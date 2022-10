Blockalarm Erfahrungen: Den Täter schon vor dem Einbruch erkennen

Blockalarm Erfahrungen zeigen, wie einfach man mit der passenden Alarmanlage einem Einbruch vorbeugen kann

Wer sein Haus oder sein Gewerbe vor Einbrüchen schützen möchte, für den ist eine Alarmanlage die erste Wahl. Die Funkmelder von Blockalarm bieten den Blockalarm Erfahrungen nach den Vorteil, dass sie nicht nur anschlagen, sobald sich der Täter Zutritt zum Gebäude verschafft, sondern bereits anhand bestimmter Töne vorab erkennen, dass ein Einbruch im Gange ist.

Inhalt:

o Was ist das Besondere an den Blockalarm Alarmanlagen?

o Beeinträchtigen die Alarmanlagen von Blockalarm den Alltag?

o Wie viel kosten die Alarmanlagen von Blockalarm?

o Wie werden die Alarmanlagen von Blockalarm eingebaut?

WAS IST DAS BESONDERE AN DEN BLOCKALARM ALARMANLAGEN?

Herkömmliche Alarmanlagen schlagen in der Regel erst dann an, wenn es dem Täter bereits gelungen ist, ins Haus zu gelangen. Den Blockalarm Erfahrungen nach, ist es zu diesem Zeitpunkt allerdings meist zu spät, um einen Einbruch zu verhindern, weshalb das Unternehmen eine Technik entwickelt hat, die Einbrüche schon deutlich vorher als solche erkennen kann. Der USP (Unique Selling Point) ist ein Sensor Mikrofon, das anhand von bestimmten Geräuschanalysen feststellen kann, ob gerade ein Einbruch im Gange ist. Darunter fallen zum Beispiel Hebel- oder spezielle Aufprallgeräusche. Eine Künstliche Intelligenz filtert diese Töne von Alltagsgeräuschen, wodurch es zu keinen Fehlalarmen kommen kann.

BEEINTRÄCHTIGEN DIE ALARMANLAGEN VON BLOCKALARM DEN ALLTAG?

Wie die Blockalarm Erfahrungen zeigen, sind die Alarmanlagen so konzipiert, dass sie den Alltag der Käufer in keiner Weise beeinträchtigen. So lässt sich die Alarmanlage zum Beispiel jederzeit an- und abschalten und kann so programmiert werden, dass sie nicht plötzlich losgeht, wenn sich die Bewohner oder Haustiere auf dem Grundstück bewegen. Wichtig ist jedoch, die Alarmanlagen von einem Profi einbauen zu lassen, da nur so sichergestellt werden kann, dass es im Alltag zu keinen Fehlalarmen kommt.

WIE VIEL KOSTEN DIE ALARMANLAGEN VON BLOCKALARM?

Wie teuer die Alarmanlagen von Blockalarm sind, hängt den Blockalarm Erfahrungen nach ganz davon ab, welches Gebäude man in welchem Umfang damit ausstatten möchte. So spielen in die Preise verschiedene Kriterien mit ein, wie zum Beispiel die Größe des Gebäudes, die Anzahl der Fenster oder die Art der gewünschten Alarmanlage. Die Firma Blockalarm unterstützt ihre Kunden jedoch bei der Wahl und Zusammenstellung des richtigen Alarmanlagen-Konzepts und steht für individuelle Anfragen jederzeit zur Verfügung. Wer keine Alarmanlage kaufen möchte, hat den Blockalarm Erfahrungen zufolge darüber hinaus auch die Möglichkeit, eine zu mieten.

WIE WERDEN DIE ALARMANLAGEN VON BLOCKALARM EINGEBAUT?

Die Alarmanlagen von Blockalarm werden stets von einem geschulten Expertenteam eingebaut, das darauf spezialisiert ist, auf unnötigen Kabelsalat oder Aufwand zu installieren. Wie die Blockalarm Erfahrungen zeigen, ist die Anbringung und Installation der Alarmanlagen in der Regel innerhalb weniger Stunden geschehen und selbst der Einbau elektronischer Schließzylinder oder Überwachungskameras ist ohne Probleme möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLOCKALARM GmbH

Herr Dirk Bienert

Augsburger Straße 1

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 08131 908850

fax ..: 08131 9088559

web ..: https://www.blockalarm.de/

email : info@blockalarm.de

Seit 2015 entwickeln, produzieren, verkaufen und installieren wir von BLOCKALARM® Alarmanlagen bundesweit zertifizierte Alarmanlagen und Sicherheitstechnik „Made in Germany“. Um unseren Kunden maximalen Einbruchschutz zu bieten, entwickelten wir durchdachte Lösungen für Privat- aber auch Gewerbekunden. Alarmanlagen müssen heute mehr leisten als das, was bisher am Markt erhältlich ist. Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Elektronik und Bauelemente sowie unserer großen direkten Nähe zum Privatkunden, wurden genau die Anforderungen der heutigen Zeit erkannt, und genau darum ein Alarmgesamtsystem entwickelt, welches seinesgleichen sucht. Dabei lag der Fokus auf dem großen Wunsch sich vor Überfällen daheim bei Anwesenheit genauso abzusichern, wie bei Abwesenheit und Urlaub. Genau dies können wir als Gesamtpaket bieten.

Pressekontakt:

BLOCKALARM GmbH

Herr Dirk Bienert

Augsburger Straße 1

85221 Dachau

fon ..: 08131 908850

web ..: https://www.blockalarm.de/

email : blockalarm@clickonmedia-mail.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Blockalarm Erfahrungen: Der Schutz der Blockalarm Alarmanlagen