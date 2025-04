BitMobile Pty Ltd und Reality Network kündigen strategische Zusammenarbeit an und stellen Phenix X-Nutzern weltweit eine vorinstallierte Defi-Earn-Node-App bereit

KAPSTADT, SÜDAFRIKA, ACCESS Newswire / 30. April 2025 / BitMobile, die treibende Kraft hinter dem revolutionären Phnix X-Blockchain-Telefon in Südafrika und in Schwellenländern, und Reality Network, ein Pionier der dezentralen Blockchain-Technologie, haben heute ihre strategische Zusammenarbeit im Hinblick auf die Vorinstallation der Reality Network-Node-App auf dem Phnix X-Smartphone bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit stellt ein bedeutendes Engagement dar, um den Kunden in jedem Land und Gebiet zugängliche Einkommensmöglichkeiten im dezentralen Finanzbereich (DeFi) zu bieten und so insbesondere die Gemeinschaften in den Schwellenländern zu stärken.

Auf dem Phnix X, einem Gerät, das als Katalysator für finanzielle Inklusion und digitale Kompetenz konzipiert wurde, ist die Reality Network-Node-App vorinstalliert, die es Eigentümern ermöglicht, ohne Probleme an dezentralen Netzwerken teilzunehmen und Kryptowährung zu verdienen, indem sie einfach die ungenutzte Rechenleistung ihres Geräts einbringen. Dieser innovative Ansatz verwandelt das Smartphone in ein wertvolles Asset zur Erzielung eines passiven Einkommens und passt perfekt zur Mission von Phnix X, Einzelpersonen zu stärken.

Bei jüngsten Events in Pick n Pay-Filialen in Kapstadt und Johannesburg konnten begeisterte Kundenreaktionen auf Phnix X und das enorme Potenzial für passive Einkünfte durch die vorinstallierte Reality Network-App verzeichnen werden. Kunden zeigten sich begeistert von einem Gerät, das nicht nur eine sichere Kommunikation bietet, sondern auch spürbare wirtschaftliche Vorteile.

Die auf Phnix X integrierte und vorinstallierte Reality Network-App ist für unsere Nutzer ein entscheidender Vorteil, so Brian Maw, CEO von Finnovant, dem Unternehmen hinter BitMobile. Wir legen die Macht des dezentralisierten Geldverdienens direkt in die Hände von Einzelpersonen, von denen sich viele in Märkten befinden, die bisher von traditionellen Finanzsystemen unterversorgt waren. Die positive Resonanz auf unsere jüngsten Veranstaltungen in Südafrika bestätigt den starken Wunsch nach Lösungen, die sowohl fortschrittliche Technologie als auch echte wirtschaftliche Chancen bieten. Diese Zusammenarbeit ist ein klarer Beweis dafür, dass Phnix X sein Versprechen als Katalysator für Empowerment einlöst.

Die Technologie von Reality Network basiert auf dem bahnbrechenden 2MEME-Konsensalgorithmus, der von CEO Wyatt Meldman-Floch entwickelt wurde. Sie nutzt den Proof of Useful Work, um sicherzustellen, dass keine Rechenleistung verschwendet wird und das Netzwerk ressourceneffizient und umweltfreundlich ist. Durch diesen integrativen Mechanismus kann jeder, der ein Phnix X besitzt, mitmachen und einen Beitrag leisten.

Unsere Vision bei Reality ist es, die Menschheit durch Dezentralisierung mit unvergleichlicher Freiheit und Vertrauen auszustatten, so Wyatt Meldman-Floch, CEO von Reality. Durch die Vorinstallation der Reality Network-App auf dem Phnix X-Smartphone bietet BitMobile Millionen einen direkten Weg in die dezentrale Wirtschaft. Reality Network ermöglicht die Erstellung von maßgeschneiderten Konsensnetzwerken, in denen dApps die Validierung global durch Crowdsourcing durchführen können, indem sie in ihren nativen Token bezahlen und eine 24/7-Betriebszeit sicherstellen. Diese Partnerschaft beschleunigt unsere Mission, die Zukunft von Web3 zu gestalten, indem sie echte Dezentralisierung und Einkommensmöglichkeiten bietet, die mit jedem neuen Nutzer skalieren.

Diese Partnerschaft dient der Umsetzung der Vision der Phnix X-Plattform und steht im Einklang mit umfassenderen Initiativen auf dem afrikanischen Kontinent und aufstrebenden globalen Märkten, die darauf abzielen, Gemeinschaften zu stärken, Vertrauen zu fördern und die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben.

Die Konvergenz von dezentralisierter Bildung und selbstsouveräner Identität innerhalb von Phnix X stellt für Afrika und den Rest der Welt einen bedeutenden Fortschritt dar. Phnix X ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Katalysator für finanzielle Eingliederung, digitale Kompetenz und die Stärkung des Einzelnen.

Mit der Einführung von Phnix X in Afrika, Südostasien und Südamerika wird das Potenzial, das Narrativ von Innovation und Fortschritt neu zu gestalten, immer deutlicher. Die Zukunft ist nicht nur digital – sie ist dezentral und liegt in der Hand des Einzelnen.

Die Technologie von Reality Network gewährleistet absolute Dezentralisierung und befreit dApps von den Zwängen traditioneller Layer-1-Lösungen und hohen Kraftstoffgebühren. Mit eingebautem Vertrauen auf Basisniveau durch Reality Checking und einem reputationsbasierten Modell ist das Netz sowohl sicher als auch effizient. Je mehr Geräte sich dem Netz anschließen, desto schneller und effizienter wird es, was zu einem generativen wirtschaftlichen Effekt führt.

Über BitMobile:

BitMobile hat es sich zur Aufgabe gemacht, das revolutionäre Blockchain-Smartphone Phnix X, für Nutzer in Südafrika und in den Schwellenländern verfügbar zu machen. Als Partner von Finnovant engagiert sich BitMobile für die Selbstbestimmung der Menschen durch Blockchain-Lösungen, die Förderung von Lernen, Wachstum sowie die Förderung der finanziellen Inklusion und der digitalen Kompetenz.

Über Reality Network:

Reality Network baut die Zukunft des dezentralen Konsenses und der dezentralen Wirtschaft auf. Durch seine innovative Reality Network-Plattform und den 2MEME-Konsensalgorithmus ermöglicht Reality jedem, der ein Gerät besitzt, Krypto zu verdienen, und bietet ein wirklich dezentrales, sicheres und effizientes Netzwerk für dApps und die Schaffung von Network States.

