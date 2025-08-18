Biophysik meets Biochemie: Das goldene gesundheitsfördernde Paar

Beherrschbare Kosten im Gesundheitsbereich durch Schöpfung des synergetischen Potentials von Biophysik und Biochemie

Hamburg, 18.08.25. Biophysikalische Maßnahmen spielen in der medizinischen Prävention zwar eine immer bedeutendere Rolle. In der medizinischen Forschung haben sie aber noch keine große Bedeutung. Gemeinsam mit den heute vorherrschenden biochemischen Therapien könnten sie aber das Präventionspotential stark steigern: Zum Wohle der Menschheit, aber auch zur Befriedung der Kosten im Gesundheitsbereich.

Mutige Schritte sind somit auch in Richtung Biophysik wünschenswert. Dauerhaft müssen die Synergien zwischen biochemischen und biophysikalischen Therapien gehoben werden, um die Gesundheitssystem-Kosten beherrschbar zu machen.

Die Biochemie befasst sich mit den im Körper ablaufenden chemischen Prozessen und wie diese Prozesse Gesundheit und Krankheit beeinflussen. Biophysik hingegen betrachtet den Körper stärker gesamthaft, und zwar als System von Elementen, die in Interaktion stehen. Das, was landläufig als „lebendig“ verstanden wird, bezeichnet sie als „Energie“. Ist hiervon genug vorhanden, ist der Mensch gesund. Jeder menschliche Körper hat im gesunden Zustand so viel messbare Energie, dass er eine 100-Watt-Glühbirne zum Leuchten bringt. Wichtig für die gesundheitliche Prävention ist es daher, dem Körper Energie zuzuführen, damit er seine Selbstheilungskräfte entfalten und aufgenommene biochemische Präparate, wie beispielsweise Mineralien, in die Zellen leiten kann, denn dort werden sie gebraucht.

Das synergetische Zusammenspiel von Chemie und Physik zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit kann man sich bildlich wie folgt veranschaulichen: In einer Industriehalle stehen unterschiedliche Maschinen (Chemische Präparate), um ein Produkt (Gesundheit) herzustellen. Aber es fehlt der Strom (Physikalische Präparate). Das Produkt „Gesundheit“ kann so nicht erzeugt werden. Der Strom muss her, die körperliche Batterie muss also erst wieder aufgeladen werden, dann rattern die Maschinen wieder und das „Produkt“ Gesundheit kann produziert werden. Nikola Tesla hat schon vor gut 100 Jahren beispielsweise die Hochfrequenz-Technik als energiespendend (die menschliche Batterie aufladend) erkannt. Sie wendet sich nicht an die Krankheit, sondern sie steigert die im Körper vorhandene Lebenskraft und -energie, um die Gesundheit zu erhalten oder wieder zu erzeugen.

Effiziente gesundheitliche Prävention ist also nur aus dem Zusammenspiel von Biochemie und Biophysik zu erzeugen. Nur durch ein solches verbundenes Vorgehen ist es möglich, nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern an die Ursache der Krankheit zu gehen, um sie längerfristig oder dauerhaft zu befrieden.

Diesem Ziel der wirksamen gesundheitlichen Prävention hat sich die MyPlus GmbH (www.myplus.plus) mit ihrer Marke MyHealthy.plus (www.myhealthy.plus) verschrieben. Wir erkennen, dass immer mehr Menschen Eigenverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen. Und das ist eine sehr sinnvolle Entwicklung. Doch eines ist auch klar: Ohne explizites gesundheitliches Wissen und eigene Willenskraft ist gesundheitliche Prävention nur suboptimal möglich. Man stochert mit der Stange im Nebel. Was aber das Wissen betrifft, kann der Reader „Gesund jung bleiben – Wissen und Willenskraft erforderlich“ unterstützen.

„Der Reader entstand, weil wir medizinisches Wissen, um gesund jung zu bleiben, komprimiert zusammenfassen wollten. Neben dem Wissen ist aber auch eine Portion Willenskraft notwendig. Beides fehlte mir in meiner beruflichen Phase als Vorstandsvorsitzender einer Bank. Dünndarm-Krebs und Schlaganfall waren die Folge. Diese Erfahrung möchte man im Leben möglichst vermeiden. Darum mein Wunsch an alle: Räumen Sie Ihrer Gesundheit den notwendigen Stellenwert auch in jungen Jahren ein. Übernehmen Sie bitte Eigeninitiative für Ihre Gesundheit! Der Körper ist wie ein Elefant, er merkt sich jede noch so lange zurückliegende Kleinigkeit. Sehr lange kann er zwar Defizite ausgleichen. Aber wenn etwa 70 Prozent seiner Energie verloren sind, kommt es ohne Vorwarnung zur gesundheitlichen Eruption.

Auch den Gesundheitsprodukte-Shop auf der Basis des Vertriebs über Empfehlung haben wir insbesondere für die Menschen konzipiert, die gesund leben möchten, aber heute weder die nötigen finanziellen Mittel dazu haben noch den Überblick über geeignete Produkte“, so Dr. Wings (https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Wings) abschließend.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyPlus GmbH

Herr Dr. Heinz Wings

Ballindamm 39

20095 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 99 999 3310

web ..: https://www.myhealthy.plus

email : Heinz.Wings@myhealthy.plus

MyHealthy.plus ist eine Marke der MyPlus GmbH (https://myplus.plus/421/pressemeldungen), die Brands aufbaut mit den Themen Gesundheit, Finanzen und Nachhaltigkeit. Das erste – bereits umgesetzte – Gesundheits-Thema bezieht sich auf die immer notwendiger werdende gesundheitliche Prävention von Menschen. Dabei werden insbesondere zwei Ziele verfolgt:

1. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass in der Schulmedizin ein notwendiger Paradigmenwechsel eingeläutet wird von der Kuration von Krankheiten hin zur gesundheitlichen Prophylaxe, d. h. Krankheiten sollten durch eigeninitiatives gesundheitliches Agieren der Einzelnen, unterstützt durch das Wirken von Ärzten, weitestgehend vermieden werden und erst gar nicht entstehen. Damit entfielen viele heute entstehende Kosten im Gesundheits- und Pflegebereich, die dann nur zu beherrschbaren Kosten in gesundheitliche Präventiv-Maßnahmen fließen würden.

2. Jeder sollte sich in Deutschland medizinische Prophylaxe auch leisten können. Eine Zweiklassengesellschaft darf es heute und in Zukunft in der Medizin nicht geben. Daher haben wir ein Vertriebssystem entwickelt, das auf „Empfehlungen“ basiert. Wir verzichten auf den aufwändigen Zwischenhandel. Die hierdurch ersparten Kosten werden zum weitaus überwiegenden Teil auf die Produkt-Empfehler als Belohnung verteilt. Damit kann sich jeder, der möchte, durch eigenes Wirken auch gesundheitliche Präventions-Produkte erlauben.



Pressekontakt:

MyPlus GmbH

Herr Dr. Heinz Wings

Ballindamm 39

20095 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 99 999 3310

email : heinz.wings@myhealthy.plus

