-
Blankoon – Mobile Cocktailbar & Eventtechnik für unvergessliche Weihnachtsfeiern
Blankoon bringt Premium-Cocktails, Heißgetränke und Eventtechnik direkt zu Ihrer Firmen-Weihnachtsfeier – professionell und stressfrei.
Professioneller Rundum-Service für Unternehmen: Premium-Cocktails, Eventtechnik und festliche Heißgetränke – direkt bei Ihnen vor Ort.
München, 11.08.2025 – Für viele Unternehmen ist die Weihnachtsfeier das wichtigste Event des Jahres. Sie stärkt das Team, motiviert die Mitarbeiter und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei Kunden und Geschäftspartnern. Mit Blankoon, der mobilen Cocktailbar aus München, erhalten Firmen einen professionellen Komplettservice – von festlichen Premium-Cocktails und winterlichen Heißgetränken bis hin zu moderner Eventtechnik für Beleuchtung und Sound.
„Wir wissen, wie wertvoll Zeit und Planungssicherheit für Unternehmen sind“, erklärt Blankoon. „Deshalb liefern wir nicht nur eine Bar, sondern ein komplett organisiertes Eventmodul – individuell auf die Bedürfnisse und den Rahmen des Events abgestimmt.“
Leistungen für Firmenkunden
Individuelle Cocktailkarten inkl. alkoholfreier Alternativen
Winterliche Heißgetränke wie Glühwein, Punsch oder Bratapfel-Cocktails
Eventtechnik: stimmungsvolle Beleuchtung, hochwertiges Sound-Equipment
Kompletter Auf- und Abbau, geschultes Barpersonal, Dekoration und Ablaufkoordination
Vorteile für Unternehmen
Planungssicherheit und feste Budgets
Hochwertige Präsentation gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Partnern
Flexible Umsetzung in Firmenräumen, Eventlocations oder Outdoor-Settings
Alles aus einer Hand – keine Abstimmung mit mehreren Dienstleistern nötig
Regionale Verfügbarkeit
Blankoon ist im Großraum München, in ganz Bayern und auf Anfrage deutschlandweit buchbar.
Buchung & Kontakt
Website: www.blankoon.de
E-Mail: info@blankoon.de
Telefon: 089 56017974
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Blankoon Cocktails & Events
Felix Blanke
Veit-Stoß Str. 50
80687 München
Deutschland
fon ..: 089 56017974
web ..: https://blankoon.de/
email : info@blankoon.de
Über Blankoon
Blankoon ist ein Münchner Eventdienstleister, der sich auf mobile Cocktailbars, professionelle Barkeeper-Services und Eventtechnik spezialisiert hat. Seit der Gründung steht Blankoon für hochwertige Getränke, reibungslose Abläufe und individuelle Konzepte – von Firmenfeiern über Messen bis hin zu privaten Events. Das Unternehmen bietet alles aus einer Hand: von individuell gestalteten Cocktailkarten über winterliche Heißgetränke bis zu stimmungsvoller Beleuchtung und professionellem Sound. Kunden profitieren von Planungssicherheit, Flexibilität und einem Team, das jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis macht.
Pressekontakt:
Blankoon Cocktails & Events
Herr Felix Blanke
Veit-Stoß Str. 50
80687 München
fon ..: 0160/99341364
email : info@blankoon.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Stimmungsübertragung auf den Hund: Wie Deine Emotionen das Verhalten beeinflusst Smarte Tourenplanung im Handwerk: AREALCONTROL mit KI
Blankoon – Mobile Cocktailbar & Eventtechnik für unvergessliche Weihnachtsfeiern
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Smarte Tourenplanung im Handwerk: AREALCONTROL mit KI
- Blankoon – Mobile Cocktailbar & Eventtechnik für unvergessliche Weihnachtsfeiern
- Blankoon – Mobile Cocktailbar & Eventtechnik für unvergessliche Weihnachtsfeiern
- Stimmungsübertragung auf den Hund: Wie Deine Emotionen das Verhalten beeinflusst
- Stimmungsübertragung auf den Hund: Wie Deine Emotionen das Verhalten beeinflusst
- Hund richtig auslasten: Der Mythos Auslastung – warum weniger oft mehr ist
- Princess Cruises präsentiert Alaska-Saison 2027 mit neuem Flaggschiff und vielfältigen Routen
- Princess Cruises präsentiert Alaska-Saison 2027 mit neuem Flaggschiff und vielfältigen Routen
- Vier Jahre nach Taliban-Machtübernahme: Lage in Afghanistan spitzt sich dramatisch zu
- Vier Jahre nach Taliban-Machtübernahme: Lage in Afghanistan spitzt sich dramatisch zu
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.