Bitcoin für Kids: Abenteuer rund um Bitcoin, Blockchain und digitales Geld
Erlebe ein spannendes Leseabenteuer und entdecke gemeinsam mit cleveren Kids die faszinierende Welt von Bitcoin, Blockchain und digitalem Geld – voller Rätsel, Missionen und kindgerechter Erklärungen.
Mit dem neuen Kinderbuch „Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co.“ kehren die beliebten jungen Helden zurück. Autor Patrik Spiess entführt Leserinnen und Leser ab 10 Jahren in die aufregende Zukunft der Finanzen.
Auf spielerische Weise – mit Rätseln, spannenden Missionen und leicht verständlichen Geschichten – erklärt das Buch, wie Bitcoin, Blockchain und digitales Geld funktionieren und warum diese Technologien unsere Finanzwelt nachhaltig verändern.
Das Buch richtet sich nicht nur an neugierige Kinder, sondern auch an Eltern, die ihren Kindern den Zugang zu digitalen Technologien und Finanzen altersgerecht ermöglichen möchten.
„Wir leben in einer digitalen Welt. Kinder sollten früh verstehen, wie die Zukunft des Geldes funktioniert“, erklärt Autor Patrik Spiess. „Mit Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co. möchte ich sie spielerisch für Kryptowährungen und digitales Geld begeistern.“
Buchdetails:
Titel: Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co.
Autor: Patrik Spiess
ISBN: 978-3-7693-2553-9
Verlag: BoD – Books on Demand
Umfang: 154 Seiten, Hardcover
Erhältlich: Als Print und E-Book in den meisten Buchshops
