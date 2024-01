Bis zu 6,75%p.a. Fixzinsen für kurzfristige Einlagen FINYOZ www.finyoz.com

Profitieren Sie von hohen Zinsen bei flexiblen Laufzeiten

Sichern Sie sich als Privater oder Corporate Treasury Investor flexible Anlagen mit attraktiven Fixzinsen. Finyoz ermöglicht Ihnen genau das mit voller Kontrolle und vielen weiteren Vorteilen:

Private Investoren:

-) Kostenlose online Registrierung, keine Grundkosten.

-) Bis zu 6,75% p.a. Zinsen

-) Frei wählbare Laufzeiten von nur 14-90 Tagen

-) Einfach per Web-App oder online investieren

Corporate Treasury

-) Kostenlose online Registrierung, keine Grundkosten.

-) Bis zu 6,75% p.a. Zinsen

-) Frei wählbare Laufzeiten von nur 14-90 Tagen

-) FX Devisenkonto für 35 Währungen in 180 Ländern

-) Einfach per Web-App oder online investieren

Private Investoren:

Bei Finyoz bezahlst Du 0 EUR

Unsere Konditionen

Keine Registrierungsgebühr

Keine monatlichen Kontoführungsgebühren

Keine Depotgebühr

Keine Transaktionsgebühren für Veranlagungen

Keine Einzahlungsgebühr

Einfach, sicher und gewinnbringend investieren

Deine Ersparnisse erwirtschaften keine Rendite und du wünscht dir eine Möglichkeit, sie kurzfristig und mit attraktiven Zinsen anzulegen?

Superflexibel

Investiere einen Betrag deiner Wahl für 14 bis 90 Tage. Dabei spielt es keine Rolle, ob du EUR 100 oder EUR 100.000 anlegen möchtest.

Gewinnbringende Rendite

Am Ende der Laufzeit erhältst du dein Geld mit einer Verzinsung von bis zu 6,75% p.a. für die Veranlagungsdauer anteilsmäßig ausbezahlt. Null- oder gar Negativverzinsung werden mit Finyoz Fremdwörter für dich.

Invest, gain, repeat.

Wenn du möchtest, veranlagt Finyoz Autoinvest dein Geld so lange du willst automatisch wieder mit der gewählten Laufzeit. So musst du dich um nichts kümmern und profitierst obendrein von Zinseszinsen.

Professionelle Investoren

Corporate Treasury, Family Offices, Asset Manager, Vermögensverwalter und viele mehr

Bei Finyoz bezahlen Sie 0 EUR

Unsere Konditionen

Keine Registrierungsgebühr

Keine monatlichen Kontoführungsgebühren

Keine Depotgebühr

Keine Transaktionsgebühren für Veranlagungen

Keine Einzahlungsgebühr

Corporate Treasury ist das Rückgrat der Wirtschaft

Ein effektives Corporate Treasury Management ist für die Aufrechterhaltung der Liquidität, die Optimierung des Cashflows und das Management finanzieller Risiken unerlässlich. Wir können Sie auf verschiedenen Weise unterstützen. Zum einen mit der Veranlagung Ihrer Liquidität von ungenutzten Barbeständen zu höheren Zinssätzen als Banken dies bieten können und kurzer selbstgewählten Laufzeiten von 14 bis 90 Tagen. Zum anderen durch online FX Transaktionen in Echtzeit für 35 Währungen in 180 Ländern.

Volle Flexibilität und profitable Erträge

Wir können Ihre freien Einlagen für Sie arbeiten lassen. Unsere kurzfristigen Veranlagungen bieten Ihnen auf Knopfdruck Zinssätze, die über denen der Banken liegen, und garantieren Ihnen darüber hinaus volle Flexibilität für Ihren Liquiditätsbedarf.

Ein Konto, mehrere Währungen und FX Ausführungen in Echtzeit

Ihr Währungskonto ist in ein globales Korrespondenzbankennetz eingebettet, so dass Sie Gelder über SWIFT und lokale Netzwerke senden und empfangen können. Dies bietet Ihnen den Zugang zu Devisengroßhandelssätzen und die Möglichkeit, mehrere Währungen auf Ihrem Konto zu verwalten.

Intelligente Lösungen für den Zahlungsverkehr

Das Finyoz-Währungskonto ist Ihr Zugang zu den weltweiten Devisenmärkten. Mit über 35 Währungen in mehr als 180 Ländern hilft Ihnen das lokale Zahlungsnetzwerk internationalen Transaktionsgebühren zu reduzieren und gleichzeitig Ihr Zahlungssystem zu entlasten.

Wo die Rendite herkommt

Wir können attraktive Renditen bieten, weil wir Hürden abbauen und keinen Zwischenhändler benötigen. Wir automatisieren unsere Prozesse, wo immer wir können, um die Kosten niedrig und Ihre Rendite hoch zu halten. Sie werden uns nicht in schicken Marmorbürotürmen antreffen, wir texten Sie nicht über einem feinen Mittagessen zu und wir fliegen nicht in der Business Class. Tatsächlich fliegen wir überhaupt so wenig wie möglich, um den CO?-Ausstoß niedrig zu halten.

Wir sind eine Lendtech-Plattform, die in erster Linie den Investoren und Unternehmen, die über uns arbeiten, zugute kommt und etwas bewirken will. Wir arbeiten nur mit international anerkannten Drittanbietern zusammen, sei es für unsere KYC/KYB-Prozesse, die Zahlungsinfrastruktur oder die Bonitätsprüfung von Unternehmen. Alles in allem sind wir der Überzeugung, dass es genau das braucht, um Corporate Finance auf die nächste Stufe zu heben!

Über Finyoz

Finyoz bringt Unternehmen mit professionellen und privaten Investor:innen zusammen. Über die Fintech-Plattform können kleine und mittlere Unternehmen ihre Ausgangsrechnungen vorfinanzieren. Dadurch erhalten sie sofortige Liquidität für ihr Wachstum – unbürokratisch, ohne lange Vorlaufzeiten und ab 0,40 Prozent Vermittlungsgebühr. Investor:innen profitieren von einer flexiblen Geldanlage und erhalten eine deutlich höhere Rendite als bei vergleichbaren Anlageformen. Bei Finyoz investieren sie in eine Vielzahl von Unternehmen, die einen umfassenden Risikobewertungsprozess durchlaufen. Zudem sind Investments durch eine Rückversicherung geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.finyoz.com

Neues Instrument für kurzfristige Geldanlage mit attraktiven Zinsen

Finyoz ermöglicht privaten und professionellen Investor:innen erstmals, sich an der Refinanzierung von Unternehmen zu beteiligen und kurzfristig verfügbare Liquidität flexibel zu veranlagen. Auf finyoz.com investieren sie kostenfrei in eine Vielzahl von Unternehmen aus unterschiedlichen Industriezweigen, die einen umfassenden Risikobewertungsprozess durchlaufen haben. Mit einem Zinssatz von aktuell bis zu 6,75 Prozent p.a. profitieren sie zudem von einer deutlich höheren Rendite als bei vergleichbaren Anlageformen. Nach Ablauf der selbst gewählten Veranlagungsdauer von maximal 90 Tagen werden die Zinsen taggleich gutgeschrieben, sodass der Betrag erneut investiert werden kann.

