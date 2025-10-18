BKK_DürkoppAdler bietet Versicherten besondere App für die Wechseljahre

Da viele Frauen während der Wechseljahre von vielfältigen Beschwerden betroffen sind, bietet die BKK_DürkoppAdler ihren Versicherten kostenlosen Zugang zur femfeel App.

Bielefeld, 11.03.2026 – Die Wechseljahre sind für viele Frauen eine herausfordernde Lebensphase mit zahlreichen körperlichen und emotionalen Veränderungen. Mit der femfeel App bietet die BKK_DürkoppAdler ihren Versicherten eine digitale Begleitung in dieser besonderen Zeit. Die App unterstützt Frauen ganz individuell, vermittelt fundiertes Wissen, gibt alltagstaugliche Impulse und hilft dabei, Beschwerden besser zu verstehen und aktiv anzugehen.

Die Wechseljahre sind eine natürliche Lebensphase, von der Frauen im Alter zwischen 40 und 65 Jahren betroffen sind. Die hormonellen Veränderungen während dieser Phase können zwischen fünf und 15 Jahren anhalten und mit mehr als 30 verschiedenen Beschwerden wie Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Ängsten, Hitzewallungen oder Depressionen einhergehen.

Studien zeigen, dass Lebensstiländerungen in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement wesentliche Beschwerden in den Wechseljahren lindern und das persönliche Wohlbefinden betroffener Frauen steigern können. Genau hier setzt die femfeel App an.

Digitale Begleitung für mehr Wohlbefinden

Mit der femfeel App der MEDICE Health Family erhalten Versicherte der BKK_DürkoppAdler kostenlos Zugang zu einer Lösung, die Orientierung gibt, wissenschaftlich fundierte Inhalte vermittelt und dabei hilft, gesunde Routinen zu entwickeln. Ein persönliches Beschwerdetagebuch, individuelle Auswertungen, gesunde Rezepte und eine umfangreiche Wissensbibliothek unterstützen Frauen dabei, Veränderungen besser zu verstehen und ihr Wohlbefinden aktiv zu fördern. Zudem werden Live-Webinare mit Expertinnen angeboten.

„Mit der femfeel App möchten wir Frauen in den Wechseljahren eine leicht zugängliche und effektive Unterstützung bieten, die ihnen hilft, diese Lebensphase selbstbestimmt zu meistern und möglichen Folgeerkrankungen vorzubeugen“, erklärt Stefan Schneider, stellvertretender Vorstand der BKK_DürkoppAdler.

Über die BKK_DürkoppAdler:

Die BKK_DürkoppAdler ist eine traditionsreiche Krankenkasse mit Sitz in Bielefeld. Sie zeichnet sich durch umfangreiche Zusatzleistungen und persönlichen Service aus – zuverlässig, kompetent und immer nah am Menschen. Regional geöffnet, ist die BKK_DürkoppAdler für Menschen aus Nordrhein-Westfalen wählbar und stark in der Region Ostwestfalen-Lippe verwurzelt.

