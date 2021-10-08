Bioxyne kündigt Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an

Bioxyne (ASX: BXN; FSE: PR8) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien nun an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) unter dem Tickersymbol PR8 gehandelt werden. Dies ist Teil der Unternehmensstrategie, verstärkt mit globalen Investoren in Kontakt zu treten. Die ASX bleibt weiterhin die Hauptnotierung von Bioxyne.

HIGHLIGHTS

– Bioxyne ist nun zusätzlich an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) unter dem Tickersymbol PR8 notiert.

– Die Zweitnotierung ermöglicht europäischen Investoren, Bioxyne-Aktien einfacher zu handeln – ohne hohe Transaktionskosten oder Währungsrisiken.

– Die Zweitnotierung unterstützt den verstärkten Fokus des Unternehmens auf Europa, wie durch die jüngst bekannt gegebene Liefervereinbarung über 3,3 Mio. ( 5,8 Mio. A$) mit Adrex Pharmaceuticals und Farmakem d.o.o. für medizinisches Cannabisblütenmaterial gezeigt wird.

– Die Zweitnotierung unterstützt die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens sowie das steigende internationale Investoreninteresse an neuartigen Arzneimitteln (Cannabis, MDMA, Psilocybin).

– Die FSE, betrieben von Deutsche Börse AG, ist eines der größten Wertpapierhandelszentren weltweit und die größte Börse Deutschlands.

Die Frankfurter Zweitnotierung wird die Sichtbarkeit des Unternehmens erhöhen und einen besseren Zugang zu europäischen Investoren ermöglichen.

Bioxyne freut sich zudem, die Ernennung von Dr. Reuter IR als europäischen Investor-Relations-Spezialisten bekannt zu geben.

Dr. Reuter IR wird Bioxyne dabei unterstützen, seine Investorenbasis in Europa – insbesondere in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) – zu erweitern und alle europäischen Investor-Relations-Aktivitäten zu betreuen.

Sam Watson, CEO von Bioxyne, sagte:

Deutschland ist ein zentraler Markt für Bioxyne und seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences, da es der größte und am schnellsten wachsende legale Cannabismarkt Europas ist. Der Markt wird voraussichtlich bis 2026 einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro überschreiten. Rund 95 % des deutschen Marktes entfallen auf getrocknete Blüten – das entspricht genau der Kernkompetenz von Breathe Life Sciences bei der Verarbeitung und Verpackung von GMP-zertifizierten Cannabisblüten. Die Zweitnotierung und das europäische Engagement-Programm werden uns mehr Möglichkeiten eröffnen, mit Investoren und Stakeholdern zu kommunizieren.

Dr. Eva Reuter, CEO von Dr. Reuter IR, ergänzte:

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bioxyne – insbesondere in dieser spannenden Phase, in der europäische Vertriebsstrukturen und Kooperationen aufgebaut und erweitert werden. Deutschland ist einer der fortschrittlichsten und am schnellsten wachsenden Märkte für medizinisches Cannabis in Europa, mit einem starken regulatorischen Rahmen und steigender Patientennachfrage. Bioxynes Expertise in der Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für deutsche Investoren, die sowohl die medizinische Bedeutung als auch das wirtschaftliche Potenzial dieses Sektors erkennen.

Genehmigt durch den Vorstand der Bioxyne Limited zur Veröffentlichung an der ASX.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bioxyne Limited – Investor Relations

E-Mail: info@bioxyne.com

Telefon: +61 2 9078 8180

Sam Watson

Chief Executive Officer

Über Bioxyne und Breathe Life Sciences

Über Bioxyne Limited

Bioxyne Limited ist ein in Australien lizenziertes Pharma- und Gesundheitsunternehmen, das neuartige Arzneimittel, Gesundheitsprodukte und pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs) herstellt und vertreibt – darunter medizinisches Cannabis, MDMA und Psilocybin.

bioxyne.com

Über Breathe Life Sciences (BLS)

Breathe Life Sciences (BLS) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bioxyne Ltd (BXN:ASX) und ein GMP-lizenzierter Hersteller, Großhändler, Importeur und Exporteur von kontrollierten Substanzen (S3, S4, S8, S9), darunter medizinisches Cannabis, Psilocybin und MDMA.

BLS wurde 2018 gegründet und hat sich rasch zu einem multinationalen Unternehmen entwickelt, das sich auf alternative Therapien und Prüfpräparate konzentriert.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sydney, mit Produktions-, Lager-, Import-/Export-, Vertriebs- und Distributionszentren in

– Queensland (Australien),

– Nagoya (Japan),

– Manchester (Vereinigtes Königreich) und

– Prag (Tschechien).

Das Geschäftsmodell von BLS konzentriert sich auf die Herstellung von Arzneimitteln in Enddosisform sowie auf Vertrieb und Verkauf.

BLS bezieht Rohstoffe und Wirkstoffe (APIs) von Lieferanten auf fünf Kontinenten und ist der führende australische Hersteller von Therapeutika, darunter Cannabis, MDMA und Psilocybin.

Außerhalb Australiens ist die BLS-Gruppe in den Bereichen Pharmazeutika, medizinisches Cannabis, Gesundheitsprodukte für Verbraucher und neuartige Lebensmittel (CBD) tätig.

In Großbritannien, Europa und Japan ist das Unternehmen in folgenden Bereichen aktiv:

a) Eigentümer der Marke Dr Watson® in Großbritannien, Japan, Australien und Neuseeland – international bekannt für

– Cannabisbasierte Nahrungsergänzungsmittel,

– Lifestyle-Produkte,

– funktionelle Pilze und Nootropika, sowie

– verschreibungspflichtige Arzneimittel in Australien.

b) Auftragsfertigung und Großhandel von Rohstoffen und Cannabinoid-Extrakten in Japan, Großbritannien und Europa.

c) Auftrags- / White-Label-Fertigung von Gesundheitsprodukten für Verbraucher für Marken in Japan, Großbritannien und Europa in unternehmenseigenen Produktionsstätten.

d) Forschung und Entwicklung von neuartigen Arzneimitteln.

e) Direktvertrieb über Online-Shops und Großhandel von eigenen Konsumentenmarken der BLS-Gruppe, wie z. B. Dr Watson®

– Vereinigtes Königreich: drwatsoncbd.com

– Japan: nolcbn.com

– UK / EU: breathelifesciences.com

f) Export und Lieferung von medizinischen Cannabisprodukten sowie Herstellungsdienstleistungen für die Märkte im Vereinigten Königreich und in Europa.

Unternehmen: bioxyne.com

Australien: bls.com.au

International: breathelifesciences.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung her abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03006909-2A1628762&v=undefined

