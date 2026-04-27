Bitzero und OneQode unterzeichnen verbindliche Absichtserklärung über einen 15-jährigen Leasingvertrag für 110 MW zur Nutzung künstlicher Intelligenz am Standort in Norwegen

Die endgültige Vereinbarung würde etwa 2,6 Milliarden US$ an vertraglich vereinbarten Einnahmen für Bitzero sichern, wobei die erste Inbetriebnahme für das erste Halbjahr 2027 angestrebt wird

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VANCOUVER, BC & SINGAPUR, 5. MAI 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FWB: 000), ein Anbieter nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechenzentrumsinfrastruktur (HPC), und OneQode Networks Pte. Ltd. (OneQode), ein Anbieter von Hochleistungs-Cloud- und -Netzwerkinfrastruktur, freuen sich, bekannt geben zu können, dass sie heute eine verbindliche Absichtserklärung über einen Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren unterzeichnet haben, wonach sich OneQode 110 MW Kapazität am norwegischen Rechenzentrum von Bitzero sichert, um die Bereitstellung von Hochleistungs-KI-Workloads zu unterstützen (die verbindliche Absichtserklärung).

Im Rahmen der verbindlichen Absichtserklärung plant OneQode eine groß angelegte GPU-Bereitstellung über die gesamte 110-MW-Kapazität hinweg, wobei die Kapazität schrittweise ausgebaut wird. Die erste Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2027 geplant; die Parteien beabsichtigen, im Zuge der weiteren Entwicklung des Einführungsplans weitere Details zu Technik, Plattform und Ökosystem bekannt zu geben.

Diese Absichtserklärung mit OneQode markiert einen entscheidenden Meilenstein für Bitzero, sagte Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. Ein Leasingvertrag mit OneQode würde genau die Art von groß angelegtem, leistungsstarkem Kundenbedarf darstellen, den wir mit dem Standort unterstützen wollten. Die Wahl von OneQode als strategischer Partner und potenzieller Mieter würde eine vertikale Integration ermöglichen, indem Telekommunikation mit einer Hochleistungsrechenplattform verknüpft wird. Wir freuen uns darauf, mit OneQode eine endgültige Vereinbarung zur Bereitstellung einer hochleistungsfähigen KI-Infrastruktur an unserem Standort in Norwegen zu erarbeiten.

OneQode hat sich für den Standort von Bitzero in Norwegen entschieden, da er nachweislich energieintensive Arbeitslasten und eine Kombination aus reichlich vorhandener erneuerbarer Energie, kühlem Klima, günstigen Betriebsbedingungen und wachsender strategischer Bedeutung als Standort für digitale Infrastrukturen mit hoher Leistungsdichte bietet. Der Standort von Bitzero, der sich in der Region NO4 des Landes – einer der kosteneffizientesten und nachhaltigsten Strommärkte Europas – befindet, wird mit Wasserkraft betrieben und ist darauf ausgelegt, die für KI- und HPC-Anwendungen der nächsten Generation erforderliche Energie, Standortinfrastruktur und Betriebsumgebung bereitzustellen.

Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorn für die KI-Infrastruktur-Roadmap von OneQode, sagte Matthew Shearing, Gründer und CEO von OneQode. Der KI-Markt bewegt sich schnell, aber der einzige Engpass ist nicht mehr nur der Zugang zu GPUs. Es ist der Zugang zu Strom, Netzwerk, Kühlung, Land, Bereitstellungsmöglichkeiten und das Betriebsmodell, das erforderlich ist, um eine groß angelegte KI-Infrastruktur an den richtigen Standorten in Betrieb zu nehmen. Bitzero hat harte Arbeit geleistet, um in Norwegen einen Standort von Weltklasse aufzubauen, der über die für diese Art von Einsatz erforderlichen Grundlagen verfügt, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, bedeutende KI-Kapazitäten in einem der attraktivsten Märkte für digitale Infrastrukturen Europas online zu bringen.

Die Unternehmen gehen davon aus, dass der Standort in Norwegen eine Reihe von leistungsintensiven Workloads unterstützen wird, darunter KI für Unternehmen, KI-Training und -Inferenz sowie staatliche KI.

Gemäß den Bedingungen der verbindlichen Absichtserklärung wird OneQode während der Laufzeit des Leasingvertrags rund 2,6 Milliarden US$ an Gesamtumsatz zahlen, ohne jährliche Eskalationsanpassungen, Stromkosten und zeitliche Bereitstellungsphasen. Bitzeros erwartete Nettobetriebsgewinnmarge am Standorts liegt bei 85 % und entspricht einem implizierten Wert von 151 Millionen $ pro Jahr. Diese Schätzung dient lediglich der Veranschaulichung und geht von einer vollständigen Auslastung ab Beginn aus. Die 110 MW stellen die volle anfängliche Leistungskapazität des Standorts in Norwegen dar. Die 110 MW stellen die volle anfängliche Leistungskapazität des Rechenzentrums von Bitzero in Namsskogan (Norwegen) dar. Bitzero betreibt drei weitere Rechenzentren in Skandinavien und Nordamerika, einschließlich des Campus Kokemäki in Finnland mit einer geplanten Kapazität von bis zu 1 GW. Das vorgeschlagene Leasing steht im Einklang mit der von Bitzero veröffentlichten Strategie der Diversifizierung seiner Infrastruktur hin zu HPC- und KI-Workloads.

Der Abschluss eines endgültigen Leasingvertrags unterliegt einer Reihe von Bedingungen, darunter: (i) der erfolgreiche Abschluss der gegenseitigen technischen, rechtlichen und finanziellen Due-Diligence-Prüfung; (ii) die Einigung über die detaillierten Entwürfe und Spezifikationen des Rechenzentrums; (iii) der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Registrierungen und Zulassungen; (iv) die Einigung über Form, Höhe und Anbieter der Kreditunterstützung; und (v) die Aushandlung und Unterzeichnung der endgültigen Transaktionsdokumente. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass diese Bedingungen erfüllt sind oder dass eine endgültige Vereinbarung geschlossen wird.

Über Bitzero

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und Hochleistungsenergie für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, Hochleistungsrechenleistung (HPC) sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. betreibt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und Skandinavien, die mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Über OneQode

OneQode ist ein globaler Anbieter von leistungsfähiger digitaler Infrastruktur. Mit einer vertikal integrierten Plattform, die Cloud-Computing, Netzwerke mit geringer Latenz und souveräne Technologie in über 30 Rechenzentren auf fünf Kontinenten umfasst, ermöglichen sie Unternehmen, Regierungen und leistungsorientierten Betrieben, KI- und geschäftskritische Workloads weltweit in großem Maßstab auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter oneqode.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: des Abschlusses eines endgültigen Leasingvertrags zwischen OneQode und Bitzero; der in der verbindlichen Absichtserklärung vorgesehenen Basismiete, Laufzeit und Kapazität; der geschätzten Gesamtgrundmiete von ca. 2,6 Milliarden U$ über die geplante Laufzeit von 15 Jahren; des Baus, der Inbetriebnahme und der Stromversorgung des Rechenzentrumsstandorts von Bitzero in Norwegen; des Zeitplans für die Bereitstellung der GPU-basierten KI-Infrastruktur durch OneQode an diesem Standort; der Bereitstellung von KI-Rechenkapazität in der ersten Hälfte des Jahres 2027; sowie der Art der Workloads, die voraussichtlich an diesem Standort unterstützt werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Annahmen, darunter: dass die Parteien die endgültigen Transaktionsdokumente erfolgreich aushandeln und unter Bedingungen abschließen werden, die mit den in der verbindlichen Vereinbarung vorgesehenen Bedingungen übereinstimmen oder diesen im Wesentlichen entsprechen; dass alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss erfüllt oder aufgehoben werden, einschließlich des Abschlusses der gegenseitigen Due-Diligence-Prüfung, des Erhalts der erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen sowie der Einigung über Kreditunterstützungsvereinbarungen; dass der Standort in Norwegen gemäß den beschriebenen Zeitplänen errichtet und in Betrieb genommen wird; dass GPUs und die unterstützende Infrastruktur termingerecht von Dritten geliefert werden; und dass sich die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Branchenlage nicht wesentlich verschlechtern wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Scheitern der Aushandlung oder des Abschlusses endgültiger Transaktionsdokumente; die Nichterfüllung aufschiebender Bedingungen, einschließlich Anforderungen an die Kreditunterstützung; Verzögerungen bei Bauarbeiten und in der Lieferkette; die nicht fristgerechte oder ausbleibende Erteilung behördlicher Genehmigungen; Änderungen bei den Energiekosten, der Netzverfügbarkeit oder den norwegischen regulatorischen Anforderungen; die rechtzeitige Lieferung von GPUs und der dazugehörigen Infrastruktur durch Dritte; Währungsschwankungen; sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Transaktion wie vorgesehen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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480-625-5772

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