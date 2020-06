Der typische Ablauf einer MPU

Einer der am häufigsten gestellten Fragen ist neben den Kosten einer MPU der Ablauf einer solchen.

Um Ihnen einen kleinen Einblick zu verschaffen, was sie erwartet, beschreiben wir im Folgenden einen typischen Ablauf von der Kontaktaufnahme mit uns bis hin zur bestandenen MPU-Prüfung.

In einem ersten Schritt findet ein sogenanntes Erstgespräch statt, welches dazu dient, sich einen Gesamtüberblick über den Betreuungsprozess zu verschaffen. Dann werden Ihnen die sich für Sie bietenden Schulungsmöglichkeiten detailliert unter Analyse Ihrer Akte aufgezeigt. Damit wird Ihr Schulungsverlaufsplan ganz individuell auf Ihr Anliegen zugeschnitten. Sie erhalten einen persönlichen Coach zur Seite gestellt, der für Sie der Hauptansprechpartner bis zum erfolgreichen Bestehen der Prüfung wird. In der Regel handelt es sich hierbei um einen qualifizierten Diplompsychologen.

Im Rahmen einer Vorprüfung wird simulativ eine Begutachtung der Fahreignung vorgenommen sowie eine Durchführung eines simulierten Interviews. Im Rahmen dessen wird Optimierungspotenzial identifiziert, so dass darauf aufbauend ihr persönlicher Unterricht abgerundet wird.

ABLAUF der MPU:

Der Tag der MPU-Begutachtung: Die elementaren Inhalte einer MPU sind grundsätzlich identisch, es kann jedoch im Einzelfall zu Abweichungen in Bezug auf deren Reihenfolge kommen.

Der Untersuchungstag: Wir empfehlen für den Tag der Untersuchung genügend Zeit einzuplanen, um ungestresst in die Prüfung gehen zu können. Kontrollieren Sie, ob Sie Ihre Unterlagen alle beisammenhaben, wie den Personalausweis, Bescheinigungen und ggf. eine Kleinigkeit zum Trinken und Essen.

Die Terminanmeldung:

Am Empfang werden zunächst die Formalitäten geklärt, der Untersuchungsablauf beschrieben und ein Merkblatt zur Hand gegeben. Nach Prüfung der Dokumente erfolgt die Zahlung. Im Zuge dessen werden Ihnen 2-3 Fragebögen ausgehändigt. Je nach Delikt erhalten Sie die entsprechenden Fragebögen. Ein Fragebogen beinhaltet allgemeine Fragen zu Ihrem Lebenslauf und dem Gesundheitszustand. Es folgt ein weiterer Fragebogen zur spezifischen Thematik, wie bspw. „Alkohol & Fahren unter Alkoholeinfluss“ oder „Drogen & Fahren unter Drogeneinfluss“. In einem letzten Fragebogen wird eine Leistungstestung für die folgenden Kategorien vorgenommen: Wahrnehmung, Konzentration und Reaktion. Die Beantwortung der Fragen dauert in etwa 30 Minuten.

Die Medizinische Untersuchung:

Je nach Delikt variiert die medizinische Untersuchung im Rahmen der MPU. Zur allgemeinen Untersuchung zählen die Vitalwertüberprüfung sowie die körperliche Untersuchung. Es folgt eine neurologische Prüfung. Spezifischer wird es bei der MPU wegen Alkohol oder Drogen, hier stehen die alkoholspezifischen bzw. drogenspezifischen Befunde im Mittelpunkt. Hingegen wird bei einer MPU wegen einer Straftat oder Punkten nur eine allgemeine medizinische Untersuchung vorgenommen.

Das Labor:

Hier wird bei Alkohol ein Leberwert-Check per Blutentnahme vorgenommen und ggf. eine Haarprobe entnommen. Bei Drogen erfolgt ein Urinscreening.

Das Arztgespräch: Im Rahmen dieses Gesprächs haben Sie die Möglichkeit, sich positiv zu positionieren, indem Sie Ihre guten Zukunftsvorsätze schildern, um künftiges Fehlverhalten zu umgehen. Die Dauer eines solchen Gesprächs beläuft sich auf etwa 45 Minuten.

Der Allgemeine Teil: Hier werden persönliche Fragen zum Familienstand oder Ihrem Lebenslauf abgefragt.

Der Spezifische Teil:

In Variation nach der MPU Fragestellung, bspw. Drogen oder Alkohol, erfolgt die Klärung der Hintergründe für das Fehlverhalten.

Der Versand des MPU Gutachtens: In einem letzten Schritt wird das erstellte Gutachten in zweifacher Ausfertigung zunächst an Sie persönlich gesendet, um dieses mit Ihrem Vorbereiter persönlich zu besprechen.

MPU Prüfung bestanden:

Wenn eine gute Vorbereitung vorausgegangen ist und alles gut gelaufen ist, haben Sie die MPU erfolgreich bestanden. Sie haben es geschafft und erhalten in Kürze Ihren Führerschein zurück.

