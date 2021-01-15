Bitcoin für Kids: Abenteuer rund um Bitcoin, Blockchain und digitales Geld

Erlebe ein spannendes Leseabenteuer und entdecke gemeinsam mit cleveren Kids die faszinierende Welt von Bitcoin, Blockchain und digitalem Geld – voller Rätsel, Missionen und kindgerechter Erklärungen.

Mit dem neuen Kinderbuch „Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co.“ kehren die beliebten jungen Helden zurück. Autor Patrik Spiess entführt Leserinnen und Leser ab 10 Jahren in die aufregende Zukunft der Finanzen.

Auf spielerische Weise – mit Rätseln, spannenden Missionen und leicht verständlichen Geschichten – erklärt das Buch, wie Bitcoin, Blockchain und digitales Geld funktionieren und warum diese Technologien unsere Finanzwelt nachhaltig verändern.

Das Buch richtet sich nicht nur an neugierige Kinder, sondern auch an Eltern, die ihren Kindern den Zugang zu digitalen Technologien und Finanzen altersgerecht ermöglichen möchten.

„Wir leben in einer digitalen Welt. Kinder sollten früh verstehen, wie die Zukunft des Geldes funktioniert“, erklärt Autor Patrik Spiess. „Mit Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co. möchte ich sie spielerisch für Kryptowährungen und digitales Geld begeistern.“

Buchdetails:

Titel: Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co.

Autor: Patrik Spiess

ISBN: 978-3-7693-2553-9

Verlag: BoD – Books on Demand

Umfang: 154 Seiten, Hardcover

Erhältlich: Als Print und E-Book in den meisten Buchshops

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Digitaler Goldrausch

Herr PATRIK SPIESS

BERGSTRASSE 64

8805 Richterswil

Schweiz

fon ..: +41793511498

web ..: https://www.digitalergoldrausch.com/die-krypto-knacker

email : info@digitalergoldrausch.com

