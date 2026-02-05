BKK_DürkoppAdler zahlt 250 EUR für die Bewegungsförderung von Babys, Klein- und Vorschulkindern

Jedes sechste Kind ist übergewichtig. Die BKK_DürkoppAdler setzt auf frühe Prävention und unterstützt Familien mit 250 EUR für Bewegungsangebote für Babys, Klein- und Vorschulkinder.

Bielefeld, 05.02.2026 – Ein zentrales gesundheitspolitisches Thema bei Kindern ist Übergewicht. Laut der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ist jedes sechste Kind betroffen. Die BKK_DürkoppAdler setzt daher auf frühzeitige Gesundheitsförderung und unterstützt Familien mit exklusiven Bewegungsangeboten.

Übergewicht kann das Risiko für chronische Krankheiten erhöhen sowie die Lebensqualität beeinträchtigen. Prävention sollte daher bereits im Kindesalter beginnen – insbesondere durch Bewegung, gesunde Ernährung und alltagstaugliche Gesundheitsangebote.

250 EUR im Jahr für Bewegungsförderung bei Babys, Klein- und Vorschulkindern

Die BKK_DürkoppAdler unterstützt junge Versicherte bis zum 5. Lebensjahr mit einem exklusiven Budget von 250 Euro pro Kalenderjahr, das für qualifizierte Kurse wie PEKiP, Kinderyoga oder Schwimmkurse genutzt werden kann. Damit fördert die Bielefelder Krankenkasse nicht nur die Gesundheit der Kinder, sondern entlastet gleichzeitig die Familien finanziell.

Präventionsangebote für gesunde Lebensweisen

Auch für Erwachsene und ältere Kinder steht ein breites Kursangebot in den Bereichen Bewegung, Ernährung, Entspannung und Suchtmittelentwöhnung zur Verfügung. Die Kurse können vor Ort oder online durchgeführt werden. Die BKK_DürkoppAdler unterstützt ihre Versicherten dabei mit 100 Euro pro Kurs – für bis zu zwei Kurse pro Jahr. Alternativ zu einem Präventionskurs besteht auch die Möglichkeit eines Gesundheitsurlaubes in ausgewählten Kurorten im In- und Ausland – auch mit der ganzen Familie. Jedem Versicherten stehen hierfür 200 EUR pro Kalenderjahr zur Verfügung. Eine Übersicht der Angebote gibt es auf bkk-da.de.

Niedrige Hürden – hohe Motivation

Um den Zuschuss zu erhalten, genügt es, mindestens 80 Prozent der Kurstermine wahrzunehmen. Nach Kursende werden die Rechnung und Teilnahmebescheinigung einfach zur Erstattung eingereicht.

Gesundheitsförderung zur Adipositasprävention

Die aktuelle Debatte um Adipositas bei Kindern zeigt: Gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung müssen integrale Bestandteile des Alltags werden, um Übergewicht nachhaltig vorzubeugen. Frühzeitiges Handeln kann verhindern, dass Übergewicht chronisch wird und zu Folgeerkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Problemen führt. Die Präventionsangebote der BKK_DürkoppAdler bieten umfassende Unterstützung.

„Mit unseren Präventionszuschüssen möchten wir deutlich machen: Gesundheitsförderung ist möglich, zugänglich und lohnt sich – in jedem Alter“, erklärt Stefan Schneider, stellvertretender Vorstand der BKK_DürkoppAdler.

Über die BKK_DürkoppAdler:

Die BKK_DürkoppAdler ist eine traditionsreiche Krankenkasse mit Sitz in Bielefeld. Sie zeichnet sich durch umfangreiche Zusatzleistungen und persönlichen Service aus – zuverlässig, kompetent und immer nah am Menschen. Regional geöffnet, ist die BKK_DürkoppAdler für Menschen aus Nordrhein-Westfalen wählbar und stark in der Region Ostwestfalen-Lippe verwurzelt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BKK_DürkoppAdler

Herr Holger Depenbrock

Stieghorster Str. 66

33605 Bielefeld

Deutschland

fon ..: 0521-557847312

web ..: https://bkk-da.de

email : holger.depenbrock@bkk-da.de

