  • Blankoon – Mobile Cocktailbar & Eventtechnik für unvergessliche Weihnachtsfeiern

    Blankoon bringt Premium-Cocktails, Heißgetränke und Eventtechnik direkt zu Ihrer Firmen-Weihnachtsfeier – professionell und stressfrei.

    BildProfessioneller Rundum-Service für Unternehmen: Premium-Cocktails, Eventtechnik und festliche Heißgetränke – direkt bei Ihnen vor Ort.

    München, 11.08.2025 – Für viele Unternehmen ist die Weihnachtsfeier das wichtigste Event des Jahres. Sie stärkt das Team, motiviert die Mitarbeiter und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei Kunden und Geschäftspartnern. Mit Blankoon, der mobilen Cocktailbar aus München, erhalten Firmen einen professionellen Komplettservice – von festlichen Premium-Cocktails und winterlichen Heißgetränken bis hin zu moderner Eventtechnik für Beleuchtung und Sound.

    „Wir wissen, wie wertvoll Zeit und Planungssicherheit für Unternehmen sind“, erklärt Blankoon. „Deshalb liefern wir nicht nur eine Bar, sondern ein komplett organisiertes Eventmodul – individuell auf die Bedürfnisse und den Rahmen des Events abgestimmt.“

    Leistungen für Firmenkunden

    Individuelle Cocktailkarten inkl. alkoholfreier Alternativen

    Winterliche Heißgetränke wie Glühwein, Punsch oder Bratapfel-Cocktails

    Eventtechnik: stimmungsvolle Beleuchtung, hochwertiges Sound-Equipment

    Kompletter Auf- und Abbau, geschultes Barpersonal, Dekoration und Ablaufkoordination

    Vorteile für Unternehmen

    Planungssicherheit und feste Budgets

    Hochwertige Präsentation gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Partnern

    Flexible Umsetzung in Firmenräumen, Eventlocations oder Outdoor-Settings

    Alles aus einer Hand – keine Abstimmung mit mehreren Dienstleistern nötig

    Regionale Verfügbarkeit
    Blankoon ist im Großraum München, in ganz Bayern und auf Anfrage deutschlandweit buchbar.

    Buchung & Kontakt
    Website: www.blankoon.de
    E-Mail: info@blankoon.de
    Telefon: 089 56017974

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Blankoon Cocktails & Events
    Felix Blanke
    Veit-Stoß Str. 50
    80687 München
    Deutschland

    fon ..: 089 56017974
    web ..: https://blankoon.de/
    email : info@blankoon.de

    Über Blankoon
    Blankoon ist ein Münchner Eventdienstleister, der sich auf mobile Cocktailbars, professionelle Barkeeper-Services und Eventtechnik spezialisiert hat. Seit der Gründung steht Blankoon für hochwertige Getränke, reibungslose Abläufe und individuelle Konzepte – von Firmenfeiern über Messen bis hin zu privaten Events. Das Unternehmen bietet alles aus einer Hand: von individuell gestalteten Cocktailkarten über winterliche Heißgetränke bis zu stimmungsvoller Beleuchtung und professionellem Sound. Kunden profitieren von Planungssicherheit, Flexibilität und einem Team, das jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis macht.

