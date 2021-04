Blaulichtgschichten – Aus dem Leben eines bayerischen Polizisten

Gerhard Gruber beschreibt in „Blaulichtgschichten“ humorvolle und kuriose Erlebnisse aus seiner beruflichen Laufbahn.

Der Autor beschreibt in diesem neuen Buch unterhaltsame Erlebnisse seiner beruflichen Laufbahn im Zeitraum von 1977 bis 1994. Er lässt die Leser an seiner Entscheidung, die Ausbildung zum Polizisten zu beginnen, teilnehmen und nimmt sie daraufhin auf eine chronologische Reise durch den frühen Teil seiner Karriere mit. So manche Fragen, welche die Leser über das Arbeiten und Leben als Polizist haben, werden durch die Geschichten des Autors beantwortet. Wann fängt der Tag eines Polizisten an? Wann hört er auf? Hat ein Polizist eigentlich je einen echten Feierabend? Welchen Einfluss hat der Beruf auf das Privatleben und kann ein Polizist je wirklich abschalten?

Das Buch „Blaulichtgschichten“ von Gerhard Gruber verzichtet bewusst auf die Darstellung der dunklen Seiten des Polizeiberufes und hat vor allem das Ziel, die Leser zu unterhalten. Sie erhalten jedoch auch einen realistischen Einblick in den recht normalen Alltag eines Polizisten mit einem Fokus auf humorvolle und kuriose Erlebnisse, die im Alltag eines durchschnittlichen Polizisten keineswegs selten sind. Der Autor wurde 17.09.59 in Straubing geboren und arbeitete von 1977 bis 2019 in verschiedenen Polizei-Abteilungen. Mittlerweile befindet er sich im wohlverdienten Ruhestand.

„Blaulichtgschichten" von Gerhard Gruber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27836-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

