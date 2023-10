Bis zu 40 % Herbst-Rabatt auf Jackery Powerstations und Solargeneratoren

Schon vor den Amazon Prime Deal Days gewährt der weltweit führende Experte für umweltfreundliche mobile Stromlösungen kräftige Rabatte auf ausgewählte Powerstations und Solargeneratoren.

Während draußen die ersten Blätter und Kastanien von den Bäumen fallen, purzeln bei Jackery die Preise: Zum Warmlaufen gewährt der weltweit führende Experte für umweltfreundliche mobile Stromlösungen schon vor den Amazon Prime Deal Days kräftige Rabatte von bis zu 40 % auf ausgewählte Powerstations und Solargeneratoren.

Im Jackery Onlineshop erhalten Schnäppchenjäger vom 4. bis zum 9. Oktober 2023 35 % Discount auf den Solargenerator 2000 Pro. So besteht dieser für nur 1.889 Euro, statt 2.899 Euro, als Set aus dem tragbaren Solarmodul SolarSaga 200W sowie der Powerstation Explorer 2000 Pro mit 2160 Wh Kapazität und 2200 Watt Dauerleistung. Wer es kleiner mag und nur eine Powerstation benötigt, greift zum Explorer 1000 mit satten 40 % Rabatt für nur 749 Euro.

Mit einer Preisreduzierung um 39 % empfehlen sich die Kleinsten der Serie: So gibt es den Solargenerator 240 mit Mini-Powerstation und 80 Watt Modul für nur 314 Euro sowie den Solargenerator 500 mit 518 Wh Kapazität, 500 Watt Dauerleistung sowie gleichem Solarmodul für nur 525 Euro statt 869 Euro.

Über Jackery:

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A‘ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

