Kurzfristige Finanzplanung in der Corona-Krise

In Zeiten wie diesen ist die kurzfristige Finanzplanung wichtiger denn je! Diese wird immer dann notwendig, wenn liquide Mittel erschöpft sind und eine integrierte Planung nicht mehr ausreichend ist!

Die Corona-Krise hat uns voll getroffen! Es gibt kaum einen Unternehmer oder Manager, der aufgrund der derzeitigen Krise nicht einem enormen Stress ausgesetzt ist. Zuerst brechen die Umsätze weg, dann geht es darum, für ausreichend Liquidität zu sorgen. Aber auch für uns Controller ist diese Krise eine Herausforderung, wir müssen teilweise stündlich neue Informationen verarbeiten und vorausschauend steuerungsrelevante Informationen bereitstellen.

Die integrierte Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung, welche in der Regel den Monat als kleinste Zeiteinheit abbildet, ist in einer solchen Situation nicht mehr ausreichend. Eine kurzfristige Finanzplanung wird notwendig!

Bei der kurzfristigen Finanzplanung, welche auch als Finanzstatus bezeichnet wird, geht es darum, ausgehend von den Kontoständen und den Bankkonten die Liquiditätsströme der nächsten Tage und Wochen vorherzusehen und aktiv zu steuern. Mit diesen Daten kann berechnet werden, wie sich der Kontostand von einem Tag auf den anderen entwickelt und so lässt sich in der Regel einige Wochen in die Zukunft blicken.

Wir von consultnetwork bieten passende Lösungen für die kurzfristige Finanzplanung an, wie beispielsweise die von uns entwickelte Excel APP „Kurzfristige Finanzplanung“. Die Excel APP kann als Stand-alone-Lösung implementiert oder in Kombination mit Softwareprodukten wie LucaNet, Tagetik oder Cubeware verwendet werden. Sollten Sie aufgrund der momentan sehr schwierigen Situation keine großen Softwareinvestitionen machen wollen, bieten wir auch attraktive Mietmodelle an.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie erfolgreich durch diese herausfordernde Zeit kommen!

Vereinbaren Sie einen individuellen Präsentationstermin oder schauen Sie sich auch gerne unser Video „Excel APP für das kurzfristige Finanzmanagement in Kombination mit LucaNet“ auf unserer Website an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

consultnetwork Controllingberatung und -dienstleistung GmbH

Herr Mario Rosenfelder

Bahnhofstraße 49

9020 Klagenfurt

Österreich

fon ..: +43463219095

web ..: http://www.consultnetwork.com

email : mario.rosenfelder@consultnetwork.com

consultnetwork beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Thema Unternehmenssteuerung. Unsere Trainer und Berater können auf Erfahrungen aus über 100 Controlling-Einführungsprojekten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Slowenien zurückgreifen.

Wir verbinden Controllingberatung mit hochwertigen Softwarelösungen für das Controlling und unterstützen Sie bei der Mitarbeiterentwicklung im Fachbereich Controlling! Neben unseren Beratungsleistungen bieten wir unseren Kunden auch Services und Dienstleistungen rund um das Thema Controlling an. Zielsetzung ist es Unternehmen, die einen personellen Engpass im Controlling haben oder sich für das Outsourcing des Controllings entscheiden, optimal zu unterstützen!

Durch unser Leistungsspektrum ist es uns möglich, unsere Kunden von der Entwicklung eines ganzheitlichen Controllingkonzeptes bis hin zur Umsetzung der Konzepte und deren Verwendung im betrieblichen Alltag zu unterstützen und auch entsprechende Ergebnisverantwortung in den Entwicklungsprojekten zu übernehmen.

Es würde uns freuen, auch Sie bei der Entwicklung Ihres Controllings begleiten zu dürfen!

