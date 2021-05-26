-
Die Krypto Knacker: Entdecke Bitcoin, Blockchain & digitales Geld
Die Krypto Knacker sind zurück!
Begib dich auf ein aufregendes Abenteuer in die geheimnisvolle Welt von Bitcoin, Blockchain und digitalem Geld. Mit Rätseln, spannenden Missionen für clevere Kids.
Die Krypto Knacker – eine Reise zu Bitcoin & Co
Ein spannendes Kinderbuch-Abenteuer ueber Bitcoin, Blockchain und digitales Geld fuer Kinder ab 10 Jahren
Die beliebten Krypto Knacker sind zurueck! In ihrem neuesten Abenteuer nehmen sie junge Leser ab 10 Jahren mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der Kryptowaehrungen. Mit Raetseln, Missionen und spannenden Geschichten erklaert das Buch auf spielerische Weise, wie Bitcoin, Blockchain und digitales Geld funktionieren – und warum sie die Zukunft der Finanzwelt veraendern.
Das Buch richtet sich an Kinder, die neugierig auf digitale Technologie und Finanzen sind, aber auch an Eltern, die ihren Kindern den Einstieg in komplexe Themen altersgerecht ermoeglichen moechten.
Autor: Patrik Spiess
„Mit ‚Die Krypto Knacker – eine Reise zu Bitcoin & Co‘ moechte ich Kinder ab 10 Jahren auf eine spannende Art und Weise fuer Kryptowaehrungen und digitales Geld begeistern. Wir leben in einer digitalen Welt, und es ist wichtig, dass Kinder frueh verstehen, wie die Zukunft des Geldes funktioniert“, erklaert Autor Patrik Spiess.
Buchdetails:
Titel: Die Krypto Knacker – Eine Reise zu Bitcoin & Co.
Autor: Patrik Spiess
ISBN: 978-3-7693-2553-9
Verlag: BoD – Books on Demand
Hardcover: 154 Seiten
Verfuegbarkeit: Als Print und E-Book erhaeltlich in den meisten Buchshops.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Digitalergoldrausch
Herr Patrik Spiess
Bergstrasse 64
8805 Richterswil
Schweiz
fon ..: 0041793511498
web ..: https://www.digitalergoldrausch.com/die-krypto-knacker
email : info@digitalergoldrausch.com
Pressekontakt:
Digitalergoldrausch
Herr Patrik Spiess
Bergstrasse 64
8805 Richterswil
fon ..: 0041793511498
web ..: https://www.digitalergoldrausch.com/die-krypto-knacker
email : info@digitalergoldrausch.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Eröffnung Ausstellung „Timeless“ von Mayk Azzato am 05. September in der Frankfurter Leica Galerie
Die Krypto Knacker: Entdecke Bitcoin, Blockchain & digitales Geld
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Die Krypto Knacker: Entdecke Bitcoin, Blockchain & digitales Geld
- Eröffnung Ausstellung „Timeless“ von Mayk Azzato am 05. September in der Frankfurter Leica Galerie
- Zärtliche Begegnung gesucht“ – Ein Trip aus Lust, Grenzen und nackter Wahrheit
- Tannenberg – Große historische Bohrdatenbank für Explorationsarbeiten in den 1930er Jahren entdeckt
- Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Norderney Hass“ von Freya Joken im Klarant Verlag
- GI.bench 2025: Bis zu 20× schnellere Datenerfassung und höhere Effizienz
- Kingsmen Resources meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung der Aktionäre
- Canary Gold Corp. meldet Abschluss einer überzeichneten nicht vermittelten Privatplatzierung
- Pressemitteilung SHOPMACHER: So ruinieren Händler ihre Kalkulation beim Shopsystem
- GA-ASI und AeroVironment starten zum ersten Mal eine Switchblade 600 von einem MQ-9A UAS im Flug
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.