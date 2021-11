Voyager Digital integriert Staking, NFTs und DeFi-Anwendungen von Avalanche

Voyager ermöglicht AVAX-Token-Transfers und -Staking und erhöht damit die Nutzungsmöglichkeiten von Kryptowährungen und die Chancen für den Vermögensaufbau für Voyager-Kunden

New York, 3. November 2021 – Voyager Digital Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FWB: UCD2), eine der am schnellsten wachsenden, börsennotierten Kryptowährungsplattformen in den Vereinigten Staaten, arbeitet mit Avalanche zusammen, um Transfers und das Staking von AVAX in seine Brokerage-Plattform aufzunehmen. Die Erweiterung umfasst auch die Weiterentwicklung der Voyager-Plattform und ausgewählter Avalanche-basierter DeFi- und NFT-Anwendungen über das gesamte Ökosystem hinweg.

Avalanche ist gemessen an der Realisierungszeit die schnellste Smart-Contracts-Plattform in der Blockchain-Branche. Ethereum-Entwickler können schnell und einfach auf Avalanche aufbauen, um leistungsstarke, zuverlässige und sichere Anwendungen zu erstellen. Die Initiative von Voyager in Zusammenarbeit mit Avalanche umfasst die Entwicklung von Avalanche-Staking- und Transfer-Funktionen für Voyager-Kunden. Darüber hinaus erhalten Voyager-Kunden Zugang zu dezentralen Finanztools, NFTs und dezentralen Anwendungen im Voyager-Ökosystem, die auf der öffentlichen Avalanche-Blockchain (AVAX) entwickelt werden.

Durch den Aufbau einer breiten Palette neuer Avalanche-Funktionen auf der Voyager-Plattform schaffen wir mehr vermögensbildende Funktionen für unsere Kunden, einschließlich der Möglichkeit zum Transfer und Staking von AVAX, dem nativen Token von Avalanche, um Belohnungen zu verdienen, sagte der CEO und Mitbegründer von Voyager, Steve Ehrlich. Wir sind auch bestrebt, die DeFi- und NFT-Funktionen auf unserer Plattform durch die hochleistungsfähige Technologie von Avalanche zu erweitern, die Tausende von Transaktionen innerhalb einer Sekunde abwickelt. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit und sind gespannt darauf, gemeinsame Produkte auf unserer Plattform einzuführen.

Wir sind begeistert, mit Voyager und seinem innovativen Team zusammenzuarbeiten, um Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Avalanche-Plattform zu erweitern, sagte der John Nahas, Vice President of Business Development. Dadurch, dass wir es Einzelpersonen ermöglichen, Belohnungen für gestakte AVAX zu verdienen, AVAX einzuzahlen und abzuheben und einfach auf der Voyager-App auf DeFi- und NFT-Produkte von Avalanche zuzugreifen, ermöglicht Voyager es seinen Nutzern, das schnell wachsende Avalanche-DeFi-Ökosystem direkt von seiner bewährten Plattform aus zu nutzen.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FRA: UCD2) ist eine schnellwachsende, börsennotierte Plattform für Kryptowährungen, die 2018 in den USA gegründet wurde, um dem Markt Wahlmöglichkeiten, Transparenz und Kosteneffektivität zu bieten. Voyager bietet eine sichere Methode, mehr als 60 verschiedene Krypto-Assets über eine einfach zu bedienende mobile Anwendung zu handeln und Erträge von bis zu 12 Prozent jährlich auf mehr als 30 Kryptowährungen zu erzielen. Durch sein Tochterunternehmen Coinify ApS bietet Voyager sowohl Kunden als auch Händlern weltweit Lösungen für die Bezahlung mit Kryptowährungen an. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter www.investvoyager.com.

Über Avalanche

Avalanche ist gemessen an der Realisierungszeit die schnellste Smart-Contracts-Plattform in der Blockchain-Branche. Avalanche ist rasend schnell, kostengünstig und umweltfreundlich. Jede Smart-Contract-fähige Anwendung kann durch den Einsatz von Avalanche die Konkurrenz übertreffen. Sie glauben das nicht? Dann testen Sie noch heute eine App auf Avalanche.

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

