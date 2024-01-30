Q1-Aktivitätenbericht 30. September 2025

Höhepunkte

– Rekordquartalsumsatz von 14,1 Millionen $, ein Anstieg um 210 % gegenüber Q1 GJ25 und ein Anstieg um 47 % gegenüber Q4 GJ25.

– Erhebliche Investitionen in die Beschaffung von Cannabisblüten und in das Betriebskapital, um die Nachfrage in Europa zu decken.

– Bestellungen aus Deutschland im Quartal in Höhe von 5,1 Mio. AU$ (2,2 Mio. AU$ in Q1 fakturiert, 2,9 Mio. AU$ zur Fakturierung in Q2) mit prognostizierten Nachbestellungen in Q3 GJ26.

– Doppellisting an der Frankfurter Wertpapierbörse abgeschlossen, Ticker PR8.F.

– Positive regulatorische Entwicklungen in Deutschland und den Vereinigten Staaten.

– Kassenbestand in Höhe von 4,5 Millionen $ (ohne 1,1 Mio. $ Rückerstattung für Forschung und Entwicklung für GJ24).

Das australische Unternehmen für Biowissenschaften, Pharmazeutika und Verbrauchergesundheitsprodukte, Bioxyne Limited (ASX: BXN) (Bioxyne, die Gruppe oder das Unternehmen) freut sich, ein starkes Geschäftsergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt zu geben, mit einem Umsatzanstieg von 47 % gegenüber dem Vorquartal und 210 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Um der erheblichen Nachfrage aus Europa gerecht zu werden, tätigte das Unternehmen im Laufe des Quartals eine bedeutende Investition in Cannabisblüten, wobei sich der Lagerbestand auf ~6,1 Mio. AU$ belief (gegenüber 3,6 Mio. $ im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025). Infolgedessen – und zusammen mit einem Anstieg des übrigen Nettoumlaufvermögens um 1,5 Mio. AU$ – verzeichnete das Unternehmen im Quartal einen operativen Mittelabfluss von 4,1 Mio. $ bei Zahlungseingängen von 12,9 Mio. AU$. Zusätzliche Investitionsausgaben im Quartal beliefen sich auf 0,25 Mio. $.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen von 2,4 Mio. $ in Q4 GJ25 auf 6,0 Mio. $ in Q1 GJ26, was zu verzögerten Zahlungseingängen führte, da die Zahlungsbedingungen für wichtige Kunden mit steigenden Bestellvolumina verlängert wurden.

Der Gesamtbestand stieg von 3,6 Mio. $ im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 6,1 Mio. $ im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, da das Unternehmen sich darauf vorbereitet, sein White-Label-Angebot und seine Einnahmen aus dem Verkauf von Cannabisblüten auszuweiten.

Die Ergebnisse der Gruppe wurden durch Breathe Life Sciences (BLS) Australia getragen – Australiens führenden Hersteller und Großhändler neuartiger Arzneimittel, einschließlich Cannabis, MDMA und Psilocybin. Europa leistete einen wesentlichen Beitrag mit der ersten Lieferung an Adrex Pharma in Deutschland.

Zum starken Quartal äußerte sich Bioxynes CEO Sam Watson: Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 war nicht nur von erheblichem Umsatzwachstum geprägt, sondern auch von bedeutenden Entwicklungen im Unternehmen, um eine Plattform für nachhaltiges Wachstum in der Zukunft aufzubauen.

Diese Entwicklungen umfassen Qualitätskontrollsysteme, zusätzliche physische Infrastruktur, neues Personal sowie Aktivitäten zur Expansion im Vereinigten Königreich und in Europa.

Wir sind weiterhin begeistert von dieser Chance und setzen unsere Strategie konsequent um, um die zuvor kommunizierten Ziele zu erreichen.

Umsatz

Der Konzernumsatz (Abbildung 1) ist auf die deutlich über den Erwartungen liegende Performance von BLS Australia zurückzuführen, das seine Produktionskapazität erhöht hat. Das Wachstum resultierte insbesondere aus der Herstellung von White-Label-Cannabisblüten, Pastillen, Vapes und Ölen. Europa erzielte im Quartal mit einem ersten größeren Verkauf an Farmakem/Adrex einen Umsatz von 2,2 Mio. $.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81616/Bioxyne_103025_DE.001.png

Zahlungseingänge

Das Unternehmen erzielte im Quartal Zahlungseingänge in Höhe von 12,95 Mio. $ – ein deutlicher Anstieg sowohl gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal (Q1 GJ25) als auch gegenüber dem Vorquartal.

Der operative Cashflow belief sich in Q1 GJ26 auf einen Mittelabfluss von 4,1 Mio. $, einschließlich weiterer Investitionen in Vorräte (2,5 Mio. $) und in das übrige Nettoumlaufvermögen (1,5 Mio. $), um das starke Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

Die internen Managementberichte liegen im Rahmen des erforderlichen Niveaus, um die prognostizierte Bandbreite des zugrunde liegenden EBITDA von 11,5 Mio. $ bis 13,5 Mio. $ im Geschäftsjahr 2026 zu erreichen oder zu übertreffen.

Betrieb

Weitere 0,25 Mio. $ an Investitionsausgaben (Capex) wurden im Quartal für Sicherheitstresore und Infrastruktur getätigt, um zusätzliche betriebliche Aktivitäten zu ermöglichen.

Das Betriebskapital stieg im Laufe des Quartals, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Gleichzeitig hält das Unternehmen eine strikte Kosten- und Kapitaldisziplin aufrecht, während es weiter expandiert.

Im Quartal wurden Vergütungen und Gehälter an Direktoren in Höhe von 181.250 $ gezahlt.

Der Kassenbestand belief sich zum Ende des Quartals auf 4,5 Mio. $. Darin nicht enthalten sind 1,1 Mio. $, die in Kürze im Zusammenhang mit einer Steuerrückerstattung für Forschung und Entwicklung eingehen werden.

Doppellisting an der Frankfurter Wertpapierbörse

Das Unternehmen wurde am 13. Oktober 2025 erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) unter dem Tickersymbol PR8.F notiert.

Das Listing unterstützt die strategische Ausrichtung auf Europa – insbesondere auf Deutschland, den größten und am schnellsten wachsenden legalen Cannabismarkt in Europa, der bis 2026 voraussichtlich ein Umsatzvolumen von über 1 Milliarde (rund 1,8 Mrd. AU$) erreichen wird.

Regulatorische Entwicklungen

Eine mögliche Herabstufung von Cannabis in den USA von Schedule I auf Schedule III könnte den Zugang zu Forschungszwecken erheblich erleichtern, Bank- und Steuerbeschränkungen reduzieren und neue Wege für institutionelle Investitionen in Cannabinoid-Therapeutika eröffnen. Bioxyne ist gut positioniert, um von einer Lockerung der regulatorischen Rahmenbedingungen zu profitieren.

Auch die neuen Regelungen in Deutschland hinsichtlich des Patientenzugangs und der Vertriebssysteme dürften dem Unternehmen zugutekommen, insbesondere angesichts der bestehenden Beziehungen zu Farmakem und Adrex.

Ausblick

Das Unternehmen konzentriert sich auf:

– Verbesserung interner Prozesse, einschließlich ERP-Systeme, zur Steuerung des wachsenden Geschäfts in Australien, dem Vereinigten Königreich und der EU;

– Planung und Umsetzung von Produktions- und Vertriebsstätten im Vereinigten Königreich und in Europa, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden;

– Erreichung der Umsatzprognose für GJ26 von 65 Mio. $ bis 75 Mio. $;

– Erreichung der EBITDA-Prognose für GJ26 von 11,5 Mio. $ bis 13,5 Mio. $;

– Erlangung der EU-GMP-Zertifizierung in Tschechien für den Vertrieb in europäische Märkte;

– Ausbau des Vertriebs von medizinischen Cannabisprodukten im Vereinigten Königreich und in Europa gemeinsam mit lokalen Partnern.

Der Quartalsbericht über die Aktivitäten wurde vom Vorstand zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sam Watson

Managing Director

Bioxyne Limited

sam@breathelifesciences.com

Guy Robertson

Chief Financial Officer

Bioxyne Limited

guy@bioxyne.com

Über Bioxyne Ltd.

Bioxyne Limited (ASX: BXN) ist ein international tätiges, in Australien ansässiges Unternehmen aus den Bereichen Konsumgesundheit und Pharmazie (gegründet im Jahr 2000) mit einem Fokus auf klinisch wirksame Gesundheits- und Wellnessprodukte sowie auf psychotrope und experimentelle Arzneimittel.

Über Breathe Life Sciences (BLS)

Breathe Life Sciences (BLS) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bioxyne Ltd (ASX: BXN) und ein in Australien lizenzierter Hersteller, Sponsor, Importeur und Exporteur von kontrollierten Substanzen (S3, S4, S8).

BLS wurde 2018 gegründet und hat sich rasch zu einem multinationalen Unternehmen mit Schwerpunkt auf alternativen Therapeutika und experimentellen Arzneimitteln entwickelt. Der Hauptsitz befindet sich in Sydney; die operativen Aktivitäten umfassen lizenzierte Produktions-, Lager-, Import-/Export-, Vertriebs- und Distributionszentren an der Gold Coast (Australien), in Nagoya (Japan), Manchester (Vereinigtes Königreich) und Prag (Tschechien).

Das Geschäftsmodell von BLS konzentriert sich auf die Herstellung von Fertigprodukten, deren Vertrieb und Verkauf in den jeweiligen Märkten. Das Unternehmen arbeitet mit Rohstoff- und API-Lieferanten auf fünf Kontinenten zusammen und ist ein Marktführer in Bezug auf Produktionsumfang und Qualität.

Das BLS-Logo ist von einem japanischen Ahornblatt inspiriert, das Gesundheit, Glück und ein langes, erfülltes Leben symbolisiert. Auch wenn der japanische Ahorn keine Heilpflanze ist, steht das Unternehmensziel von BLS dafür, Medizin neu zu definieren – durch einen ganzheitlichen Ansatz für eine gesündere und glücklichere Zukunft.

Außerhalb Australiens betreibt die BLS-Gruppe ein Geschäft mit Gesundheits- und Wellnessprodukten sowie Marken, die sich auf natürlich gewonnene, aktive Nutraceuticals, Wellness- und Lifestyle-Nahrungsergänzungsmittel sowie CBD-basierte neuartige Lebensmittel konzentrieren.

Das Unternehmen ist vor allem im Vereinigten Königreich, in Europa und Japan tätig und verfolgt dort die folgenden Geschäftsfelder:

a) Eigentümer der Marke Dr Watson® in Großbritannien, Japan, Australien und Neuseeland – Dr Watson ist eine international anerkannte Marke für Gesundheits-, Lifestyle- und verschreibungspflichtige Produkte. Das Sortiment umfasst cannabisbasierte Nahrungsergänzungsmittel, Lifestyle-Produkte, Kosmetika, funktionelle Pilze und Nootropika sowie verschreibungspflichtige Medikamente in Australien;

b) Auftragsherstellung und Großhandel von Rohstoffen und Cannabinoid-Extrakten in Japan, dem Vereinigten Königreich und Europa;

c) White-Label-Produktion von Wellness- und Nahrungsergänzungsmarken Dritter in unternehmenseigenen Anlagen in Japan, dem Vereinigten Königreich und Europa;

d) Forschung und Entwicklung im Auftrag externer Kunden;

e) Direktvertrieb über Online-Kanäle und Großhandelsstrukturen von BLS-eigenen Konsumgütermarken, wie Dr Watson®.

Corporate: bioxyne.com

Australien: bls.com.au

International: breathelifesciences.com

