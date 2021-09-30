  • Eröffnung Ausstellung „Timeless“ von Mayk Azzato am 05. September in der Frankfurter Leica Galerie

    Frankfurt opening 5.9.2025 Frankfurt Leica presents Mayk Azzato

    Bild„Timeless“ – Mayk Azzato in der Leica Galerie in Frankfurt

    Flashlights, Film und Fotokunst: Mit seiner Ausstellung „Timeless“ feierte der Frankfurter Fotograf und Filmemacher Mayk Azzato einen spektakulären Auftakt in der Leica Galerie Frankfurt. Für Azzato ist dieser Ort mehr als eine Galerie – es ist ein Stück Familiengeschichte. Denn schon sein Vater arbeitete mit einer Leica, und auch seine erste eigene Kamera war eine. Dieses ikonische Stück ist jetzt Teil der Ausstellung.

    Bis zum 16. Oktober sind 33 ausgewählte Werke zu sehen – Highlights aus mehreren Jahrzehnten, die Azzato geprägt haben. „Die Auswahl war extrem schwer. Aber ich bin gespannt, wie das Publikum meine Favoriten sieht – von Los Angeles über Thailand bis hin zu einzigartigen Momenten mit Kevin Costner“, sagt der Künstler.

    Die Vernissage selbst wurde zum Erlebnis: Über 200 Gäste waren dabei, als Azzato nicht nur Bilder zeigte, sondern auch die Premiere seines Kurzfilms „The Delivery“ feierte. In den Hauptrollen: die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, die als geheimnisvolle Boten eine ganz besondere Lieferung zum Veranstaltungsort bringen. Erst am Ende wurde klar, was sie transportierten: ein bisher unveröffentlichtes Foto von Kevin Costner direkt von den Filmfestspielen aus dem Aman Hotel in Venedig- lässig mit Gitarre auf dem Sofa.

    Unter den Gästen: Topmodel Nadine Mirada, seit Jahren das Gesicht von _Guess_. Sie reiste extra aus Dubai an: „Das Bild von mir, das Mayk damals gemacht hat, gehört zu meinen ersten großen Shootings. Er hat mir in einer entscheidenden Phase unglaublich geholfen – das vergesse ich nie.“

    Charmant durch den Abend führte Schauspieler Ralf Bauer, der Azzato seit über 20 Jahren kennt: „Bei Mayk wird selbst eine normale Vernissage zu etwas Außergewöhnlichem – mit Herz, Style und Leidenschaft.“ Auch Peter Fischer, Ehrenpräsident von Eintracht Frankfurt, würdigte den Künstler: „Ich schätze an ihm, dass er ein verrückter Kreativer ist.“ Auch Oberbürgermeister Mike Josef war begeistert von der Ausstellung.

    Mit „Timeless“ beweist Azzato, dass eine Ausstellung mehr sein kann als Bilder an Wänden. Sie ist ein Erlebnis – ein Mix aus Kunst, Film und Storytelling. Ganz nach seinem Motto: _Wenn, dann richtig_

    _Die Eröffnung wurde von Unterstützt:_

    Leica Store & Galerie Frankfurt

    Leica Camera

    WhiteWall

    Genesis Deutschland

    American Express

    VIP-Services Frankfurt Airport

    Maria Galland Paris

    Kimpton Main Frankfurt by IHG

    Let’s Popcorn

    #TheCreatives

    AZZATO STUDIOS

    _Die Ausstellung geht noch bis zum einschließlich 16. Oktober 2025_

    _Location : Leica Store & Galerie Frankfurt_

    _Großer Hirschgraben 15 _

    _60311 Frankfurt _

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    #THE CREATIVES
    Frau Francesca Bono
    am Nonnenhof 91
    60435 Frankfurt am Main
    Deutschland

    fon ..: 01727773200
    web ..: https://www.thecreatives.de
    email : fa@thecreatives.de

    www.azzato.com

    Pressekontakt:

    #THE CREATIVES
    Frau Francesca Azzato
    am Nonnenhof 91
    60435 Frankfurt

    fon ..: 01727773200
    email : fa@thecreatives.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Ausstellung „Blurred Dejection“ in der MT Galerie
      In ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung "Blurred Dejection" visualisieren sie ihre unterschiedlichen inneren Welten und Wahrnehmungen, die sie durch die aktuelle Zeit erfahren....

    2. „There is always Champagne in the Fridge. La Tentation d’Exister“ Anh Doung Ausstellung Galerie Gmurzynska
      9. Juni - 30. September 2021 ...

    3. Kunst in Zürich: BRANCUSI Ausstellung in der Galerie Gmurzynska
      Die Galerie Gmurzynska stellt in ihrer Dependance in Zürich noch bis 31. Dezember 2022 ein Portfolio an luminösen Vintage-Fotoarbeiten von Constantin Brancusi aus....

    4. Eröffnet: Zaha Hadid Ausstellung „Abstracting The Landscape“ Galerie Gmurzynska Zürich bis 31. Juli 2021
      26.April - 31.Juli 2021 Paradeplatz 2 | Zürich...

    5. „Peace we need“ Ausstellung zum Heiligen Jahr 20.-27. Juni 2025 in der Galerie „Il Collezionista“
      Die Münchner Künstlerin Alexandra Kordas bringt ihre kraftvolle neue Ausstellung "Peace we need" nach Rom....

    6. Jörg Döring Ausstellung vom 10. September bis 18. November
      Am Sonntag, den 10. September um 11 Uhr wird in der Husumer Galerie Tobien eine Ausstellung mit Arbeiten von Jörg Döring eröffnet. Der Künstler wird zur Eröffnung anwesend sein....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.