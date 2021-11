DeFi Technologies beauftragt Bison Trails mit dem Ausbau der Secure Node- Infrastruktur zur Unterstützung von Staking- und DeFi-Anwendungen

– Die Erweiterung der Infrastruktur wird Staking- und DeFi-Anwendungen als Teil des DeFi-Infrastruktur- und Governance-Geschäfts unterstützen, Einnahmen aus dem Staking generieren und das gesamte DeFi-Ökosystem weiterentwickeln

– Bison Trails, das führende Blockchain Infrastruktur-Plattform-as-a-Service-Unternehmen, wird eine sichere Infrastruktur sowohl für das Staking als auch für die Entwicklung über mehrere Blockchains hinweg bereitstellen

Toronto, 18. November 2021 — DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab heute bekannt, dass es Bison Trails, das führende Blockchain Infrastruktur-Plattform-as-a-Service-Unternehmen, beauftragt hat, die Node-Infrastruktur für den Geschäftsbereich DeFi Infrastructure and Governance zu verbessern. Diese Zusammenarbeit mit Bison Trails wird es DeFi Technologies ermöglichen, seine Bemühungen um die Förderung des DeFi-Ökosystems durch die Dezentralisierung von Nodes und die Beteiligung am Governance-Geschäft zusammen mit dem Staking zu erweitern.

Als Teil der Vereinbarung wird Bison Trails mit der offenen Implementierung von Validator-Nodes beginnen und dabei die Infrastruktur- und Protokoll-Expertise von Bison Trails nutzen. Die Bemühungen werden zum DeFi-Ökosystem beitragen, indem sie den Aufbau sicherer und zuverlässiger Netzwerke und Abstimmungsprozesse fördern und die Dezentralisierung insgesamt voranbringen. DeFi Technologies wird in Zusammenarbeit mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Valour Inc. aktiv am Staking beteiligt sein.

Bison Trails ist ein branchenführender Infrastrukturanbieter für eine wachsende Anzahl von Blockchains, der vor allem eine gemeinsame Zielsetzung mit DeFi Technologies hat: das DeFi-Ökosystem voranzubringen und die Netzwerksicherheit zu verbessern, sagte Diana Biggs, Chief Strategy Officer bei DeFi Technologies. Wir teilen die strategische Perspektive von Bison Trails, das gesamte dezentrale Ökosystem zu unterstützen, und hoffen, dass unser Beitrag einige der weltweit führenden Krypto- und Finanztechnologieprojekte und -protokolle voranbringen wird.

Wir freuen uns, mit Unternehmen wie DeFi Technologies zusammenzuarbeiten, die zum Wachstum des Krypto-Ökosystems beitragen. Durch die Bereitstellung einer sicheren und zuverlässigen Infrastruktur wollen wir DeFi Technologies in die Lage versetzen, nahtlos Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, die Teilnehmer von traditionellen Kapitalmärkten in die Kryptomärkte bringen, sagte der Leiter der technischen Abteilung bei Coinbase Cloud und Mitbegründer von Bison Trails, Aaron Henshaw.

Mehr über DeFi Technologies und Valour erfahren Sie unter defi.tech und valour.com.

# # #

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren identifizieren wir Chancen und Innovationsbereiche, und wir bauen auf und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Besuchen Sie defi.tech/, um weitere Informationen zu erhalten oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen zu abonnieren.

Über Valour Inc.:

Valour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es privaten und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in revolutionäre Innovationen, wie etwa digitale Aktiva, zu investieren. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJ.F, OTC: DEFTF). Nähere Informationen zu Valour finden Sie unter www.valour.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

Dave@redchip.com

Public Relations

Marie Knowles

MFK Publicity

marie@mfkpublicity.co

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Zusammenarbeit mit Bison Trails; sowie das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzsysteme; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehört unter anderem die Fähigkeit von Bison Trails, die Node-Infrastruktur für DeFi Technologies zu verbessern; die Anlegernachfrage nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährung sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

