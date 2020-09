Bionic Innovations – Hohe Renditen bei maximaler Sicherheit mit einer einzigartigen Kapitalanlage

Die umweltschonende und nachhaltige Kalkschutz-Methode der Bionic-Innovations PLC soll nun in Deutschland und der EU großflächig ausgerollt werden.

Um dieses Ziel in einem überschaubaren Zeitrahmen zu erreichen wurde vor kurzem die BIONIC-INNOVATIONS PLC gegründet.

„Ziel ist es“, so Geschäftsführer Freiher Constantin von Hodenberg, „zunächst über 50% der deutschen Haushalte, Landwirtschaftsbetrieben und Unternehmen werblich zu erreichen, um auf die unschlagbaren Vorzüge des Kalkschutz24 aufmerksam zu machen. In einer ersten Runde sollen dann 10% der Angesprochenen mit den Kalkschutz24 Geräten versorgt werden. Die darauf folgende Mund-zu-Mund Werbung soll weitere 5% Kunden bringen. Allein diese beiden Aktionen sollen einen Gesamtumsatz von EUR 12 Mio erreichen.“

Sichern Sie sich jetzt solide Profite

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, ist ein zusätzliches Startkapital von EUR 2 Mio notwendig. Die BIONIC-INNOVATIONS PLC soll die Finanzierung des Unternehmens übernehmen. Jetzt haben Sie als Frühzeichner noch die Möglichkeit, sich Ihre Aktien an dem Unternehmen zu sichern. Nach seriösen Berechnungen kann das Unternehmen bereits schon mit einem Drittel der erforderlich Investitionskosten aus eigener Kraft schnell wachsen. Es ist deshalb davon auszugehen, daß die Kapitalerhöhung der BIONIC-INNOVATIONS PLC nicht sonderlich hoch sein wird und schnell platziert ist.

Alles in allem ein Investment in ein attraktives Geschäftsmodell mit sicheren Renditen im mittleren einstelligen Bereich.

Begnügen Sie sich nicht länger mit riskanten Investments in Fonds, andere Wertpapiere oder hochspekulative Bitcoins. Werden Sie jetzt Miteigentümer eines visionären Unternehmens, das völlig neue Maßstäbe im Trinkwasserbereich setzt. Sicherer und einfacher können Sie keine Renditen erzielen.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise in eine goldene Zukunft und lassen Sie gerne an unserem Erfolg partizipieren. Machen Sie jetzt einfach Nägel mit Köpfen und erfreuen Sie sich an einer außergewöhnlichen Rendite im mittleren einstelligen Bereich. Entschließen Sie sich schnell, denn das Zeitfenster schließt sich bald.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.bionic-innovations.eu

Laut Bundesgesundheitsamt gibt es in Deutschland nur wenige Regionen, in denen kalkfreies Wasser vorzufinden ist. Deshalb denken viele Haushalte über die Anschaffung einer Kalkschutz24 Anlage nach. Kalkschutz24-Leitungswasser ist Wasser, welches alle natürlichen Mineralien, die in Ihrem Trinkwasser vorkommen, dort belässt. Die lebenswichtigen Mineralstoffe werden NICHT aus Ihrem Trinkwasser entfernt, aber in ihrer Zusammensetzung auf natürliche Weise so verändert, dass sich keine problematischen Ablagerungen mehr bilden können. Zu diesen Mineralien zählen unter anderem Calcium und Magnesium.

Pressekontakt:

Bionic-Innovations PLC

Herr Constantin von Hodenberg

Unity House, Suite 888 Westwood Park 888

WN3 4HE Wigan

fon ..: +44 845 892 0409

web ..: https://bionic-innovations.eu

email : info@bionic-innovations.eu

