BKH Sicherheitstechnik ab sofort offizieller CARDIN-Distributor und Support für Deutschland & Österreich

Das führende auf Sicherheits- und Automatisierungslösungen spezialisierte Elektronikunternehmen CARDIN Elettronica stärkt mit BKH seine Präsenz auf dem deutschen und österreichischen Markt deutlich.

BKH Sicherheitstechnik ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen und seit über 20 Jahren im Bereich Sicherheitstechnik und Automatisierung in der DACH-Region tätig. Die langjährige Partnerschaft mit CARDIN wurde zum 01.04.2024 auf ein neues Level gebracht: denn mit „CARDIN Deutschland“ wir BKH zum offiziellen neuen Lieferanten für CARDIN-Produkte im gesamten deutsch-österreichischen Markt.

Neben der Verkaufsberatung und -abwicklung ist BKH zudem zuverlässiger Ansprechpartner, wenn es um den technischen Telefonsupport geht. Insgesamt stehen den Kunden ein fünfköpfiges Team für jede Art von Anfrage zur Verfügung. Damit wird ihnen stets eine sofortige und qualifizierte Betreuung sichergestellt.

Darüber hinaus wird der CARDIN-Vertrieb von Herrn Valerio Zamperetti unterstützt, der als freier Handelsvertreter mehr als 30 Jahre mitbringt und Key-Account-Kunden betreuen wird.

Kürzere Lieferzeiten

Ein weiterer Pluspunkt: BKH wird ein eigenes Lager für CARDIN-Produkte und Ersatzteile führen, um schnell und zentral auf Bestellungen reagieren zu können und die Lieferzeiten so kurz wie möglich zu halten. So möchte CARDIN seinen Ruf von Effizienz und Zuverlässigkeit weiter festigen und seinen Kunden einen noch besseren Service bieten.

Bequeme Bestellung über Onlineshop

BKH hat seinen B2B-Onlineshop bereits angepasst und eine Vielzahl an CARDIN-Produkten in seinem Online-Sortiment mit aufgenommen: https://bkh-security.de/shop/cardin

Das Angebot wird stets weiter ausgebaut, sodass Kunden wie gewohnt alle CARDIN-Artikel online bestellen können. Sollte einmal ein Produkt im Shop nicht zu finden sein, können sich Kunden bequem per E-Mail oder telefonisch an BKH wenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Herr Patrick Kane

Industriestr. 53

67063 Ludiwgshafen

Deutschland

fon ..: 0621-54967777

web ..: https://bkh-security.de/

email : p.kane@bkh-security.de

BKH Sicherheitstechnik ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen und seit über 20 Jahren im Bereich Sicherheitstechnik und Automatisierung in ganz Deutschland tätig. Unser Fokus liegt auf elektronischer Sicherheitstechnik für Privat- und Gewerbeobjekte, wie z.B. Alarmanlagen in Funk, Draht oder Hybrid, Videoüberwachung, Videotürsprechanlagen, Zutrittskontrolle, Smart Home, Brandschutz, Tor- und Antriebstechnik sowie Funk-Steuersysteme.

BKH ist offizieller Händler für AVS Electronics in Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz und vertreibt die Produkte des renommierten, italienischen Herstellers unter der Marke AVS Alarmanlagen. Das Sortiment von AVS Alarmanlagen umfasst u.a. zertifizierte, Smart Home fähige Funk- und Hybrid-Einbruchmeldeanlagen, Schutznebelsysteme, Melder für den Innen- und Außenbereich sowie professionellen Perimeterschutz.

Ergänzend zur Alarmanlagen-Produktpalette bietet die BKH Sicherheitstechnik ein breites Sortiment zur Videoüberwachung sowie Videosprechanlagen an und – als zweiten Schwerpunkt – zertifizierte Komponenten aus der EN 54-Normreihe für Brandwarnanlagen nach DIN VDE V 0826-2 im Sonderbau. Durch die Auswahl von Funk-, Draht-, Loop- oder Hybridlösungen sind die BWA-Produkte von BKH äußerst flexibel und jederzeit modular erweiterbar.

Seit April 2024 ist BKH zudem offizieller Distributor von CARDIN Elettronica in Deutschland und Österreich. Neben der Verkaufsberatung und -abwicklung ist BKH zudem zuverlässiger Ansprechpartner, wenn es um den technischen Telefonsupport von CARDIN-Produkten geht.

Pressekontakt:

BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Frau Conny Schäfer

Industriestr. 53

67063 Ludwigshafen

fon ..: +49 151 43874331

email : c.schaefer@bkh-security.de

