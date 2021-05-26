Die Krypto Knacker: Entdecke Bitcoin, Blockchain & digitales Geld

Die Krypto Knacker sind zurück!

Begib dich auf ein aufregendes Abenteuer in die geheimnisvolle Welt von Bitcoin, Blockchain und digitalem Geld. Mit Rätseln, spannenden Missionen für clevere Kids.

Die Krypto Knacker – eine Reise zu Bitcoin & Co

Ein spannendes Kinderbuch-Abenteuer ueber Bitcoin, Blockchain und digitales Geld fuer Kinder ab 10 Jahren

Die beliebten Krypto Knacker sind zurueck! In ihrem neuesten Abenteuer nehmen sie junge Leser ab 10 Jahren mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der Kryptowaehrungen. Mit Raetseln, Missionen und spannenden Geschichten erklaert das Buch auf spielerische Weise, wie Bitcoin, Blockchain und digitales Geld funktionieren – und warum sie die Zukunft der Finanzwelt veraendern.

Das Buch richtet sich an Kinder, die neugierig auf digitale Technologie und Finanzen sind, aber auch an Eltern, die ihren Kindern den Einstieg in komplexe Themen altersgerecht ermoeglichen moechten.

Autor: Patrik Spiess

„Mit ‚Die Krypto Knacker – eine Reise zu Bitcoin & Co‘ moechte ich Kinder ab 10 Jahren auf eine spannende Art und Weise fuer Kryptowaehrungen und digitales Geld begeistern. Wir leben in einer digitalen Welt, und es ist wichtig, dass Kinder frueh verstehen, wie die Zukunft des Geldes funktioniert“, erklaert Autor Patrik Spiess.

Buchdetails:

Titel: Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co.

Autor: Patrik Spiess

ISBN: 978-3-7693-2553-9

Verlag: BoD – Books on Demand

Hardcover: 154 Seiten

Verfuegbarkeit: Als Print und E-Book erhaeltlich in den meisten Buchshops.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Digitalergoldrausch

Herr Patrik Spiess

Bergstrasse 64

8805 Richterswil

Schweiz

fon ..: 0041793511498

web ..: https://www.digitalergoldrausch.com/die-krypto-knacker

email : info@digitalergoldrausch.com

