MPU Vorbereitung in Zeiten der Corona-Krise

Hier finden Sie die aktuellen Pressemitteilungen der vMPU-Zentrale/MPU-Lernplattform, die sozialen Engagements sowie die MPU-Dienstleistungen und Produkte – zum Lesen und Downloaden.

Nutzen Sie die Krisen-Zeit sinnvoll und bereiten Sie sich gemeinsam mit uns erfolgreich auf Ihre MPU vor.

Aufgrund der aktuellen Corona Pandemie finden die Beratungen der vMPU-Zentrale aktuell vorerst nur telefonisch und oder per Skype/Videounterhaltung statt. Eine Beratung in den Filialen der vMPU-Zentrale ist bis auf Weiteres nicht möglich. Die vMPU-Zentrale möchte damit ihre Klienten, Interessenten und Mitarbeiter schützen und einen Beitrag leisten, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Um unseren Klienten und Interessenten jedoch auch weiterhin einen optimalen Service zu bieten, haben wir individuelle Lösungen entwickelt.

MPU-Vorbereitung über digitale Weiterbildungsangebote: beispielsweise persönliche Skype-Trainings, themenspezifische Webinare oder eine intensive Telefonberatung. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, per Videoübertragung Live-Vorbereitungsseminare virtuell zu besuchen oder in der Mediathek mit zu verfolgen. Sie sparen sich An- und Abfahrt und können die gesparte Zeit effizient nutzen. Online-Lernmaterial zur MPU-Vorbereitung stellen wir unseren Klienten auf Anfrage gerne zur Verfügung. Der Kursbeginn ist jederzeit möglich!

Haben Sie Fragen oder wünschen ein kostenloses Erstgespräch, dann sind wir auch weiterhin telefonisch unter der kostenlosen Servicenummer 08007239096 und online unter www.mpu-lernplattform.de

Ihr Ansprechpartner

Metin Baran, M.Sc.rer.oec – Inhaber – vMPU-Zentrale e.K.

Telefon 0800 72 39 096

info@mpu-zenrale.com

www.mpu-lernplattform.de

Wir, die vMPU-Zentrale, eines der führenden verkehrspsychologischen Institute deutschlandweit, begleiten seit vielen Jahren zahlreiche Klienten erfolgreich auf den Weg zur bestandenen MPU. Unser Team besteht aus einem heterogenen Pool an Mitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen. Unsere Psychologen coachen Sie mit individuell auf Sie zugeschnittenen Angeboten. In bester Stadtlage befinden sich unsere verkehrspsychologischen Institute an 26 Standorten deutschlandweit. Wünschen Sie sich ein kostenloses Erstgespräch bei der vMPU-Zentrale, dann rufen Sie uns unter der kostenfreien Servicehotline unter 0800 72 39 096 an.

