  • Nachhaltig durch die Weihnachtszeit – die AVEA lädt zur „Weihnachtsstöberei“ ein

    Weihnachtstöberei bei der AVEA: „Tauschen statt Wegwerfen“ für Christbaumschmuck und Weihnachtsdekoration. Rahmenprogramm für Groß und Klein

    BildBei der AVEA in Leverkusen weihnachtet es in diesem Jahr schon ein bisschen früher: Bevor die festliche Saison richtig beginnt, veranstaltet die AVEA im Rahmen ihres CircularHUBs eine Tauschbörse für Christbaumschmuck und Weihnachtsdekoration.

    Unter dem Motto „tauschen statt wegwerfen“ können Bürgerinnen und Bürger aus Leverkusen und der Region gut erhaltene Dekoartikel abgeben, tauschen und neue Lieblingsstücke entdecken. Ziel der Aktion ist es, Ressourcen zu schonen und nachhaltigen Konsum zu fördern.

    Die RELOGA unterstützt die Initiative als Kooperationspartnerin und freut sich, gemeinsam mit der AVEA, dem JOBService, ZONTA und der Stadt Leverkusen ein Zeichen für Umweltbewusstsein und Kreislaufwirtschaft zu setzen.

    Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website der AVEA: https://www.avea.info/unternehmen/news-termine/2025-10-17-weihnachtsstoeberei-489.html

    Link zur Originalmeldung: https://www.reloga.de/ueber-uns/aktuelles/nachhaltig-durch-die-weihnachtszeit-die-avea-laedt-zur-weihnachtsstoeberei-ein-33

    Über die Reloga GmbH

