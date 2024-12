BioNxt Solutions kündigt Entwicklung eines sublingualen Schmelzfilms für Semaglutid an

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 2. Dezember 2024 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT / OTC-MÄRKTE: BNXTF / FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, kündigt die Entwicklung eines sublingualen Dünnfilms bzw. oralen Schmelzfilms (ODF) für Semaglutid an, der intern unter der Bezeichnung BNT24005 geführt wird. Dieses innovative Produkt soll die Beschränkungen der bestehenden Verabreichungsmethoden für ein von Novo Nordisk entwickeltes Therapeutikum überwinden und damit die Zugänglichkeit und den Komfort für die Patienten zu verbessern. Dieses Produkt befindet sich derzeit in Entwicklung und muss noch von behördlicher Seite geprüft und zugelassen werden.

Semaglutid: Ein bewährtes und führendes Therapeutikum

Das von der Firma Novo Nordisk entwickelte Arzneimittel Semaglutid, das unter den Markennamen Ozempic® und Wegovy® vermarktet wird, hat die Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas (Fettleibigkeit) revolutioniert. Durch die Nachahmung des Peptidhormons Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) steigert es die Insulinausschüttung, zügelt den Appetit und verlangsamt die Magenentleerung. Somit ist es ein wirksames Mittel zur Regulierung des Blutzuckerspiegels und zum Gewichtsmanagement.

Im Jahr 2023 wurde mit Semaglutid weltweit ein Umsatz von über 14 Mrd. USD erwirtschaftet, was die steigende Nachfrage nach wirksamen Diabetes- und Adipositastherapien widerspiegelt (The Washington Post).

Der Vorteil von BioNxt

Trotz des Erfolgs von Semaglutid gibt es bei der Injektion von Semaglutid Hürden, wie z. B. die Angst vor einer Nadel und Probleme bei der langfristigen Therapietreue. Die sublinguale Dünnfilmtechnologie von BioNxt, BNT24005, bietet ein neuartiges Verabreichungssystem, das darauf abzielt, diese Hürden zu verringern und die Patientenerfahrung insgesamt zu verbessern.

Zu den wichtigsten Vorteilen des sublingualen Schmelzfilms zählen:

– Bequeme Verabreichung ohne Nadel: Eine schmerzfreie und diskrete Alternative zu Injektionen.

– Rasche Resorption: Die direkte sublinguale Verabreichung ermöglicht eine schnellere therapeutische Wirkung.

– Verbesserte Bioverfügbarkeit: Der enzymatische Abbau ist im Vergleich zu herkömmlichen oralen Verabreichungsformen geringer.

– Verbesserte Patienten-Compliance: Das tragbare, benutzerfreundliche Format soll die langfristige Therapietreue begünstigen.

Diese Verabreichungsmethode der nächsten Generation hat das Potenzial, den ungedeckten Bedarf in der Diabetes- und Adipositasbehandlung zu optimieren und entspricht damit dem globalen Trend zu patientenzentrierten Lösungen.

Enorme Marktchance

Die globale Belastung durch Diabetes und Adipositas unterstreicht den wachsenden Bedarf an innovativen Behandlungsmethoden. Nach Angaben der International Diabetes Federation leben weltweit mehr als 537 Millionen Erwachsene mit Diabetes, und die Prävalenz der Adipositas nimmt weiter zu.

Der bisherige Markterfolg von Semaglutid zeigt das Potenzial für innovative Verabreichungssysteme auf. BioNxt will mit seiner Forschung die Herausforderungen für die Patienten minimieren und bleibt dabei den strengen Standards auf regulatorischer Ebene und beim geistigen Eigentum verpflichtet.

Strategische Entwicklung und Patentpositionierung

BioNxt will mit seinem innovativen Schmelzfilm die Arzneimittelverabreichung optimieren, ohne bestehende Patente für Moleküle zu verletzen. Das Produkt basiert auf strategischen Überlegungen, die auf patentierbare Verbesserungen der Verabreichung abzielen und zugleich das geistige Eigentum von Novo Nordisk respektieren.

Die Innovations-Pipeline von BioNxt im Überblick

Der Semaglutid-Dünnfilm BNT24005 ist Teil des breiteren BioNxt-Portfolios an fortschrittlichen Arzneimittelverabreichungstechnologien, die auf therapeutische Bereiche wie neurodegenerative Erkrankungen, Stoffwechselstörungen und andere Märkte mit hohem Bedarf ausgerichtet sind. Zu den Plattformen von BioNxt zählen sublinguale Schmelzfilme, transdermale Pflaster und magensaftresistente Tabletten, die allesamt darauf abzielen, den Therapieerfolg und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen – Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tablette) – zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Entwicklung, den potenziellen Nutzen und die Kommerzialisierung des sublingualen Schmelzfilmprodukts für Semaglutid von BioNxt. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse, beinhalten jedoch Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den Risiken gehören Herausforderungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, mögliche Streitigkeiten über geistiges Eigentumsrecht oder Ansprüche Dritter sowie Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Produktentwicklung, Herstellung und klinischen Validierung. Zu den weiteren Risiken gehören die möglicherweise begrenzte Marktakzeptanz der sublingualen Schmelzfilmtechnologie und der Wettbewerbsdruck in den Therapiebereichen Diabetes und Adipositas. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund dieser und anderer Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen können. BioNxt Solutions Inc. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Handelsmarken: Die Handelsmarken Ozempic® und Wegovy® sind eingetragene Marken von Novo Nordisk A/S und werden in diesem Dokument ausschließlich zu Informations- und Vergleichszwecken genannt, um einen Marktkontext herzustellen.

QUELLE: BioNxt Solutions Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

