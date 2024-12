Goldshore besetzt Schlüsselpositionen zur Unterstützung der Projektweiterentwicklung und der Unternehmensziele

VANCOUVER, B.C., 2. Dezember 2024 / IRW-Press / Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR / OTC Markets: GSHRF / FWB: 8X00) (Goldshore oder das Unternehmen) gibt die Berufung von David Stone in sein Board of Directors (das Board) bekannt; durch seine umfassende Erfahrung im Bereich Bergbautechnik erweitern sich die technischen Kompetenzen des Unternehmens. Parallel dazu meldet das Unternehmen das Ausscheiden von Brandon Macdonald aus dem Board; das Unternehmen möchte ihm für seine Dienste danken und wünscht ihm für seine zukünftige Laufbahn alles Gute. Das Unternehmen meldet außerdem die Berufung von Sam Gibson zum Vice President of Corporate Development, was dem Unternehmen einen erheblichen Kompetenzzuwachs in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Kapitalmärkte einbringt.

Ich freue mich, sowohl David Stone in unserem Board of Directors als auch Sam Gibson als unseren neuen VP of Corporate Development begrüßen zu können, während wir die technischen und finanziellen Kompetenzen innerhalb des Unternehmens weiter ausbauen, sagte Michael Henrichsen, CEO von Goldshore. Davids Kompetenzen im Bereich Bergbautechnik sind eine wichtige Ergänzung für unser Board, und seine Unterstützung wird bei unserer Weiterentwicklung der Lagerstätte Moss ausgesprochen wertvoll sein. Auch die Erfahrung von Sam im Bereich Bergbaufinanzierung zur Unterstützung unserer Unternehmensziele ist bei der raschen Weiterentwicklung der Lagerstätte Moss im derzeitigen Goldmarktumfeld von entscheidender Bedeutung. Zusammen bringen sie umfangreiche Fähigkeiten in das Unternehmen ein und unterstützen die Projektweiterentwicklung und die Wertschöpfung für unsere Aktionäre.

Dr. David Stone, MBA, P.E., ist ein Bergbauingenieur, dessen Laufbahn in der technischen und finanziellen Beratung für Untertage- und Tagebau-Berbgbauprojekte weltweit sich über mehr als 40 Jahre erstreckt. Er leitete multidisziplinäre Projektteams bei der Bewertung im Rahmen von Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien von Projekten im Entwicklungsstadium und war an der technischen Planung, der Konzeption und der Errichtung verschiedener Minen beteiligt. Dr. Stone war in leitenden operativen und Board-Positionen für mehrere an der TSX Venture Exchange notierte Unternehmen tätig und fungierte als leitender technischer Berater von Hunter Dickinson Inc., wo sein Verantwortungsbereich technische Prüfungen und die Bewertung von Projekten für die Akquisition, technische und finanzielle Due-Diligence-Prüfungen, Kapitalplanung und das Management externer Consultants und Berater umfasste. Die Arbeitserfahrung von Dr. Stone umfasst Scoping-Studien zur Mine Lihir in Papua-Neuguinea, einer der größten Tagebau-Goldminen der Welt, und zur Mine Mesquite in Kalifornien, einer der größten Goldminen der Vereinigten Staaten.

Sam Gibson ist ein Finanzexperte mit mehr als zehnjähriger Erfahrung in den Bereichen ressourcenorientierter Vertrieb, Investmentbanking und Asset-Management. Zuletzt war er in der Position eines Direktors und des Head of Mining Sales von National Bank Financial tätig, wo er die weltweite Leitung des Bereichs Spezialbergbau übernahm und beim Aufbau des Bergbau-Franchise des Unternehmens in die internationalen Märkte eine entscheidende Rolle spielte. Herr Gibson verfügt über einen Bachelor of Commerce der Dalhousie University.

Gewährung von Eigenkapital

Das Board von Goldshore gewährte bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens gemäß seinem Omnibus Incentive Plan 6.950.000 Incentive-Aktienoptionen (Optionen) und 2.637.500 Restricted Share Units (RSU). Die Optionen sind während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren zu einem Preis von 0,38 $ pro Aktie ausübbar und werden wie folgt unverfallbar: 1/3 am 28. Mai 2025, 1/3 am 28. Mai 2026 und 1/3 am 8. Mai 2027. Die RSUs werden am 28. November 2025 unverfallbar.

Über Goldshore

Goldshore ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldprojekten in führenden Gebieten einen langfristigen Wert für alle Aktionäre und Interessengruppen schaffen will. Das Unternehmen wird vom ehemaligen globalen Leiter des Bereichs Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geleitet und von einem der führenden kanadischen Private-Equity-Unternehmen unterstützt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada) gerichtet, das sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet und über einen direkten Zugang zu dem Trans-Canada Highway, einem Wasserkraftwerk in der Nähe des Standortes, der Unterstützung der lokalen Gemeinden und qualifizierten Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat mehr als 60 Millionen $ an neuem Kapital investiert und Bohrungen über etwa 80.000 Meter auf dem Goldprojekt Moss absolviert, in dem insgesamt über 235.000 Meter an Bohrungen niedergebracht wurden. Die NI 43-101-konforme aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE), konnte auf angedeutete Goldressourcen im Umfang von 1,54 Millionen Unzen mit 1,23 g/t Au bzw. vermutliche Goldressourcen im Umfang von 5,20 Millionen Unzen mit 1,11 g/t Au erweitert werden. Die MRE deckt nur 3,6 Kilometer des mehr als 35 Kilometer langen mineralisierten Trends ab; die Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen und stellt eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten dar, die für eine rasche Erschließung in diesem Entwicklungszyklus positioniert sind. Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Webseite des Unternehmens (www.goldshoreresources.com).

