  • Vierteljährlicher Aktivitätsbericht zum 30. September 2025: Rekordzahlen bei Barzahlungen, Umsatz und EBITDA

    30. Oktober 2025: Das Industrieunternehmen für Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, Rekordergebnisse für das Septemberquartal 2025 bekannt zu geben.

    WICHTIGSTE HIGHLIGHTS

    – Quartalsweise Zahlungseingänge von rund 7,81 Mio. $ – der zweithöchste Wert in der Unternehmensgeschichte.
    – Positiver operativer Cashflow von rund 1,2 Mio. $ in den letzten 12 Monaten.
    – Anhaltender Wachstumstrend mit 26 aufeinanderfolgenden Quartalen mit höheren Zahlungseingängen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum (pcp).
    – Rekordmäßige jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Zahlungseingänge von rund 24 % über sechs Jahre.
    – Rekordquartal mit rund 7,6 Mio. $ Umsatz und bereinigtem EBITDA von rund 550.000 $ (ungeprüft).
    – Über 90 % wiederkehrende Umsätze.
    – Einführung von Produkten zur Trinkwasseraufbereitung für den Inlandsmarkt läuft weiter – mit Vertriebspartnerschaften in Indonesien, China und Japan sowie eingeleitetem Zertifizierungsverfahren Australian Watermark.
    – Zwei neue Projektaufträge im Umfang von rund 1 Mio. $ für die Lieferung von Wasseraufbereitungsanlagen erhalten.
    – Nach Quartalsende erfolgte Übernahme von Core Chemicals, die zusätzliche Marktchancen im wachsenden Goldsektor eröffnet und das pro-forma-bereinigte EBITDA (vor Synergien) für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 auf rund 1,6 Mio. $ erhöht.
    – De.mem ist auf Kurs, im Kalenderjahr 2025 ein Rekordergebnis zu erzielen – mit zusätzlichem Potenzial durch die Übernahme von Core Chemicals nach Quartalsende.

    Rekordergebnisse

    De.mem freut sich, Rekordergebnisse bei den Zahlungseingängen, Wachstumsraten und der Wachstumsdynamik vermelden zu können.

    Zahlungseingänge

    Die Zahlungseingänge im Septemberquartal 2025 beliefen sich auf rund 7,81 Mio. $ – der zweithöchste Quartalswert in der Unternehmensgeschichte.

    Dieses Ergebnis schließt einen verspäteten Zahlungseingang von 170.000 $ aus, der sich auf einen im September abgeschlossenen Großauftrag bezieht (eingegangen am 9. Oktober 2025). Wäre diese Zahlung einbezogen worden, hätte das Septemberquartal 2025 ein Rekordergebnis von rund 8 Mio. $ bei den Zahlungseingängen erzielt.

    Darüber hinaus leistete De.mem Vorauszahlungen in Höhe von etwa 200.000 $ an Lieferanten im Zusammenhang mit zwei großen Projektaufträgen (siehe Abschnitt unten). Das Unternehmen erwartet daraus in den kommenden beiden Quartalen einen positiven Effekt auf die operativen Cashflows.

    Wachstumsrate

    Das Unternehmen verzeichnete über einen Zeitraum von 6,5 Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Zahlungseingänge von rund 24 % (siehe Diagramm 1).

    Wachstumsdynamik

    Das Unternehmen erzielte ein Rekordwachstum der Zahlungseingänge in 26 aufeinanderfolgenden Quartalen gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Grafik 1).
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81615/De.mem_103025_DE.001.png

    Positive operative Cashflows

    De.mem erzielte in den letzten zwölf Monaten positive operative Cashflows von rund 1,2 Mio. $ (siehe Diagramm 2).

    Obwohl im Septemberquartal 2025 ein leicht negativer operativer Cashflow von -252.000 $ gemeldet wurde, wird für das Dezemberquartal eine Rückkehr zu positiven Cashflows erwartet, basierend auf folgenden Faktoren:

    – Historisch entfallen rund 55 % der jährlichen Zahlungseingänge auf die zweite Jahreshälfte, da Kunden zum Jahresende mehr Verbrauchsmaterialien einkaufen.
    – De.mem leistete im Septemberquartal 2025 Vorauszahlungen von rund 200.000 $ an Lieferanten im Zusammenhang mit zwei größeren Projektaufträgen (siehe Abschnitt unten), die sich voraussichtlich in den kommenden beiden Quartalen positiv auf die operativen Cashflows auswirken werden.
    – Verspäteter Zahlungseingang über 170.000 $ (eingegangen am 9. Oktober 2025), wie oben beschrieben.

    Während des Septemberquartals zahlte De.mem die aufgeschobene Tranche von 110.000 $ im Zusammenhang mit der Übernahme von Auswater Systems Pty Ltd (siehe ASX-Mitteilung vom 3. Juni 2024 für weitere Einzelheiten). Diese Zahlung ist in den Cashflows aus Investitionstätigkeiten unter Position 2.1a enthalten. Weitere Details sind im Anhang 4C zu dieser Mitteilung aufgeführt.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81615/De.mem_103025_DE.002.png

    *Für Dezember 2024: Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gemäß dem geprüften Jahresabschluss (Einzelheiten siehe ASX-Veröffentlichung CY 2024 Consolidated Financial Report vom 27. Februar 2025).

    Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 16-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03016210-6A1294173&v=undefined

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Andreas Kroell
    CEO, De.mem Limited
    E-Mail: investor@demem.com.sg
    Telefon: +61 (0) 75428 3265

    George Gabriel, CFA
    Bletchley Park Capital
    E-Mail: gg@bletchleyparkcapital.com.au

    De.mem Limited (ASX: DEM) ist ein international tätiges Unternehmen für dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung mit Hauptsitz in Australien. Das Unternehmen entwirft, baut, besitzt und betreibt schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen aus den Branchen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel und Getränke. Darüber hinaus beliefert De.mem Kommunen, Wohnsiedlungen und Hotels bzw. Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden ein umfassendes One-Stop-Shop-Angebot aus Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen. Die von De.mem eingesetzten Technologien zur Behandlung von Wasser und Abwasser zählen zu den weltweit fortschrittlichsten. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, proprietärer Hohlfasermembran-Technologien. De.mem arbeitet in Partnerschaft mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur, einer weltweit führenden Forschungseinrichtung im Bereich Membran- und Wassertechnologie. Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

    Zukunftsgerichtete Aussagen

    Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere solche, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder das potenzielle Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

    Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamten Aktivitätsbericht hier downloaden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03016210-6A1294173&v=undefined

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    De.mem Ltd.
    Andreas Kröll
    16 Ord St Ground Floor
    6005 Perth, WA
    Australien

    email : investor@demem.com.sg

    Pressekontakt:

    De.mem Ltd.
    Andreas Kröll
    16 Ord St Ground Floor
    6005 Perth, WA

    email : investor@demem.com.sg


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. 30. Juni 2025 vierteljährlicher Aktivitätsbericht: Positiver Cashflow mit Rekord-Barzahlungen
      29. Juli 2025: Das Industrieunternehmen für Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, Rekordergebnisse für das Juni-Quartal 2025 bekanntzugeben. WICHTIGE HIGHLIGHTS – Quartalsweise Bareinnahmen...

    2. High Tide verzeichnet zweites Quartal in Folge mit Rekordzahlen beim Umsatz und bereinigten EBITDA: $118 Mio. bzw. $5,5 Mio.
      Das Unternehmen meldet außerdem einen Anstieg des freien CashflowsFreier Cashflow ist definiert als Cashflow aus der Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen und Leasingzahlungen im Jahresvergleich von ($6,3 Millionen) auf ($2,3 Millionen), was...

    3. High Tide meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 mit einem positiven freien Cashflow von 4,1 Millionen $ und verzeichnet damit das vierte Quartal in Folge mit Rekordzahlen von 124,4 Millionen $ bzw. 10,2 Millionen $ beim Umsatz und bereinigten EBITDA
      Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine designierte Pressemitteilung, die im Hinblick auf den Prospektnachtrag des Unternehmens vom 31. August 2023 zu seinem Kurzprospekt vom 3. August 2023 erstellt...

    4. Sovereign Metals Limited: Vierteljährlicher Aktivitätsbericht März 2019
      VIERTELJÄHRLICHER AKTIVITÄTSBERICHT MÄRZ 2019 Sovereign Metals Limited (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich, seinen Quartalsbericht für die mit 31. März 2019 endende Geschäftsperiode zu präsentieren. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit...

    5. Sovereign Metals Limited: Vierteljährlicher Aktivitätsbericht – Juni 2019
      Sovereign Metals Limited (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich, seinen Quartalsbericht für die mit 30. Juni 2019 endende Geschäftsperiode zu präsentieren. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Exploration und...

    6. September 2023 Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht: Anhaltendes organisches Wachstum, mehrere Projekte kurz vor dem Abschluss, starker Ausblick für das Dezemberquartal
      Wichtigste Highlights – Anhaltendes organisches Wachstum – höchste vierteljährliche Bareinnahmen in einem Septemberquartal (ca. $6.1m) – Wachstumsdynamik setzt sich fort mit 18 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Zuwächsen bei den Kasseneinnahmen gegenüber...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.