkeit für den Einsatz in sämtlichen Forschungsbereichen weltweit bestätigt. Dank der einzigartigen InstaSleeve-Technologie bieten diese ergonomischen, mit Handschuhen ausgestatteten Kammern (Glovebox) eine hervorragende Fingerfertigkeit bei der Arbeit in einer vollständig anaeroben Umgebung und werden daher von Mikrobiologen sowohl in der Klinik als auch in der Forschung bevorzugt eingesetzt. Zusätzlich bringt Biolog ein Upgrade auf den Markt, das in ein und derselben Kammer auch hypoxische oder mikroaerophile Bedingungen ermöglicht – wichtig für Organismen, die ganz spezifische, geringe Sauerstoffkonzentrationen für ihr Wachstum benötigen.

Dieser Doppelerfolg bestätigt Biolog in seinen Bemühungen, den Zugang zu hochwertigen Instrumenten für die anaerobe Mikrobiologie auf internationaler Ebene zu verbessern, so Wicke. Ob Sie nun mit schwierigen klinischen Isolaten arbeiten oder Grundlagenforschung betreiben – Biolog bietet Ihnen ab sofort zuverlässige, CE-gekennzeichnete Lösungen, die Ihre individuellen Anforderungen erfüllen.

Über Biolog

Biolog ist ein Anbieter von Instrumenten, Dienstleistungen und Support für die umfassende zelluläre Charakterisierung und multimikrobielle Identifizierung von Bakterien, Hefen und Pilzen. Unsere Produkte ermöglichen auch die phänotypische Profilierung von Mikroben- und Säugetierzellen für eine ganze Reihe von Anwendungen. Unter anderem wird mit unseren Gloveboxen und vorreduzierten Medien die Kultivierung von besonders anspruchsvollen Anaerobiern unterstützt. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter biolog.com.

