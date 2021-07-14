Blankoon – Mobile Cocktailbar & Eventtechnik für unvergessliche Weihnachtsfeiern

Blankoon bringt Premium-Cocktails, Heißgetränke und Eventtechnik direkt zu Ihrer Firmen-Weihnachtsfeier – professionell und stressfrei.

Professioneller Rundum-Service für Unternehmen: Premium-Cocktails, Eventtechnik und festliche Heißgetränke – direkt bei Ihnen vor Ort.

München, 11.08.2025 – Für viele Unternehmen ist die Weihnachtsfeier das wichtigste Event des Jahres. Sie stärkt das Team, motiviert die Mitarbeiter und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei Kunden und Geschäftspartnern. Mit Blankoon, der mobilen Cocktailbar aus München, erhalten Firmen einen professionellen Komplettservice – von festlichen Premium-Cocktails und winterlichen Heißgetränken bis hin zu moderner Eventtechnik für Beleuchtung und Sound.

„Wir wissen, wie wertvoll Zeit und Planungssicherheit für Unternehmen sind“, erklärt Blankoon. „Deshalb liefern wir nicht nur eine Bar, sondern ein komplett organisiertes Eventmodul – individuell auf die Bedürfnisse und den Rahmen des Events abgestimmt.“

Leistungen für Firmenkunden

Individuelle Cocktailkarten inkl. alkoholfreier Alternativen

Winterliche Heißgetränke wie Glühwein, Punsch oder Bratapfel-Cocktails

Eventtechnik: stimmungsvolle Beleuchtung, hochwertiges Sound-Equipment

Kompletter Auf- und Abbau, geschultes Barpersonal, Dekoration und Ablaufkoordination

Vorteile für Unternehmen

Planungssicherheit und feste Budgets

Hochwertige Präsentation gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Partnern

Flexible Umsetzung in Firmenräumen, Eventlocations oder Outdoor-Settings

Alles aus einer Hand – keine Abstimmung mit mehreren Dienstleistern nötig

Regionale Verfügbarkeit

Blankoon ist im Großraum München, in ganz Bayern und auf Anfrage deutschlandweit buchbar.

Buchung & Kontakt

Website: www.blankoon.de

E-Mail: info@blankoon.de

Telefon: 089 56017974

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blankoon Cocktails & Events

Felix Blanke

Veit-Stoß Str. 50

80687 München

Deutschland

fon ..: 089 56017974

web ..: https://blankoon.de/

email : info@blankoon.de

Über Blankoon

Blankoon ist ein Münchner Eventdienstleister, der sich auf mobile Cocktailbars, professionelle Barkeeper-Services und Eventtechnik spezialisiert hat. Seit der Gründung steht Blankoon für hochwertige Getränke, reibungslose Abläufe und individuelle Konzepte – von Firmenfeiern über Messen bis hin zu privaten Events. Das Unternehmen bietet alles aus einer Hand: von individuell gestalteten Cocktailkarten über winterliche Heißgetränke bis zu stimmungsvoller Beleuchtung und professionellem Sound. Kunden profitieren von Planungssicherheit, Flexibilität und einem Team, das jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis macht.

